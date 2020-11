Pancreatic Cancer Collective anuncia una nueva campaña de comunicación de servicio público con Keesha para crear conciencia acerca de los ensayos clínicos sobre el cáncer de páncreas

"Perder a mi madre por el cáncer de páncreas fue devastador, pero esa experiencia me decidió a ayudar a que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. Me entristeció tremendamente darme cuenta de que muchas personas no saben a dónde acudir para obtener respuestas, entre ellas las personas de las comunidades menos favorecidas", dijo Sharp. "Espero que, al compartir mi experiencia y colaborar con Pancreatic Cancer Collective en esta campaña, pueda ayudar a crear conciencia sobre los ensayos clínicos sobre el cáncer que existen como opción, así como sobre la importancia de continuar financiándolos".

El cáncer de páncreas es la tercera causa principal de muerte relacionada con el cáncer en los EE. UU., y los estadounidenses de raza negra tienen una tasa de incidencia de alrededor de un 20 % mayor que cualquier otro grupo racial o étnico. Si bien los ensayos clínicos sobre el cáncer de páncreas permiten que los investigadores estudien nuevos tratamientos innovadores que puedan salvar vidas, a menudo tienen baja participación de minorías raciales y étnicas. La nueva campaña de Pancreatic Cancer Collective tiene como objetivo crear conciencia sobre las opciones de tratamiento para aumentar la diversidad en los ensayos clínicos sobre el cáncer de páncreas para garantizar que los pacientes de todos los orígenes raciales y étnicos se beneficien igualmente del potencial de los tratamientos contra el cáncer.

"Esta campaña es fundamental para impulsar la concientización (especialmente en las comunidades menos favorecidas en lo que respecta al acceso a la atención médica) sobre el increíble potencial de los ensayos clínicos sobre el cáncer de páncreas", expresó Kerri Kaplan, Presidenta y Directora Ejecutiva de Lustgarten Foundation. "A través de la iniciativa Pancreatic Cancer Collective, Lustgarten Foundation y Unidos Contra El Cáncer han demostrado un compromiso compartido para comprender y tratar mejor esta enfermedad, y esperamos continuar aprovechando el poder de nuestra colaboración para garantizar que los avances en la investigación del cáncer de páncreas beneficien a los pacientes en todas las comunidades".

"Desde que se lanzó la iniciativa Pancreatic Cancer Collective, nueve equipos de investigación de primer nivel han logrado grandes progresos contra el cáncer de páncreas", manifestó la Dra. Sung Poblete, Directora Ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. "El cáncer de páncreas nos ha quitado demasiadas vidas, desde figuras públicas queridas y respetadas, hasta nuestros seres más queridos en casa. Les estamos agradecidos a Lustgarten Foundation y a Keesha Sharp, cuya pasión por generar conciencia y recaudar fondos para la investigación del cáncer nos permiten ampliar este importante trabajo que salva vidas".

Lustgarten Foundation y Unidos Contra El Cáncer han unido fuerzas contra el cáncer de páncreas desde 2012, financiando conjuntamente a más de 400 investigadores de cerca de 70 centros de investigación líderes en los Estados Unidos y el Reino Unido. Estos esfuerzos incluyen 17 equipos multiinstitucionales, incluidos Equipos de Convergencia que reúnen a expertos en computación con oncólogos clínicos y equipos que investigan la interceptación del cáncer; estudios enfocados en el diagnóstico más temprano de cáncer de páncreas, incluso antes de que el cáncer se haya formado por completo. Estos equipos de colaboración han planificado, iniciado o completado casi 36 ensayos clínicos y Pancreatic Cancer Collective está aprovechando este impulso para ampliar aún más los límites de lo que se puede lograr.

El anuncio de servicio público animado está dirigido por Kelsey Laroche para Florence, un estudio creativo con impulso cultural que representa un diverso colectivo de talentos creativos que comparten la pasión por tener un impacto positivo en la cultura. Laroche es un galardonado director cuyas películas se han exhibido en el Festival de cine de Tribeca, en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs y en South by Southwest (SXSW), y cuyas obras comerciales incluyen a Verizon, Johnson & Johnson y ESPN.

Para obtener más información, visite PancreaticCancerCollective.org .

Acerca de Pancreatic Cancer Collective

Pancreatic Cancer Collective es una iniciativa de Lustgarten Foundation y Unidos Contra El Cáncer para mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de páncreas. Juntas, estas organizaciones líderes en investigación del cáncer atraerán a nuevos colaboradores; mejorarán el diagnóstico del cáncer de páncreas usando macrodatos; encontrarán nuevos tratamientos para el cáncer de páncreas; y apoyarán a la próxima generación de investigadores del cáncer de páncreas. Con la participación de líderes, investigadores, instituciones y empresas, Collective innovará y acelerará la investigación a la vanguardia de la ciencia. Para obtener más información, visite PancreaticCancerCollective.org



Acerca de Lustgarten Foundation

Lustgarten Foundation es el mayor financiador privado del mundo para la investigación del cáncer de páncreas. Con sede en Woodbury, N.Y., la misión de la fundación es curar el cáncer de páncreas financiando el estudio científico y clínico relacionado con el diagnóstico, tratamiento y la prevención del cáncer de páncreas; proporcionando información de investigación y servicios de apoyo clínico a pacientes, cuidadores e individuos con alto riesgo; y aumentando la conciencia pública y la esperanza para aquellos que enfrentan esta enfermedad. Desde sus comienzos, Lustgarten Foundation ha destinado $200 millones a la investigación e incorporado a las mejores mentes científicas con la esperanza de que un día pueda encontrarse una cura. Gracias a que contamos con financiación aparte para apoyar nuestros gastos administrativos, el 100 por ciento de la donación que usted hace va directamente a la investigación del cáncer de páncreas. Para obtener más información, visite Lustgarten.org .

Acerca de Unidos Contra El Cáncer

Unidos Contra El Cáncer® recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de agosto de 2020, más de 1,950 científicos que representan a más de 210 instituciones participan en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., Unidos Contra El Cáncer trabaja para implementar procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas a recibir financiación, además de supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) de Unidos Contra El Cáncer incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. La Dra. Sung Poblete, PhD, R.N., se desempeña como Directora Ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. Para obtener más información, visite UnidosContraElCancer.org.

