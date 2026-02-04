PAN GLOBAL INTERCEPTE DE L'OR À HAUTE TENEUR PRÈS DE LA SURFACE DANS LE PROJET CÁRMENES, EN ESPAGNE

« Le forage continue de confirmer la présence d'une minéralisation aurifère à haute teneur près de la surface, fortement associée à des zones de brèches d'hématite sur la cible de Providencia. L'identification d'or natif dans la brèche confirme un potentiel métallurgique favorable », a déclaré Tim Moody, Président-directeur général de Pan Global.

« Il est important de noter que les forages ont révélé une étendue de minéralisation cuivre-nickel-cobalt-or au-delà des chantiers miniers historiques et que de multiples zones aurifères sont présentes à de faibles profondeurs. La minéralisation reste ouverte dans l'axe et en profondeur, fournissant des cibles convaincantes pour la prochaine phase de forage, afin de définir l'étendue du système et d'évaluer les plus de deux douzaines d'autres cibles de forage dans la zone du projet Cármenes ».

La cartographie des brèches hydrothermales et des altérations sur une zone de 500 m par 200 m, ainsi que la géochimie des sols fortement anomale en cuivre et en or, indiquent la possibilité d'un système minéral aurifère et polymétallique beaucoup plus important sur la cible de Providencia. Les données géophysiques indiquent également que la minéralisation reste ouverte en profondeur sous les chantiers miniers historiques.

La minéralisation aurifère à haute teneur de Providencia se trouve principalement dans des zones de brèches hydrothermales hématitiques rouges développées dans des roches carbonatées. Des teneurs en or plus faibles sont associées à une minéralisation de cuivre-nickel-cobalt. L'analyse pétrographique préliminaire confirme la présence d'or natif dans la matrice de la brèche. Il s'agit d'un indicateur fort d'un potentiel de propriétés métallurgiques favorables qui fera l'objet de tests supplémentaires.

Le programme de forage de la Phase 3 devrait débuter au premier trimestre 2026.

Tous les intervalles de forage indiqués sont des longueurs en fond de trou. Les forages réalisés ne sont pas suffisants pour déterminer les largeurs réelles.

Faits marquants du forage :

Cible Providencia

Analyses reçues pour les puits de forage PVD07 à PVD10 réalisés sur le site

Puits de forage PVD10

Plusieurs intervalles aurifères ont été interceptés à faibles profondeurs : 1,2 g/t Au sur 10 m à partir de 16 m (60 m à l'est de la mine historique), et 3,5 g/t Au sur 8 m à partir de 77 m , incluant 5,8 g/t Au sur 4 m

La minéralisation aurifère est associée à des zones de brèches carbonatées hématitiques rouges à fort pendage.

Confirmation d'une minéralisation aurifère supplémentaire à proximité des chantiers miniers historiques et dans une zone structurale aurifère distincte située à environ 60 mètres à l'est.

Puits de forage PVD07

Un intervalle minéralisé d'environ 5 mètres à partir de 115 mètres de profondeur a été intersepté, indiqué par des teneurs élevées en or et en argent immédiatement au-dessus et au-dessous d'un intervalle de 3,2 mètres sans carotte récupérée, notamment 1,37 g/t Au sur 1 m à partir de 115 m , et 0,23 g/t Au, > 100 g/t Ag (au-dessus de la limite de détection) sur 0,8 m à partir de 119,2 m



Puits de forage PVD09

Le trou a intercepté plus de 9 mètres de brèche riche en sulfures, se terminant par 0,94 % Cu, 0,06 % Ni, 0,04 % Co, 0,38 g/t Au sur 1,4 m avant de rencontrer une cavité minière historique inattendue.

_____________________________ 1 Puits de forage PVD02, PVD03 et PVD06 déjà signalés - Communiqués de presse du 19 mai 2025 et du 9 septembre 2025

_____________________________ 2 Résultats de l'échantillonnage de tranchée déjà publiés - Communiqué de presse du 11 février 2025

Tableau 1 - Résumé des résultats de forage à Providencia

Forage De À Intervalle1 Au Ag Cu Ni Co m m m g/t g/t ppm ppm ppm PVD07 115,0 116,0 1,0 1,37 < 0,5 166 324 426

116,0 119,2 3,2 Pas de récupération de carottes - Minéralisation potentielle

119,2 120,0 0,8 0,23 > 100 899 452 146 PVD08 Pas de résultats significatifs PVD09 97,0 106,4 9,4 0,12 0,9 2503 345 300 dont 97,0 100,0 3,0 0,20 0,8 3710 769 733 dont 104,0 106,4 2,4 0,25 2,7 6628 380 251 dont 105,0 106,4 1,4 0,38 4,5 9390 557 373 PVD10 16,0 26,0 10,0 1,18 < 0,5 136 94 24

55,0 57,0 2,0 0,56 < 0,5 10 10 3

77,0 85,0 8,0 3,50 < 0,5 22 29 16 dont 78,0 82,0 4,0 5,79 < 0,5 23 24 10

1 Toutes les interceptions sont rapportées comme des largeurs de forage en fond de trou. Les forages sont insuffisants pour déterminer la largeur réelle.

Tableau 2 - Informations sur les colliers de forage (« drillhole collar »)

Réf. trou Vers l'est2 Ordonnée2 Azimut (º) Déclivité (º) Longueur (m) PVD07 287543 4761318 150 -26 185,9 PVD08 287530 4761317 163 -33 216,6 PVD09 287529 4761319 198 -30 106,4 PVD10 287586 4761204 270 -24 125,7

2 Système de coordonnées : UTM30N ERTS89

À propos du projet Cármenes

Le Projet Cármenes se situe dans la ceinture dorée du Rio Narcea à environ 55 km au nord de León et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le programme inaugural de forage de la Société de 2025 sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Escacena contient le gisement de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana et les gisements d'or et de cuivre de Cañada Honda, dont les premières ressources ont été annoncées en décembre 2025. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également dans une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la Société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

AQ/CQ

Le carottage était de taille HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient de ½ carotte. La taille nominale de l'échantillon était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis à partir des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant physiquement marqués sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la Société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS d'Irlande. Tous les échantillons ont été broyés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y), puis pulvérisés à l'aide de la méthode PUL-31. L'analyse de l'or, du platine et du palladium a été réalisée par essai pyrognostique sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP-24) et l'analyse multi-éléments a été réalisée par digestion de 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP-61). Les résultats des métaux de base en surnombre ont été analysés par ICP AES à digestion à quatre acides (méthode OG-62).

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

