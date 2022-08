Pandora lanza la colección con diamantes de laboratorio con plata y oro 100 % reciclados

La empresa pretende transformar el mercado de las joyas con diamantes a través de productos más asequibles y reducir en gran medida las emisiones de CO 2 . Pandora ya no utiliza diamantes extraídos de minas.

BALTIMORE, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pandora, la marca de joyería más grande del mundo, anunció hoy que lanzará sus joyas con diamantes de laboratorio en los Estados Unidos y Canadá. La introducción marca un hito para el mayor mercado de diamantes del mundo, y ahora más clientes podrán comprar joyas de diamantes.

Collar de diamantes de Pandora con diamantes de laboratorio que han sido cultivados, cortados y pulidos con 100& % energía renovable y elaborado con plata y oro completamente reciclados

"El futuro del lujo está aquí hoy. Los diamantes de laboratorio son igual de hermosos que los diamantes extraídos, pero están a disposición de más personas y con menores emisiones de carbono. Nos enorgullece ampliar el mercado de los diamantes y ofrecer joyas innovadoras que establecen un nuevo estándar en la forma en que la industria puede reducir su impacto en el planeta", expresó Alexander Lacik, director ejecutivo de Pandora.

Se calcula que el mercado mundial de joyas con diamantes asciende a 84,000 millones de dólares. Se espera que el mercado continúe creciendo, y que los diamantes de laboratorio superen el crecimiento general de la industria. Los Estados Unidos son el mercado de joyas con diamantes más grande del mundo.

Los diamantes cultivados en los Estados Unidos con bajas emisiones de CO 2

Los diamantes de laboratorio son idénticos a los naturales, pero se cultivan en un laboratorio en lugar de extraerse de una mina. Tienen las mismas características ópticas, químicas, térmicas y físicas y se clasifican conforme a los mismos estándares conocidos como las 4 C: corte, color, claridad y quilates. Los diamantes de laboratorio de Pandora se cultivan, cortan y pulen utilizando energía 100 % renovable y tienen una huella de carbono de solo 8.17 kg CO 2 e por quilate, lo que corresponde al 5 % de la de un diamante extraído.

Los diamantes de laboratorio se cultivan en los Estados Unidos y apuntan a un futuro de diamantes con bajas emisiones de carbono para la joyería y el uso industrial. Si se pone en perspectiva, si todos los diamantes se extrajeran con la misma huella de carbono baja que los diamantes de laboratorio de Pandora, se ahorraría más de 6 millones de toneladas de CO 2 e al año, lo que es similar a reemplazar todos los autos de Nueva York por vehículos eléctricos.

Primera colección con 100 % plata y oro reciclados

Para reducir aún más el impacto climático de la joyería, es la primera colección Pandora elaborada con plata y oro 100 % reciclados. Esto lleva las emisiones de gases de efecto invernadero del producto de lanzamiento de la colección, un anillo de plata con un diamante de laboratorio de 0.15 quilates (300 dólares), hasta 2.7 kg CO 2 e, lo que equivale a las emisiones medias de una camiseta. El producto insignia, un diamante de laboratorio de un quilate engastado en un anillo de oro sólido de 14 K (USD 1950), tiene una huella de 10.4 kg CO 2 e, que es menor que las emisiones medias de unos jeans.

La nueva colección es un avance significativo para Pandora, ya que la empresa se ha comprometido a fabricar todas sus joyas de plata y oro con materiales reciclados para 2025.

La colección de 33 piezas recibe el nombre de Pandora Brilliance e incluye anillos, brazaletes, collares y aretes, cada uno de los cuales cuenta con diamante de laboratorio solitario, con claridad VS+ engastado en plata fina, oro amarillo macizo de 14 K u oro blanco macizo de 14 K. La colección estará disponible para su compra a partir del 25 de agosto en 269 tiendas de Pandora en los Estados Unidos y Canadá, y en pandora.net. Los precios van desde USD 300 y cada gema oscila entre 0.15 y un quilate.

Brilliance es la primera colección de la nueva categoría Diamonds by Pandora. La introducción en Norteamérica tiene lugar tras el exitoso lanzamiento en el Reino Unido de diamantes de laboratorio en 2021. En ese momento, Pandora anunció también que dejaría de utilizar diamantes extraídos.

Acerca de Pandora

Pandora es la marca de joyería más grande del mundo. La empresa diseña, fabrica y comercializa joyas acabadas a mano elaboradas con materiales de alta calidad a precios asequibles. Las joyas de Pandora se venden en más de 100 países a través de 6,800 puntos de venta, incluidas más de 2,600 tiendas de concepto.

Con sede en Copenhague (Dinamarca), Pandora emplea a 27,000 personas en todo el mundo y fabrica sus joyas en dos plantas certificadas por LEED en Tailandia. Pandora está comprometida con el liderazgo en sostenibilidad y solo utilizará plata y oro reciclados en sus joyas para 2025, además de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2030. Pandora cotiza en la bolsa de valores Nasdaq Copenhagen y generó ventas de 23,400 millones coronas danesas (3,100 millones de euros) en 2021.

FUENTE PANDORA Jewelry

