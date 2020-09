Panchshil Realty célèbre une forte croissance des ventes d'appartements de son projet résidentiel phare - Panchshil Towers, Pune

Au cours de la dernière année, les ventes d'appartements des Panchshil Towers ont connu une croissance à deux chiffres prometteuse sur le marché intérieur. En outre, les ventes aux Indiens non résidents (Non-resident Indians ou NRI) ont triplé. Les ventes se sont en fait accélérées après le début de la pandémie, car les acheteurs, attentifs, recherchent désormais un domicile spacieux et bien agencé.

Le complexe immobilier Panchshil Towers est situé à proximité de Kharadi, ce qui constitue l'un des nombreux facteurs clés de la croissance des ventes. Au cours des trois à cinq prochaines années, la surface totale du parc de bureaux à Kharadi devrait atteindre environ 22,3 millions de mètres carrés, et 3 50 000 personnes devraient y travailler.

Le programme Panchshil Towers est un projet résidentiel exceptionnel, comprenant 9 tours réparties sur plus de 5 hectares, avec 60 % d'espaces ouverts. Des appartements comprenant 3,5 et 4,5 BHK (c.-à-d. 3 ou 4 chambres plus 1 pièce plus petite, comme une bibliothèque) peuvent êtres acquis, pour une surface variant entre 176 et 204 mètres carrés (toutes les surfaces indiquées sont les surfaces au sol utiles, conformes à la RERA - « Real Estate Regulatory Act »). (MahaRERA no P52100002528)

Les appartements des tours A, B, D et E des Panchshil Towers peuvent êtres occupés et sont proposés à la vente à partir de 2,45 crores IND (1 crore équivaut à 10 millions) tandis que les appartements des autres tours sont proposés à partir de 1,93 crores IND.

Alors qu'il faisait part de ses réflexions sur les tendances des ventes du programme Panchshil Towers, M. Sagar Chordia, directeur de Panchshil Realty, a déclaré : « On a observé une augmentation de la demande pour des appartements plus grands. En cette période post-pandémie, les familles souhaitent que leur domicile spacieux soit sûr et confortable. Par ailleurs, les acheteurs choisissent de plus en plus des biens dans lesquels ils peuvent emménager immédiatement afin de réaliser leur rêve d'une vie meilleure au sein d'une collectivité. »

Pour en savoir plus sur le programme Panchshil Towers, cliquez ici

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 2 millions de mètres carrés et une surface similaire (1 800 000 mètres carrés) est en cours de développement. Les trois principaux secteurs verticaux d'activité de Panchshil Realty sont le secteur résidentiel , le secteur commercial et le secteur de l'accueil. Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP. Pour en savoir plus sur Panchshil Realty, veuillez consulter le site www.panchshil.com .

Pour toute demande de renseignements sur les ventes liées à Panchshil Towers (Pune), veuillez contacter Himanshu Rathore au +91-99230-55555 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected] .

Pour obtenir des avertissements plus détaillés concernant le programme Panchshil Towers, veuillez cliquer ici .

