Pandora LIVE El Pulso con Sech

El cantante y compositor latino que encabeza las listas de ventas musicales se presentará en una serie de eventos virtuales

OAKLAND, California, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pandora anunció hoy que Sech, la sensación de la música latina urbana-reggaetón, se presentará en Pandora LIVE El Pulso el 22 de septiembre a las 8:45pm ET. Esta es la tercera entrega del popular evento gratuito en vivo convertido en una serie virtual que presenta a los mejores artistas de todos los géneros, incluyendo country, rock, R&B y más. Pandora LIVE El Pulso es la extensión en vivo de El Pulso, el destino musical latino número uno de Pandora. Confirme su asistencia al evento gratuito AQUÍ .

Sech, oriundo de la Ciudad de Panamá, lanzó su primer álbum Sueños el año pasado, que debutó en la posición número uno de las listas de los Top Latin Album y Top Latin Rhythm Albums de Billboard y le valió una nominación al Grammy Latino. Sech comenzó el año 2020 con cinco nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina, y colaboró con los pesos pesados del reggaetón en algunos de los temas más candentes del año, incluyendo los sencillos radiales No.1 "Definitivamente" con Daddy Yankee, "Sigues con él" con Arcángel, e "Ignorantes" de Bad Bunny, que se clasificó en el Top 50 de los Hot 100 de Billboard y superó los 166 millones de visitas en YouTube. Como uno de los artistas más exitosos de la música latina hoy en día, Sech continuó cosechando éxitos con el lanzamiento de "Confía" con Daddy Yankee, seguido por el lanzamiento de su segundo disco 1 of 1. El primer sencillo del álbum, "Relación", resonó rápidamente entre los fans y alcanzó la posición número uno en nueve países. Después de su éxito global "Otro Trago", el disco "Relación" ayudó a Sech a clasificarse una vez más en el Top 25 de las listas de streaming virales.

"Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de colaborar con el equipo de Pandora, y me siento honrado de formar parte de esta nueva serie digital", dijo Sech. "Respeto y admiro a todos los que trabajaron para hacer realidad este concierto virtual, especialmente en estos tiempos difíciles. Estoy orgulloso de poder contar mi historia y compartir mi música con los fans a través de esta experiencia única y especial".

La velada será presentada por Marisol "El Bombón" Vargas, la personalidad radial de Caliente (canal 158) de SiriusXM, quien también pondrá a Sech en la "línea de fuego" con un juego de preguntas rápidas, así como una entrevista en profundidad. Un corto animado sobre un evento real de la vida de Sech y un invitado sorpresa durante la actuación completarán la noche. Además, algunos fans selectos de Sech en Pandora tendrán la oportunidad de participar en un encuentro virtual y saludarlo antes de la actuación.

El patrocinador del evento, Boost Mobile, mejorará la experiencia de los fans con una fiesta virtual en Instagram Live, organizada por un influenciador social y súper fanático de Sech. Además, se pondrá a disposición de los asistentes una cantidad limitada de mercancía exclusiva de Sech, que se repartirá según el orden de llegada de los códigos de redención, gracias al St. Jude Children's Research Hospital.

Acerca de Pandora

Pandora, una subsidiaria de SiriusXM, es el servicio de streaming de audio y entretenimiento con soporte publicitario más grande de los Estados Unidos. Pandora ofrece a los consumidores una experiencia musical y de audición de podcast personalizada y única, gracias a su tecnología patentada Music Genome Project® y Podcast Genome Project®. Pandora también es la plataforma líder de publicidad de audio digital en los Estados Unidos. A través de su propio servicio Pandora, su plataforma AdsWizz y servicios de terceros, como SoundCloud, la empresa conecta a las marcas con el mayor mercado de streaming de audio con soporte publicitario del país. Pandora está disponible a través de su aplicación móvil, la web, y sus integraciones con más de 2,000 productos conectados.

Acerca de SiriusXM

Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) es la empresa líder de entretenimiento de audio en los EE.UU., y el principal programador y la principal plataforma de productos de audio por suscripción apoyados por la publicidad digital. Pandora, una subsidiaria de SiriusXM, es el mayor servicio de streaming de audio y entretenimiento apoyado por publicidad en los EE.UU. Conjuntamente, SiriusXM y Pandora alcanzan a más de 100 millones de personas cada mes con sus productos de audio. SiriusXM, a través de Sirius XM Canada Holdings, Inc., también ofrece radio por satélite y entretenimiento de audio en el Canadá. Además de sus negocios de entretenimiento de audio, SiriusXM ofrece servicios conectados para vehículos a los fabricantes de automóviles. Para obtener más información acerca de SiriusXM, visite el sitio: www.siriusxm.com .

