Panacea Biotec et Refana annoncent une collaboration historique pour le vaccin contre la COVID-19

- La collaboration permettra le développement, la fabrication et la distribution du vaccin candidat contre la COVID-19 à l'échelle internationale

NEW DELHI, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- Panacea Biotec progresse dans sa réponse destinée à relever les défis sans précédent posés par la COVID-19 en collaborant avec Refana Inc. USA pour rendre le vaccin contre la COVID-19 largement accessible de manière équitable dans le monde entier grâce à une coentreprise qui sera basée en Irlande.

La collaboration vise à fournir aux patients un vaccin à germes entiers inactivés contre la COVID-19. Dans le cadre de cette collaboration, Panacea Biotec sera responsable du développement de produits et de la fabrication commerciale, tandis que la coentreprise sera en charge du développement clinique et des demandes d'autorisation à travers le monde. Panacea et Refana gèreront la vente et la distribution du vaccin sur leurs territoires respectifs.

Le Dr Rajesh Jain, directeur général de Panacea Biotec, a déclaré : « Le monde a besoin d'un vaccin sûr, efficace et évolutif, produit au sein d'une usine conforme aux bonnes pratiques de fabrication et disposant de capacités considérables afin de répondre à la demande mondiale. Notre collaboration avec Refana a pour objectif de produire plus de 500 millions de doses de notre vaccin candidat contre la COVID-19. Plus de 40 millions de doses devraient être disponibles dès le début de l'année prochaine. Les vaccins à germes entiers inactivés ont une plus grande probabilité d'être sûrs et efficaces, dans la mesure où ils existent depuis longtemps et leurs mécanismes d'action ont fait l'objet d'études durant des dizaines d'années. Ce vaccin a le potentiel de devenir le vaccin choisi pour la lutte mondiale contre la COVID-19. Nous sommes persuadés et espérons que notre vaccin permettra au monde de se remettre au travail sans craintes et le plus tôt possible. »

Le Dr Phillip Schwartz a déclaré : « Refana et son réseau international de chercheurs et praticiens scientifiques se consacrent à la recherche de solutions pratiques à des problèmes médicaux mondiaux complexes et urgents. Nous sommes reconnaissants des données qui nous ont été fournies par des dizaines de médecins et d'épidémiologistes de plus d'une douzaine de pays dans le cadre d'une collaboration mondiale sans précédent destinée à mettre fin à la COVID-19. Notre partenariat avec Panacea Biotec fait de ce rêve une réalité grâce à sa capacité à fabriquer 500 millions de vaccins contre la COVID-19 en 12 mois. En se servant de modèles éprouvés de pathogenèse virale et en menant en parallèle de multiples études précliniques et cliniques, Refana pense pouvoir accélérer considérablement le développement et l'approbation du vaccin grâce à son approche basée sur un vaccin à germes entiers inactivés qui a fait ses preuves. Nous sommes très heureux de combiner cette approche avec les technologies ainsi que les capacités de développement et de production de classe mondiale de Panacea Biotec. »

À propos de Panacea Biotec

Panacea Biotec est un groupe de biotechnologie axé sur l'innovation qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance. Ses installations sont pré-qualifiées par l'OMS, approuvées par la FDA américaine et conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Le groupe travaille également au développement d'un nouveau vaccin tétravalent contre la dengue et d'un vaccin conjugué antipneumococcique, entre autres programmes de développement de médicaments différenciés.

En avril 2019, l'India Resurgence Fund (IndiaRF), une plate-forme d'investissement de premier plan axée sur l'Inde, promue par Piramal Enterprises Limited et Bain Capital Credit, a annoncé un investissement d'un maximum de 992 crores de roupies indiennes (soit 144 millions de dollars américains) au bénéfice de Panacea Biotec.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.panaceabiotec.com.

À propos de Refana

Le Dr Schwartz est le conseiller scientifique et médical en chef de Refana Inc., et le fondateur et président d'EnteraBio, une société cotée au NASDAQ. Refana Inc. est une société privée enregistrée aux États-Unis qui se consacre à la recherche de solutions pratiques et innovantes aux problèmes médicaux du monde. En utilisant un système open source hautement collaboratif de recherche et développement, Refana a pu convaincre des leaders mondiaux dans leurs domaines scientifiques et médicaux respectifs d'étudier ces problèmes. Grâce à ce modèle, Refana espère accélérer considérablement le processus de développement de vaccins contre la COVID-19 et contribuer à protéger non seulement la santé du monde, mais aussi les économies et la stabilité des pays à risque.

Pour plus d'informations sur Refana et au sujet de la présente annonce, veuillez contacter Debbie Fuller par téléphone au + 44-7494-636015 et par courriel aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected].

Pour plus d'informations :

Pour les investisseurs : Pour les médias : M. Devender Gupta Directeur financier et chef des technologies de l'information Tél. : + 91-11-41679000 ext. 1225, 41578011 (ligne directe) Courriel : [email protected] M. P.D. Karan

Vice-président de la communication d'entreprise et du développement des affaires

Tél. : + 91-11-4167900 ext.1406

41578080 (ligne directe)

Courriel : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1178902/Panacea_Biotec_Logo.jpg

SOURCE Panacea Biotec