Pangea Laboratory s'associe à Unilabs pour introduire le test Bladder CARE™ en Suisse, faisant ainsi progresser le diagnostic non invasif du cancer dans toute l'Europe

TUSTIN, Calif., 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pangea Laboratory s'est associé à Unilabs, un fournisseur européen de premier plan de tests de laboratoire clinique et de services d'imagerie diagnostique, pour introduire le test Bladder CARE™ en Suisse. Dans le cadre de cet accord, le test Bladder CARE™ sera pris en charge par les assurances, améliorant ainsi l'accès pour les patients. Cette collaboration stratégique vise à rationaliser les diagnostics de cancer en Suisse, avec des plans pour un déploiement plus large de Bladder CARE™ à travers l'Europe. Ce partenariat souligne l'engagement de Pangea Laboratory à rendre les solutions de diagnostic innovantes largement accessibles dans le monde entier.

Récompensé par la désignation Breakthrough Device par la FDA, le test Bladder CARE™ analyse les biomarqueurs de méthylation de l'ADN pour détecter le cancer de la vessie et le carcinome urothélial du tractus supérieur (UTUC) à partir d'échantillons d'urine, qui peuvent être collectés de manière pratique à domicile. Avec une sensibilité, une spécificité et une VPN supérieures à 93 % pour les deux pathologies, ainsi que des résultats quantitatifs, le test Bladder CARE™ se distingue des autres tests disponibles dans le commerce.

"Grâce à ce partenariat stratégique avec Pangea Laboratory, Unilabs renforce son engagement à stimuler l'innovation dans le domaine du diagnostic, en apportant Bladder CARE™ en Suisse en tant que solution de nouvelle génération qui renforce la détection précoce et fait progresser les soins aux patients", a déclaré Patrick Bornand, responsable de la pathologie, de la génétique et de l'oncologie chez Unilabs Suisse.

"Pangea Laboratory s'engage à fournir des solutions de santé non invasives qui réduisent le fardeau des patients tout en fournissant des résultats très précis. Nous sommes heureux que l'équipe d'Unilabs partage notre vision et la conviction que Bladder CARE™ établit une nouvelle norme dans le diagnostic du cancer de la vessie et de l'UTUC ", a déclaré le Dr Yap Ching Chew, directeur de l'exploitation de Pangea Laboratory.

À propos du laboratoire Pangea

Fondée en 2014, Pangea Laboratory est une société de diagnostic certifiée CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) et accréditée par le College of American Pathologists (CAP), dont l'objectif est de simplifier le diagnostic des conditions de santé critiques. Pour plus d'informations, consultez le site https://pangealab.com/bladdercare/.

À propos d'Unilabs

Unilabs est l'un des principaux fournisseurs européens de tests de laboratoire clinique et de services d'imagerie diagnostique médicale, avec plus de 109 laboratoires et 44 unités d'imagerie répartis dans 12 pays. Basée à Genève, Unilabs réalise chaque année plus de 106 millions de tests diagnostiques et 1 million d'examens radiologiques, au service des prestataires de soins de santé, des gouvernements, des sociétés pharmaceutiques et du public. Unilabs se concentre sur un diagnostic rapide et précis et vise à passer du traitement à la prédiction et à la prévention, grâce aux progrès réalisés dans le domaine des tests moléculaires et génétiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.unilabs.com.

