Papaya Global s'associe à J.P. Morgan pour assurer le traitement de la paie à travers le monde à une vitesse remarquable

Papaya assure désormais le traitement de la paie dans un délai très court par rapport à d'autres fournisseurs au service de la main-d'œuvre internationale, peu importe la position géographique de l'employé, grâce aux produits et solutions de paiement de J.P. Morgan et à d'autres partenariats et acquisitions stratégiques récents.

TEL AVIV, Israël et LONDRES, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Papaya Global , la principale plateforme mondiale de gestion du personnel à l'ère du travail à distance et déjà connue comme innovatrice en matière de technologie de la paie, a annoncé aujourd'hui être désormais prête à étendre les paiements internationaux grâce à une technologie de pointe, avec l'intégration des produits et solutions de traitement des paiements de J.P. Morgan qui pourraient transformer le système mondial de paie de Papaya en permettant aux clients d'effectuer des paiements rapides, transparents, conformes et sécurisés dans n'importe quelle région pour les entreprises ayant une main-d'œuvre internationale.

Les nouvelles capacités de couverture de Papaya renforcent sa position de leader sur le marché de la paie internationale. L'acquisition récente par Papaya de la société Azimo, spécialisée dans la technologie de versement des paiements, permet à Papaya de bénéficier d'une couverture étendue du paiement de salaires internationaux dans plus de 100 pays. Grâce aux produits et solutions de traitement des paiements de J.P. Morgan, la solution logicielle entièrement automatisée et transparente de Papaya dépasse désormais les limites antérieures pour assurer un traitement sécurisé et visible de la paie et des paiements, offrant ainsi aux employés une expérience plus proche de celle du consommateur.

« Nous pensons que ce partenariat, associé à nos licences étendues, permettra à la plateforme Papaya Global de fournir des paiements à une vitesse inégalée par rapport aux autres solutions disponibles sur le marché », a déclaré Eynat Guez, PDG et cofondateur de Papaya. « L'avenir de la paie dépend des attentes des employés et l'avenir du travail réside dans le télétravail. Grâce à la collaboration avec J.P. Morgan, la plateforme et les solutions innovantes de Papaya permettent aux entreprises de payer leurs employés où qu'ils soient. Les organisations peuvent embaucher puis payer les meilleurs talents dans le monde sans aucune restriction, ce qui accroît le niveau de satisfaction des employeurs et des employés. Papaya est à l'avant-garde en matière de paie et de paiements pour répondre aux attentes et aux besoins commerciaux d'une main-d'œuvre internationale et à distance. »

« Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Papaya Global pendant de nombreux mois pour perfectionner cette solution, et nous sommes maintenant très heureux d'étendre nos produits de paiement alors que Papaya cherche à créer une expérience de traitement de la paie rapide et transparente pour ses clients », a déclaré Efrat Laor, directeur de J.P. Morgan Israel Corporate Banking.

À propos de Papaya Global

Papaya Global optimise l'embauche internationale en permettant la gestion des effectifs, de la paie et des paiements pour des organisations dans plus de 160 pays. Lorsque les entreprises veulent supprimer les obstacles à l'embauche internationale, améliorer l'engagement et optimiser l'expérience des employés en même temps, elles font appel à Papaya Global. La plateforme SaaS automatisée et basée dans le cloud de Papaya fournit une solution de bout en bout, de l'intégration à la gestion continue, en passant par les paiements transfrontaliers. La plateforme peut être adaptée à tous les besoins de l'entreprise, s'intègre aux outils de gestion SIRH existants et utilise une technologie intelligente pour garantir la conformité et éliminer les erreurs. Elle réunit toutes les informations sur les employés dans un seul endroit, créant ainsi un système très visible pour le suivi des dépenses salariales et permettant une veille économique en temps réel. L'équipe de Papaya est répartie entre Tel Aviv, New York, Austin, Londres, Kiev, Singapour et Melbourne. http://www.papayaglobal.com

