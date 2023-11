PAN GLOBAL RECOUPE 1,04 % DE CUIVRE SUR 15,9 MÈTRES À L'EXPANSION OUEST DE LA DÉCOUVERTE CUIVRE-ÉTAIN-ARGENT DE LA ROMANA

TSXV: PGZ| OTCQX: PGZFF

Il s'agit des plus hautes teneurs recoupées à ce jour dans le programme de forage actuel de 25 trous

Un nouveau forage confirme la poursuite de la minéralisation cuivre-étain-argent (Cu-Sn-Ag) à haute teneur près de la surface

La minéralisation demeure grande ouverte, les teneurs augmentant vers l'ouest et en aval-pendage vers le nord

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) est heureuse d'annoncer la découverte d'une nouvelle minéralisation de cuivre à haute teneur près de la surface dans le cadre du projet Escacena, détenu à 100 % par la société, dans la ceinture pyriteuse ibérique du sud de l'Espagne.

Les résultats d'analyse des cinq nouveaux trous de forage de l'extension ouest de la découverte de cuivre-étain-argent de La Romana confirment que la minéralisation s'étend sur plus de 1,35 kilomètre et reste ouverte. Ces résultats de forage comprennent les teneurs les plus élevées recoupées à ce jour dans le programme de forage actuel de 25 trous visant à tester l'extension occidentale de la minéralisation de La Romana.

Points à retenir :

LRD171 : 15,9 m à 1,15 % CuEq 1 (1,04 % Cu, 0,03 % Sn, 2,4 g/t Ag) à partir de 79 m, dont 9,9 m à 1,70 % CuEq 1 (1,57 % Cu, 0,04 % Sn, 3,6 g/t Ag) ;

LRD170 : 12 m à 1,04 % CuEq 1 (0,80 % Cu, 0,09 % Sn, 2,1 g/t Ag) à partir de 61 m, dont 7 m à 1,47 % CuEq 1 (1,16 % Cu, 0,11 % Sn, 2,9 g/t Ag) ;

LRD168 : 13 m à 1,02 % CuEq 1 (0,67 % Cu, 0,13 % Sn, 1,6 g/t Ag) à partir de 52 m, dont 7 m à 1,43 % CuEq 1 (0,96 % Cu, 0,17 % Sn, 2,2 g/t Ag)

Une anomalie du conducteur électromagnétique de fond de trou (DHEM) de LRD171 a fourni une forte indication que la minéralisation à teneur plus élevée se poursuivait en aval-pendage et sera la cible de futurs forages

L'emplacement des trous de forage est indiqué dans la figure 1 ci-dessous. Les résultats d'analyse des trous de forage sont résumés dans le tableau 1 et les détails des colliers de forage sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous.

« Il est très encourageant de constater que notre programme de forage en cours à La Romana confirme l'extension de la minéralisation de cuivre-étain à haute teneur. La possibilité d'étendre la minéralisation à haute teneur plus loin vers l'ouest et en aval-pendage est passionnante. La longueur d'est en ouest de La Romana est maintenant de plus de 1,35 km et reste ouverte, avec des forages d'extension en cours », a expliqué Tim Moody, président et directeur général de Pan Global.

« La combinaison d'une minéralisation continue de cuivre-étain proche de la surface, d'une géométrie simple et prévisible et d'une métallurgie favorable sont des avantages importants pour le développement potentiel à ciel ouvert de La Romana », a déclaré M. Moody. « Le financement par placement privé sans intermédiaire de six millions de dollars canadiens qui a été conclu en début de semaine nous place dans une position solide pour financer un programme d'exploration à cibles multiples, et constituer les ressources initiales de La Romana. »

La principale minéralisation de cuivre de La Romana se trouve dans deux couches très continues, la zone B et la zone C, à partir de la surface ou directement sous une mince couverture de sédiments post-minéraux. Les nouveaux résultats montrent que la minéralisation du cuivre dans la zone B augmente en teneur et en épaisseur vers l'ouest. Une couche de cuivre à haute teneur située plus en profondeur, la zone D, est également présente dans plusieurs forages récents et représente un autre horizon cible potentiel.

La minéralisation du cuivre recoupée dans les trous de forage comprend de la chalcopyrite primaire, recouverte à faible profondeur par du sulfure de cuivre secondaire/supergène (chalcocite) et une zone d'oxyde sus-jacente avec du cuivre natif et des oxydes de cuivre locaux. La chalcocite est un minéral à forte teneur en cuivre, qui indique une valorisation de la minéralisation du cuivre à la base de la zone d'oxyde. Cela représente une cible supplémentaire pour le cuivre à plus haute teneur. La minéralisation de l'étain est la cassitérite, le minéral préféré pour l'extraction à but commercial.

