Panamá logra el 50% de protección de sus áreas marinas con la ampliación del Área de Recursos Manejados Banco Volcán

CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Nuestro Océano 2023, Laurentino Cortizo, Presidente de la República de Panamá, y Milciades Concepción, Ministro de Medio Ambiente, firmaron el decreto para ampliar sustancialmente los límites del Área de Recursos Manejados Banco Volcán (ARMBV) para fortalecer la protección y gestión de ecosistemas marinos, flora y fauna en peligro de extinción e importantes recursos pesqueros que se encuentran dentro de las aguas territoriales de Panamá en el Mar Caribe. La ampliación aumenta los límites del ARMBV de aproximadamente 14.200 km2 a más de 90.000 km2, con al menos la mitad de la zona total designada como área marina totalmente protegida donde no se permitirán actividades extractivas o perjudiciales para el medio ambiente.

Whales, rays, turtles, and sharks, including this tiger shark, are among the many sea creatures harbored by Panama's waters. Photo credit: Paul Nicklen logos_pew_Logo

"Hoy tengo el orgullo de anunciar que Panamá no va detenerse en solo tener bajo algún nivel de protección el 30% de su zona económica exclusiva, si no que aquí, en este momento y en frente de más de 400 personas de todo el mundo, junto al presidente de la República, el Excelentísimo Señor Laurentino Cortizo Cohen, hemos firmado el decreto ejecutivo que amplía el área de recursos manejados de Banco Volcán, por lo que a partir del día de hoy, a través de esta conferencia, anunciamos que la República de Panamá estará conservando el 54.26% de su zona económica exclusiva." - Milciades Concepción, Ministro de Ambiente de la República de Panamá.

Con este acto Panamá logra la protección de más del 50% de su área marina total, convirtiéndose en una de las pocas naciones a nivel mundial en alcanzar tal hito—y la única en América Latina—y supera significativamente la meta de proteger al menos el 30% del área marina del país para el 2030 (30x30), un objetivo internacional adoptado recientemente por aproximadamente 190 países durante la 15ª Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas y que, según los científicos, es fundamental para ayudar a detener la pérdida global de biodiversidad.

La decisión sigue un compromiso asumido por el gobierno de la República de Panamá durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano celebrada en Lisboa, Portugal en 2022, donde el Ministro de Ambiente de la República de Panamá manifestó la intención del Estado panameño de ampliar la superficie marina protegida del 30% a al menos el 40% antes del 2024. Posteriormente, en julio 2022, el Ministro de Ambiente solicitó el apoyo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) para ampliar los límites del área protegida Banco Volcán y elaborar su Plan de Manejo y zonificación, y así contribuir con el esfuerzo regional para proteger "este gran ecosistema marino". Otras organizaciones, incluidas Blue Nature Alliance, MigraMar, Mission Blue, The Wyss Foundation y SeaLegacy, también ofrecieron su experiencia en una variedad de áreas, brindando apoyo científico, técnico, de política y de comunicaciones para ayudar a avanzar este ambicioso esfuerzo de protección marina el cual destaca en América Latina.

"El liderazgo de Panamá en la ampliación de Banco Volcán ha demostrado que el compromiso y la acción en la conservación marina pueden ir más allá del objetivo estándar de proteger al menos el 30% del océano. Esperamos que el mundo, y en particular otros países del Caribe, sigan el ejemplo de Panamá y protejan al menos el 30 % de sus aguas nacionales, o aumenten su ambición más allá de ese compromiso", dijo Joaquín Labougle, líder regional de Blue Nature Alliance para el Caribe y América Latina. "Blue Nature Alliance, junto con otras organizaciones, se complace en apoyar el liderazgo de Panamá en la protección de ecosistemas marinos en beneficio de las personas y la naturaleza y estamos listos para colaborar con otros países en la conservación del océano a gran escala".

