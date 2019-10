PANTENE lanza las nuevas cremas para peinar en Buenos Aires en un gran evento

Para el gran evento, 27 Pantene Lovers de toda Latinoamérica también fueron invitadas a conocer el lanzamiento de la marca y disfrutar de toda la experiencia PANTENE. Esta es la segunda edición del #PanteneLoversTour. La primera se llevó a cabo en Ciudad de México en agosto de 2018 para el lanzamiento de la colección PANTENE Micelar.

Para esta campaña, PANTENE junto a Tini Stoessel, se propuso incentivar a las mujeres de toda América Latina a enamorarse de ellas mismas y de su pelo todo el día. La campaña "Suéltate el pelo" respalda la nueva colección de las cremas para peinar de PANTENE, diseñada específicamente para sacar lo mejor de cada una de ellas y de su tipo de pelo para amarlo todo el día sin que nada las detenga.

Un amor perfecto para cada tipo de pelo

PANTENE entiende que cada mujer es tan única como su pelo. Ya sea rizado, ondulado o liso, la NUEVA colección de cremas para peinar de PANTENE aporta definición para que las mujeres tengan un gran día con su pelo y las inspire a lograr lo que quieran.

La exclusiva fórmula con Pro-Vitaminas de PANTENE y su tecnología inteligente no solo reparan el pelo1, sino que su nueva fragancia dura por más tiempo2 para un look perfecto y sin frizz hasta el final del día. PANTENE brinda el nivel ideal de hidratación que cada mujer necesita para su tipo de pelo y su innovador diseño está inspirado precisamente en cada tipo de pelo. La nueva crema para peinar de PANTENE estará a la venta a partir de octubre en los países de Latinoamérica.

#PanTini: PANTENE + Tini

Además de transformar la colección de cremas para peinar de la marca, PANTENE unió fuerzas nuevamente con Tini para invitar a las mujeres a soltarse el pelo y amarlo todo el día. El lanzamiento de la nueva canción y videoclip de Tini, "Suéltate el pelo", habla del amor y del empoderamiento de la mujer, valores que la marca y la artista argentina creen firmemente.

"Amarme a mí primero siempre ha sido una prioridad", afirma Tini. "Y mi pelo es una expresión de ese amor, ya que no solo me permite expresar quien soy, sino que también me da la seguridad que necesito para enfrentarme al mundo y soltarme a la vida y al amor".

Además, Tini —junto con la actriz mexicana Camila Sodi, la influencer colombiana Luna Córdoba y todas las #PanteneLovers— están descubriendo lo mejor de su pelo y de PANTENE. Cada una es única y PANTENE celebra esa individualidad y empoderamiento a través de su pelo, ya sea liso, ondulado o rizado.

"Para que haya una historia de amor, primero hay que enamorarse y estar orgullosa de una misma y de su pelo", dice Daniela Laguzzi, Gerente Regional de Comunicaciones de Belleza de P&G. "Cada mujer es la protagonista de su propio look y de su propia historia y esperamos ser una fuente de inspiración para que las mujeres de toda América Latina se apoyen entre ellas y cuenten sus historias de soltarse el pelo."

ACERCA DE PANTENE® PRO-V :

La línea Pantene® Pro-V incluye 21 colecciones que ayudan a brindarles un cabello saludable y hermoso a todas las mujeres. La actual oferta de Pantene® Pro-V incluye: Edición Verano, Colección Expert Avanzada + Reparación con Keratina, colección Expert AgeDefy; Restauración, Control Caída, Liso Extremo, Hidratación, Rizos Definidos, Hidrocauterización, Brillo Extremo, Fusión Naturaleza, Cuidado Clásico, Liso y Sedoso y Reparación Rejuvenecedora. Las tecnologías Pantene® Pro-V avanzan con la ayuda del PANTENE Institute. El PANTENE Institute, fundado en 2012, es el actual reflejo del compromiso de PANTENE de asociarse con líderes mundiales expertos en salud capilar al reunir a 12 científicos capilares líderes independientes con siete científicos expertos de P&G para promover los avances en el cuidado capilar. Los productos PANTENE están disponibles en farmacias, tiendas de comestibles y tiendas de productos varios de todo el país. El precio es responsabilidad exclusiva del vendedor.

ACERCA DE PROCTER & GAMBLE :

P&G sirve con sus marcas a cerca de 5000 millones de personas alrededor del mundo. La empresa tiene una de las carteras de productos más importantes con marcas confiables, de calidad y líderes del mercado, como Always®, Ariel®, Crest®, Dawn®, Downy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide® y Vicks®. La comunidad P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países a nivel global. Visita http://www.pg.com para ver las noticias más recientes e información detallada sobre P&G y sus marcas.

______________________________

1 Daño al brillo la suavidad

2 Vs. shampoo sin ingredientes acondicionadores