Des résultats supplémentaires sont attendus pour huit trous de forage réalisés à La Romana, et des préparatifs sont en cours pour le forage de suivi de la récente découverte de cuivre et d'or de Cañada Honda, à environ 4 km au nord.

Tableau 1 – Résumé des nouveaux résultats de forage de La Romana

ID du trou À partir de Jusqu'à Intervalle CuEq1 Cu Sn Ag

Au Pb Zn Épaisseur réelle

m m m % % % g/t

g/t ppm ppm (m) LRD167 20,00 33,05 15,05 0,49 0,32 0,06 1,2

0,01 25 81 12,43 et 73,00 80,00 7,00 0,64 0,50 0,05 1,4

0,02 14 59 5,78 et 117,95 118,50 0,55 1,70 1,57 0,05 0,5

0,02 13 95 0,45 LRD168 43,00 57,55 14,55 0,93 0,61 0,12 1,4

0,02 15 109 14,27 dont 43,00 56,00 13,00 1,02 0,67 0,13 1,6

0,02 17 108 12,75 dont 47,00 56,00 7,00 1,43 0,96 0,17 2,2

0,03 29 138 6,87 LRD169 52,00 59,00 7,00 1,05 0,97 0,03 2,0

0,01 16 96 5,34 dont 56,00 59,00 3,00 2,26 2,11 0,05 4,3

0,02 13 105 2,29 et 101,00 111,00 10,00 0,53 0,33 0,07 0,7

0,03 10 59 7,63 et 140,00 141,00 1,00 1,68 1,64 0,01 4,7

0,02 25 176 0,76 LRD170 61,00 73,00 12,00 1,04 0,80 0,09 2,1

0,01 5 77 11,82 dont 66,00 73,00 7,00 1,47 1,16 0,11 2,9

0,02 5 89 6,90 dont 69,00 71,40 2,40 3,20 2,64 0,20 6,2

0,04 8 137 2,36 et 93,00 100,00 7,00 0,44 0,36 0,03 0,7

0,02 7 49 6,90 et 148,00 150,00 2,00 1,21 1,18 0,01 2,0

0,01 76 93 1,97 LRD171 79,00 97,00 18,00 1,03 0,94 0,03 2,2

0,01 5 83 14,74 dont 79,00 94,90 15,90 1,15 1,04 0,03 2,4

0,01 6 88 13,02 dont 85,00 94,90 9,90 1,70 1,57 0,04 3,6

0,02 6 104 8,11 dont 92,00 94,90 2,90 4,28 4,08 0,06 8,9

0,05 12 209 2,38 et 123,00 130,00 7,00 0,56 0,40 0,06 0,9

0,01 45 51 5,73 et 183,25 184,15 0,90 3,64 3,59 0,01 2,7

0,02 18 103 0,74 1 Équivalent en cuivre = CuEq. Le CuEq est calculé à partir des teneurs en Cu, Sn et Ag. Les taux de récupération métallurgique sont de 86 % pour le Cu, 68 % pour le Sn et 56 % pour l'Ag, selon des études préliminaires réalisées par Wardell Armstrong International et MinePro. Le calcul CuEq suppose des prix de matières premières de 8 693 USD/tonne de Cu, 29 069 USD/tonne de Sn et 23,72 USD/oz d'Ag, correspondant aux moyennes mensuelles des prix sur trois ans jusqu'en juillet 2023. La formule est [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm]

Tableau 2 – Renseignements sur les colliers de forage de La Romana (5 trous, 792,10 m au total)

ID du trou Ordonnée 2 Abscisse 2 Azimut (o) Angle (o) Profondeur (m) LRD167 735976 4152716 156 -50 122,15 LRD168 735954 4152761 180 -50 125,55 LRD169 735865 4152803 240 -60 191,65 LRD170 735866 4152806 180 -55 155,65 LRD171 735866 4152807 0 -90 197,10 2 Système de coordonnées : UTM29N ERTS89















À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis. La construction devrait commencer en 2024. Le projet Escacena comprend la zone de découverte de cuivre-étain-argent de La Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Cañada Honda, Romana North, Bravo, Barbacena, El Pozo, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Procédures assurance qualité/contrôle qualité

La taille des carottes était HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient ½ carotte. La taille nominale des échantillons était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis en fonction des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant marqués physiquement sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y) et pulvérisés (méthode PUL-31). L'analyse de l'or a été effectuée par pyroanalyse sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP22) et l'analyse multiélément a été entreprise en utilisant une digestion à 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP61). Les métaux de base en surnombre ont été analysés à l'aide d'une digestion à 4 acides ICP AES (méthode OG-62). La teneur en étain a été déterminée par fusion au peroxyde avec finition ICP (méthode Sn-ICP81x).

Personnes qualifiées

James Royall, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Royall n'est pas indépendant de la Société.

Au nom du conseil d'administration

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'Analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

