Pandemia leva colaboradores da Sodexo Benefícios e Incentivos a fazerem uso do serviço de Apoio Psicológico

SÃO PAULO, 14 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A saúde mental nunca teve tanta importância para empresas, gestores de recursos humanos e funcionários quanto neste momento de pandemia causada pela Covid-19. Segundo uma pesquisa feita pela Sodexo Benefícios e Incentivos, entre junho e julho de 2020, com mais de 7 mil pessoas, 14,80% dos entrevistados afirmaram que desejam que seus empregadores lhes ofereçam o benefício de apoio. No entanto, a Sodexo, sempre preocupada com a saúde e qualidade de vida de seus funcionários, já disponibilizava aos colaboradores o Apoio Pass, um serviço que oferece apoio psicológico, orientação financeira, social e jurídica aos colaboradores e também é extensível aos familiares.

Especificamente na frente psicológica, a orientação é especializada em situações traumáticas para problemas como ansiedade, vícios, relacionamentos com equipe de trabalho e conflitos entre sócios. Na financeira, há suporte voltado à reorganização do orçamento, planejamento de ações e metas; social, com orientação familiar para casos de perdas, hospitalizações e separações, e apoio jurídico, com orientação voltada a questões tributárias, dúvidas imobiliárias e previdenciárias, negociações de contratos com fornecedores. Com cobertura em toda a América Latina, o atendimento é realizado 24 horas por dia, 7 dias da semana, via telefone.

Porém, nos últimos 12 meses, a companhia percebeu que houve uma procura considerada pelo Serviço de Apoio Pass por seus colaboradores (51%). Quando analisado por categoria, o Apoio Psicológico foi o mais procurado, solicitado por 39% das pessoas no mesmo período; Em segundo lugar aparece o Apoio Legal (Jurídico), com 35% de procura. Em seguida aparecem o Apoio social (23%) e Apoio financeiro (3%). Entre as causas, verificou-se que o stresse foi o principal motivo que levou os funcionários a acionarem o programa Apoio Pass (56,85%), seguido de filhos (19,38%), familiar (5,9%), trauma (2,97%), conjugal (1,03%) e outros (13,87%).

O seviço de Apoio Pass é oferecido também a empresas que buscam ter esse mesmo cuidado com seus funcionários. E desde a chegada da pandemia, a Sodexo Benefícios e Incentivos percebeu aumento na procura por companhias externas. Para ter uma ideia, entre abril e agosto de 2020, essa alta foi de 597%.

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 470 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE A SODEXO BENEFÍCIOS E INCENTIVOS

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Com 650 colaboradores, atende aproximadamente 103 mil clientes, que representam 5,9 milhões de usuários, com uma rede de 505 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Sodexo Multi, Wizeo, GymPass e Apoio Pass.

www.sodexobeneficios.com.br

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

Related Links

http://www.sodexobeneficios.com.br



SOURCE Sodexo Benefícios e Incentivos