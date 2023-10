Pantum présente ses derniers produits d'impression pour les entreprises et les ménages lors de l'événement GITEX Global 2023

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Pantum, un fournisseur de solutions d'impression de premier plan qui développe, fabrique et distribue des imprimantes laser et des cartouches de toner, met en avant ses tout derniers produits d'imprimante laser lors du forum GITEX Global, l'un des plus grands événements technologiques internationaux, qui se tient du 16 au 20 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Pantum expose sur le stand H2-D62 du hall 2 du Dubai World Trade Center.

Pantum dispose d'une gamme complète de produits, de l'entrée de gamme au haut niveau, à fonction unique ou multifonctions, monochrome ou couleur, allant du format A4 à l'A3, et des imprimantes laser à des produits étendus, afin de répondre aux besoins des utilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers, de petites entreprises, de grandes sociétés ou de gouvernements. Les produits phares exposés par Pantum lors de l'événement GITEX Global sont la série d'imprimantes laser couleur CM2100 A4 20 ppm et l'imprimante laser couleur CM270ADN A3.

« Pantum accélère la mise à niveau et l'itération des produits d'impression pour répondre aux diverses demandes des entreprises et des particuliers, en se concentrant particulièrement sur les avantages de la haute efficacité et de la facilité d'utilisation. Lors de l'événement GITEX Global, nous ne nous contentons pas de présenter les dernières réalisations de la marque en matière d'innovation technologique, c'est également l'occasion de rencontrer davantage de partenaires internationaux en vue d'une coopération bénéfique pour tous », a déclaré Michael Qin, directeur adjoint des ventes de Pantum.

Les modèles série CM2100 sont les imprimantes phares de Pantum, connues pour leurs performances exceptionnelles en matière de couleurs. La vitesse d'impression peut atteindre jusqu'à 20 pages par minute (ppm) pour du papier au format A4 et la capacité de numérisation est fusionnée avec l'ADF et le plateau, ce qui permet aux utilisateurs de numériser des documents de plusieurs pages et de les compiler en un seul document pour travailler plus efficacement. La série CM2100 est compatible avec ChromeOS, le modèle Wi-Fi prend en charge la configuration Bluetooth des réseaux sans fil et le modèle ADF est équipé d'un écran tactile de 3,5 pouces.

Adaptée aux bureaux avec une efficacité exceptionnelle et un fonctionnement sans effort, l'imprimante laser couleur CM270ADN A3 dispose d'une fonction d'impression/copie/numérisation recto verso automatique et prend en charge l'impression sécurisée et confidentielle avec la fonction de numérisation directe vers ou d'impression à partir d'un disque USB. L'écran couleur de 7 pouces offre également une interaction intuitive pour une expérience utilisateur améliorée.

Pantum profite également de l'événement GITEX Global pour présenter la série BM2300. Ces imprimantes sont particulièrement faciles à utiliser avec une installation sans pilote pour les systèmes Win8.1/Win10/Win11, le modèle Wi-Fi dispose de la configuration Bluetooth pour les réseaux sans fil et prend en charge le Wi-Fi à double bande 2,4G/5G ainsi que le logiciel de gestion PiPMe de Pantum.

Le stand de Pantum à GITEX Global met également en avant diverses imprimantes laser couleur et monochromes pour les formats A3 et A4 avec 20 à 40 ppm, ainsi que des imprimantes d'étiquettes.

À l'avenir, Pantum continuera à proposer de nouveaux produits et à élargir sa gamme de produits afin d'offrir un choix plus varié aux entreprises et aux particuliers.

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes, dont les activités couvrent les imprimantes, les matériaux d'impression, et les solutions et services d'impression. En 2011, Pantum a commencé son expansion vers l'étranger et dispose désormais d'une présence dans plus de 110 pays. Grâce à sa technologie brevetée, Pantum s'engage à répondre à l'évolution des besoins en matière d'impression en proposant des produits économiques, conviviaux et économes en énergie ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum offre également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et à ses services haut de gamme.