El ARMBV fue creada por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 2015, luego de la conclusión de un estudio técnico que reveló que el área tiene características naturales únicas. Sin embargo, su extensión original no permitía la conectividad con otras áreas protegidas existentes o anticipadas de los países vecinos en la región del Gran Caribe. Un nuevo estudio técnico realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales determinó que la ampliación del ARMBV es crucial para ayudar a desarrollar la resiliencia dentro de los ecosistemas marinos frente a los efectos de la intervención humana y la crisis climática, y para proteger la fauna marina, los ecosistemas de aguas profundas de Panamá y el Caribe Suroccidental, y para apoyar la conectividad de las rutas migratorias que son críticas para la supervivencia de las especies pelágicas y marino-costeras.

"Nos esforzamos en obtener la mejor evidencia científica para lograr esta ampliación y así garantizar la implementación sin problemas del área marina protegida, la cual brindará beneficios para las comunidades costeras de la región y apoyará la conectividad biológica con otras áreas marinas protegidas oceánicas y continentales con el resto de la zona marino-costera del Mar Caribe. Colaborando con el gobierno de la República, nuevamente hemos logrado un ejemplo de diplomacia científica". - Hector Guzmán, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y miembro de la red MigraMar.

La ampliación del Área de Recursos Manejados Banco Volcán abarca cuatro cordilleras submarinas, conocidas como sitios de agregación de especies pelágicas, así como planicies profundas y formaciones geológicas vinculadas a una alta biodiversidad que incluye especies pelágicas altamente migratorias y en peligro de extinción. La ampliación también es importante para la protección de al menos 120 especies de peces pelágicos, incluyendo tres especies consideradas en peligro crítico de extinción: el tiburón martillo (Sphyrna lewini), el tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y el tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus); y cinco especies consideradas en peligro de extinción, entre ellas el tiburón ballena (Rhincodon typus), el tiburón mako (Isurus oxyrinchus), dos tiburones asociados a grandes profundidades (Centrophorus granulosus y Centrophorus tessellatus) y la mantarraya gigante oceánica (Mobula birostris). Sin embargo, los autores del estudio técnico para apoyar la ampliación del ARMBV enfatizan la necesidad de una mayor investigación científica en la región, afirmando que hasta que se puedan completar más estudios, el número total de especies debe considerarse una subestimación.

"Felicitaciones a la hermosa nación de Panamá, al presidente Laurentino Cortizo y al ministro Concepción, por expandir nuevamente un área marina protegida, esta vez en el Mar Caribe, y ayudar a acelerar la colaboración regional para salvaguardar los ecosistemas marinos. Con la ampliación de Banco Volcán, Panamá ahora protegerá más del 50% de sus aguas y es líder mundial en diplomacia, ciencia y conservación de los océanos. Estamos profundamente inspirados por el compromiso de Panamá de proteger y restaurar nuestro océano y esperamos ver a otros líderes mundiales siguiendo su ambicioso ejemplo" - Cristina Mittermeier, cofundadora de SeaLegacy.

La expansión también apoyará la conectividad con otras áreas marinas protegidas en el Mar Caribe, ayudando a promover la colaboración regional con Colombia, Nicaragua, Honduras, Jamaica y Costa Rica para ayudar a detener la pérdida de biodiversidad marina. También ayudará a promover una mayor investigación científica para generar un mayor conocimiento sobre la biodiversidad marina, los patrones de migración, el estado de conservación y los efectos de las actividades humanas, incluido el cambio climático. En última instancia, la expansión ayudará a construir una red de áreas marinas protegidas en el Mar Caribe en estrecha colaboración con las naciones vecinas.

Nuevamente el continente americano sigue mostrando su liderazgo en la protección del océano, sin embargo Panamá ha puesto la vara altísima, un legado indiscutible y la respuesta necesaria a la crisis planetaria que vivimos hoy - Max Bello, Ocean Policy Advisor, Mission Blue.

Al tomar esta acción, Panamá demuestra una vez más su compromiso con la protección de la biodiversidad marina y la gestión responsable de los recursos marinos, sirviendo como un líder azul visionario comprometido con la protección total y absoluta del océano y con la toma de decisiones basadas en las últimas investigaciones científicas. Panamá espera que su liderazgo en la protección del ambiente marino acelere la colaboración regional y global para catalizar la conservación del océano y avanzar en la implementación de esfuerzos de conservación del océano a gran escala.

