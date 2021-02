Panchshil Realty leva o conceito de Small-Office Home-Office (SOHO) para Pune

O conhecido conceito global Small-Office Home-Office apresenta espaços multiúso nos quais os espaços de moradia são oferecidos e integrados com espaços de trabalho com diversas opções de comércio e alimentos e bebidas disponíveis no mesmo empreendimento.

O SOHO conta com

Soho Studio s –espaços duplex que combinam uma área de trabalho e uma área de lazer

–espaços duplex que combinam uma área de trabalho e uma área de lazer Soho Works – espaços para escritórios boutique

– espaços para escritórios boutique Soho Street– lojas de varejo e restaurantes finos

Comentando sobre a estreia do conceito SOHO em Pune, Sagar Chordia, Diretor da Panchshil Realty, disse: "O SOHO é uma iniciativa pioneira que oferece espaços flexíveis, multifuncionais e de uso misto que permitem fazer mais no mesmo espaço, reinventando a utilização de espaços. A resposta ao lançamento foi fantástica e muitos profissionais, como médicos, contadores, arquitetos, pequenos empresários e outros empreendedores, adotaram o conceito prontamente."

A união de espaços de trabalho com espaços de moradia é uma forma de vida mais sustentável e inteligente que permite que as pessoas sejam mais produtivas e eficientes, ao mesmo tempo em que eliminam o tempo de deslocamento.

O SOHO Studios está disponível para venda com custo a partir de 17,2 milhões de rupias. Para consultas sobre vendas relacionadas ao SOHO, ligue para +91-8970007700 ou entre em contato pelo e-mail [email protected]

Em alternativa, para registrar seu interesse no SOHO clique aqui.

Vantagens SOHO

O SOHO está localizado muito próximo de Kharadi, um grande centro de negócios com quase 1 milhão de metros quadrados de espaços de escritório concluídos e ocupados, dos quais quase 750 mil metros quadrados foram desenvolvidos pela Panchshil.

Kharadi tem outros 1,3 milhões de metros quadrados de espaços de escritório em desenvolvimento, dos quais quase 750 mil metros quadrados estão sendo construídos pela Panchshil.

Nos próximos 3 a 5 anos, a área total de espaços de escritórios em Kharadi deve crescer dos atuais 1 milhão de metros quadrados para 2,2 milhões de metros quadrados.

A força de trabalho total em Kharadi está prevista para aumentar das atuais 100.000 pessoas para 350.000 pessoas nos próximos 3 a 5 anos.

Distrito de Kharadi

A Panchshil tem uma presença considerável em Kharadi, localizada ao longo do corredor leste de Pune . Kharadi evoluiu para um centro de TI completo e um distrito comercial movimentado com a presença das mais importantes empresas de IT e ITeS.

. Kharadi evoluiu para um centro de TI completo e um distrito comercial movimentado com a presença das mais importantes empresas de IT e ITeS. A Panchshil Realty tem duas zonas econômicas especiais com mais de 600 mil metros quadrados em Kharadi - EON Free Zone-1 e EON Free Zone-2. (1,2 km / 4 a 6 minutos de carro do SOHO)

Além disso, o World Trade Center da Panchshil com mais de 160 mil metros quadrados é o endereço definitivo para negócios internacionais na Índia. (2,7km / 8 minutos de carro do SOHO)

As sedes corporativas da Panchshil Realty abrigam importantes corporações globais como Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, T-Systems, UBS, VMWare e Vodafone, entre muitas outras.

Kharadi fica a apenas 10 km do Aeroporto de Pune e regiões premium como Magarpatta, Hadapsar, Kalyani Nagar e Koregaon Park estão todos próximos.

e regiões premium como Magarpatta, Hadapsar, e Koregaon Park estão todos próximos. A infraestrutura social de Kharadi inclui hospitais, escolas, shoppings e outras comodidades que continuam a ser implementadas.

O Cityhub, no World Trade Center, é o próximo grande centro social de Pune com vários cafés, restaurantes e lounges, oferecendo oportunidades para relaxar durante e após o expediente.

Negócios da Panchshil – Principais destaques

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty é de cerca de 2,1 milhões de metros quadrados somados a 1,8 milhão de metros quadrados em construção.

Os três principais setores de negócios da Panchshil Realty são residencial, comercial e hotelaria.

O portfólio comercial inclui varejo, alimentos e bebidas com espaços para escritórios sob medida, zonas econômicas especiais, parques de TI, espaços de trabalho integrados, shopping centers e empreendimentos de uso misto.

O portfólio de hotelaria da Panchshil compreende cerca de 1200 quartos de hotel com marcas líderes como The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood e Double Tree By Hilton.

Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado e administrado pela Blackstone Group LP.

Sobre a Panchshil Realty

Fundada em 2002, a Panchshil Realty é uma das principais marcas de imóveis de luxo da Índia. Reconhecida pela liderança e excelência no desenvolvimento imobiliário, a abordagem do grupo está focada em desenvolvimento planejado, criação de ativos de valor e criação de experiências de estilo de vida por meio de projeto e arquitetura. Para mais informações, visite o site www.panchshil.com

Aviso legal:

Esta comunicação é puramente conceitual. As fotos e imagens são apenas para fins representativos. A elevação e as imagens são sugestões e indicativos e estão sujeitas a alterações. As áreas, preços, elevação e especificações no Contrato de Venda assinado entre você e a Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd. devem ser finais e vinculativos. A reserva está sujeita à confirmação e aceitação dos T&Cs. O SOHO foi registrado com número de registro MahaRERA P52100017890, e os dados estão disponíveis no site https://maharera.mahaonline.gov.in/ em projetos registrados.

Para saber mais sobre os avisos legais relacionados ao SOHO, clique aqui.

