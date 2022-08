Pando Asset noteert eerste crypto ETP op SIX Swiss Exchange

ZÜRICH, 5 augustus 2022 /PRNewswire/-- Pando Asset, als vijfde nieuwe crypto ETP-emittent die dit jaar tot de SIX Swiss Exchange toetrad, heeft sinds zijn notering op 27 juli veel marktaandacht getrokken. Als eerste crypto ETP genoteerd op SIX Swiss Exchange van Pando Asset, per 3 augustus, sloot Pando Asset crypto 6 ETP op $ 21,66, tot 9,78% groei ten opzichte van de uitgifteprijs van $ 19,73, verhandeld met het Bloomberg-symbool 'PNDS'.

The successful listing for Pando Asset on SIX Swiss Exchange

Pando Asset is gevestigd in Zwitserland en is gebouwd door een groep van professionals uit de financiële sector, blockchain-technologie en crypto activaruimte, zoals Huobi Group, 21 Shares AG, en Deutsche Boerse AG. Pando Asset is een samenwerking aangegaan met de grootste bewaarder van crypto-activa en heeft een volledige onderpand van 100%. Benadrukt door Junfei Ren, Partner bij Pando Asset, die zei: "De missie van Pando Asset is om beleggers in staat te stellen veilig, gemakkelijk en efficiënt deel te nemen aan crypto-activa zonder zich zorgen te maken over de opslag van privésleutelrisico's en systematische beveiligingsproblemen. Dit bouwt vertrouwen op en is de perfecte toegangspoort voor zowel nieuwe investeerders als traditionele institutionele beleggers om belangrijke spelers te worden in dit nieuwe tijdperk van crypto."

De Pando Asset Crypto 6 ETP volgt voornamelijk de Vinter Pando crypto basket 6 index, die beleggers de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan de prestaties van een mandje van digitale activa bestaande uit grootste smart contracts activa naar marktkapitalisatie. Beleggers kunnen het ETP kopen of terugkopen met dezelfde real-time prijs als Coinmarketcap via hun makelaarsrekeningen tijdens de reguliere handelstijden op de SIX Swiss Exchange.

Momenteel bevat de index de zes grootste crypto-activa naar marktkapitalisatie. De index wordt elk kwartaal opnieuw gebalanceerd en gewogen om beleggers in staat te stellen te diversifiëren, te benadrukken en te voorkomen dat de twee grootste activa het mandje overheersen. De digitale activa worden koel bewaard bij de institutionele gegradeerde en gereguleerde bewaarder. Samen met andere veiligheidsmaatregelen zoals meervoudige toestemming voor handtekeningen, whitelisting-adressen, en audit trail, is het Pando6 ETP ontworpen om beleggers een volledig door onderpand gedekt product te bieden om te beleggen.

Met de toetreding van Pando Asset, benadrukte Christian Reuss, hoofd van SIX Swiss Exchange: "Ik ben verheugd om te zien dat onze groeiende ETF- en ETP-markt dit jaar de vijfde nieuwe crypto-emittent heeft aangetrokken. Een warm welkom voor Pando Asset die hun cryptomanden ETP nieuw aanbiedt op onze beurs."

