Panamá oficialmente removido da lista cinza da FATF

O anúncio deverá contribuir para aumentar os investimentos estrangeiros e promover a criação de empregos no país

CIDADE DO PANAMÁ, 27 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma decisão muito importante e com implicações positivas para a economia do Panamá e a comunidade financeira internacional, a Financial Action Task Force (FATF - Força-Tarefa de Ação Financeira) excluiu hoje o Panamá de sua lista cinza. Este anúncio segue-se a uma reunião plenária da FATF, realizada em Paris (França), que concluiu que a República do Panamá fortaleceu seu sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, implementando regulamentações e medidas que permitiram ao país dar um passo importante em direção aos padrões de transparência internacionais.

Em resposta à decisão de remover o Panamá da lista cinza da FATF, Janaina Tewaney, ministra das Relações Exteriores do Panamá, divulgou a seguinte declaração:

"Depois que o país foi adicionado à lista cinza da FATF em junho de 2019, nossa administração assumiu o cargo em julho do mesmo ano, com o compromisso de implementar uma estrutura mais robusta para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como para promover um sistema financeiro mais transparente. Desde então, o Panamá implementou com sucesso várias medidas estratégicas para consolidar nossa estrutura legislativa e regulatória, com o objetivo de fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e aumentar a transparência de nosso sistema financeiro, de acordo com as normas internacionais. Esses esforços foram hoje reconhecidos pela comunidade internacional com a remoção do Panamá da lista cinza da FATF, um trabalho que levou muitos anos".

A decisão trará os seguintes benefícios para a economia do país e internacional:

Aumento do investimento estrangeiro e criação de empregos: Com o reconhecimento do progresso do Panamá no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, espera-se que o investimento estrangeiro aumente, o que impulsionará o turismo, o comércio, o emprego e a criação de novas oportunidades no país. Linhas de crédito mais acessíveis: Linhas de crédito mais robustas e baratas que beneficiarão os indivíduos e empresas que buscam financiamento. Melhoria nas correspondências bancárias e relações internacionais: Isso resultará em uma melhoria significativa nas relações entre as instituições bancárias panamenhas e internacionais. Esse processo fortalecerá as ligações básicas necessárias para realizar operações financeiras. Menor pressão sobre o sistema financeiro: Com a remoção da pressão associada às avaliações especiais, o sistema financeiro do Panamá poderá operar de forma mais eficaz e com maior confiança. Benefícios para o setor de seguros e títulos: A remoção do Panamá da lista cinza da FATF atrairá as principais resseguradoras do mundo, que poderão se estabelecer no país para atender ao mercado latino-americano.

A remoção do Panamá da lista cinza da FATF é um marco crucial no desenvolvimento econômico do país. A ministra Tewaney comentou também as implicações dessa decisão para o futuro do Panamá:

"A remoção do Panamá da lista cinza solidifica o status do país como um destino atraente, estável e seguro para investimentos estrangeiros. O histórico do Panamá na construção de setores de negócios fundamentais - como serviços financeiros, marítimos, logísticos e de transporte - não é inferior ao de nenhum país da região. Como um dos principais destinos de investimento da América Latina, o Panamá acolhe com muita satisfação o interesse contínuo de empresas internacionais de vários setores. A administração do presidente Cortizo continua comprometida em manter um legado de excelência internacional em benefício de todos os panamenhos e da comunidade internacional."

Para mais informações sobre o anúncio, incluindo as medidas implementadas, consulte o comunicado de imprensa do Ministério da Economia e Finanças aqui.

FONTE The Government of Panama

