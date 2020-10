PAPALOOK lança a mais recente câmera profissional ao vivo de nível de estúdio PA552

Com a luz anelar aprimorada de nível de estúdio e brilho ajustável de nível 3, o recurso de brilho da PAPALOOK PA552 pode ser ativado à vontade. A luz anelar também pode ajustar automaticamente o brilho da imagem. Uma vez que o chip DSP captura a luz externa, da mesma forma que o cérebro humano, ele reage de forma automática e inteligente para fornecer a melhor exposição de imagem. Mesmo com pouca luz, os usuários podem obter experiências ao vivo significativas. A lente de vidro CMOS de 5 camadas e full HD 1080 P captura um nível muito mais fino de detalhes, bem como as cores naturalmente brilhantes em vídeos suaves de 30 quadros por segundo.

Os microfones duplos redutores de ruído da PA552 oferecem excelente melhoria na relação sinal-ruído (SNR), que pode capturar e filtrar automaticamente o ruído de fundo externo. Mesmo em um ambiente barulhento, o microfone oferece um nível mais puro de qualidade de som. O microfone omnidirecional captura os sons de forma mais realista de todos os ângulos.

Para produzir imagens mais realistas, a PAPALOOK também adota a avançada tecnologia de reprodução de retratos para minimizar a distorção e desfoque, aumentando o realismo das cores.

A webcam pode ser convenientemente presa no monitor de um tablet ou na tela de um notebook, ou colocada no tripé complementar, em uma mesa ou em qualquer superfície plana. Com fácil conexão e configuração plug-and-play, é compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac e com a maioria dos softwares de transmissão e vídeo ao vivo.

Sobre a PAPALOOK

PAPALOOK, uma especialista em webcam líder no setor, está empenhada em oferecer aos usuários em todo o mundo uma melhor experiência de vídeo on-line, como resultado de P&D em tecnologias inovadoras de percepção audiovisual on-line. Atualmente, a empresa está focada na produção de webcams 720P/1080P e 2K/4k de alta definição. Comece sua transmissão ao vivo com as webcams da PAPALOOK. Para obter mais informações, acesse www.PAPALOOK.com.

