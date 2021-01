Panchshil Office Parks annonce la phase II du Panchshil Business Park à Baner-Balewadi, dans le quartier des affaires de Pune Ouest

Qualys : 26 105 mètres carrés

Veritas : 25 362 mètres carrés

VMware : 17 558 mètres carrés

Les nouveaux occupants rejoignent des entreprises de premier plan telles que T-systems, Siemens, Fundtech, Thyssenkrupp, Nutanix, Redbrick et The Executive Centre, qui ont toutes loué des locaux pour leurs besoins à long terme dans la phase II du Panchshil Business Park, qui couvre une superficie de 148 643 mètres carrés et est développé et détenu conjointement par Panchshil Realty et Blackstone Real Estate Partners.

Le Panchshil Business Park, qui s'étend sur plus de 250 836 mètres carrés, est stratégiquement situé juste à côté de l'autoroute Mumbai-Bengaluru. La phase I, qui s'étend sur 102 192 mètres carrés, a été développée par Panchshil Realty et vendue à Cummins pour son siège en Inde.

Atul Chordia, président de Panchshil Realty, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer la mise en service de la phase II du Panchshil Business Park et je suis heureux d'accueillir nos partenaires. Le fort succès de la location de nos espaces de bureaux au Panchshil Business Park et l'adoption continue de nos projets par des entreprises de renom, associés au vif intérêt pour nos projets à venir, indiquent l'attrait et la résilience continus du marché des bureaux de Pune et l'offre supérieure du Panchshil. Cette tendance reflète en grande partie l'attrait considérable qu'ont connu ces derniers temps certains marchés de bureaux importants du pays. Nous prévoyons que l'activité de location et la demande des occupants pour notre pipeline et nos offres actuelles continueront à être soutenues et solides dans les mois à venir également ».

Les points forts du Panchshil Business Park sont les suivants :

Il a reçu la pré-certification LEED Gold De l'U.S. Green Building Council (USGBC), une évaluation de la durabilité des bâtiments écologiques reconnue au niveau international.

La mission de LEED, le principal programme mondial pour les bâtiments et les quartiers écologiques, est de transformer la façon dont les bâtiments et les quartiers sont conçus, construits et exploités, afin de créer un environnement sain et prospère, responsable sur le plan environnemental et social, qui améliore la qualité de vie.

Il est évalué, audité et certifié par le British Safety Council comme ayant mis en œuvre des politiques, procédures et dispositions appropriées et adéquates concernant le contrôle de la COVID-19 sur le lieu de travail, conformément aux directives du gouvernement indien et du British Safety Council

Notamment, Panchshil Realty a été le premier groupe immobilier en Inde et dans toute la région Asie-Pacifique à avoir évalué et validé de manière indépendante ses mesures de contrôle liées à la COVID-19 sur ses lieux de travail.

Les équipements de soutien aux entreprises comprennent une vaste aire de restauration multi-cuisine de 7 432 mètres carrés, des auditoriums, un club de santé, plusieurs lieux de restauration et des magasins, ainsi qu'un espace de stationnement à plusieurs niveaux.

Panchshil Office Parks

Les bureaux de Panchshil Realty à Pune comptent plus de 1,6 millions de mètres carrés de projets emblématiques comme la zone franche EON, le World Trade Centre, Business Bay et l'Internal Convention Centre. Ses campus abritent des entreprises mondiales de premier plan comme Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS et Vodafone, entre autres.

Les entreprises de Panchshil – Quelques informations clés

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 2 millions de mètres carrés et une surface similaire (1 800 000 mètres carrés) est en cours de développement.

Les trois principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty sont les espaces de bureaux commerciaux, l'hôtellerie et le résidentiel.

Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP.

À propos de Panchshil Realty

Créé en 2002, Panchshil Realty est l'un des acteurs majeurs du secteur de l'immobilier de luxe en Inde. Reconnu pour son leadership et l'excellence de ses prestations dans le développement immobilier, le groupe axe son approche sur le développement planifié, la création de biens de valeur et l'offre d'une expérience de vie enrichissante par le design et l'architecture. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.panchshil.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1419775/Panchshil_Office_Parks_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1419783/PBP.jpg

