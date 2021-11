Pancreatic Cancer Collective anuncia una nueva campaña de PSA con Marlon Wayans y Tiffany Haddish

Marlon Wayans, cuyos trabajos incluyen Respect y On The Rocks, y Tiffany Haddish, cuyos trabajos incluyen Girls Trip y The Last O.G. de TBS, unieron fuerzas en el PSA para concientizar sobre los tratamientos de vanguardia disponibles a través de ensayos clínicos para pacientes con cáncer de páncreas y para aumentar la concientización entre las comunidades afroamericanas, que tienen una tasa de incidencia de cáncer de páncreas de alrededor 30 % más alta que cualquier otro grupo racial o étnico.