Par-delà les téléphones mobiles : Keypasco Digital aide les écoles australiennes à mettre en place une protection de niveau‑bancaire pour la cybersécurité de leurs campus

MELBOURNE, Australie, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lydsec Keypasco Digital Technology Company a récemment annoncé un partenariat fructueux avec son distributeur australien, Auspac One. Ensemble, les deux sociétés ont déployé la solution d'authentification multifactorielle (MFA) de Keypasco au Nazareth College de Melbourne, en Australie, permettant à l'établissement de relever le double défi d'une politique d'interdiction des téléphones portables sur le campus et d'exigences strictes en matière de MFA imposées par les fournisseurs d'assurance cybernétique.

Key representatives from Lydsec Keypasco and Auspac One gather at Nazareth College to celebrate the successful deployment of the Keypasco MFA solution. (From left to right) Mark Ang, Co-founder of Auspac One; Matthew Florczak, Support Engineer; Justin Duckett, Acting Principal of Nazareth College; Milhem Nassour, IT Head of School; Cindianne Lin, General Manager of Lydsec Keypasco Digital Technology Co.; and Campbell Pan, Co-founder of Auspac One.

Avec la généralisation de l'apprentissage numérique, l'utilisation d'ordinateurs portables et d'appareils mobiles dans les écoles du monde entier a considérablement augmenté, élargissant ainsi la surface d'exposition aux cyberattaques. En Australie, le secteur de l'éducation est désormais confronté à des exigences strictes en matière de MFA liées à des polices d'assurance cybernétique et à des cadres de conformité liés à la défense, alors que de nombreuses écoles appliquent des politiques interdisant l'usage du portable en classe, ce qui rend les solutions de MFA traditionnelles, reposant sur des SMS ou des applications mobiles, inutilisables sur le campus.

Campbell Pan, cofondateur d'Auspac One, a noté que le secteur de l'éducation australien a connu une augmentation des cybermenaces ces dernières années. Auspac One s'est donc associée à Lydsec Keypasco pour relever ces défis à l'aide d'une technologie de « device binding », en vue de créer un environnement d'apprentissage sûr et stable pour les écoles et les élèves.

En s'appuyant sur sa technologie MFA brevetée, Lydsec Keypasco déplace le mécanisme d'authentification du téléphone portable vers l'appareil d'apprentissage principal de l'étudiant : l'ordinateur portable. Cette approche permet aux écoles de s'intégrer en toute sécurité à des architectures de cloud hybrides sans délivrer de jetons matériels aux élèves.

Le service informatique du Nazareth College a souligné que la solution Lydsec Keypasco élimine des coûts importants d'approvisionnement, de remplacement et de logistique par rapport à la distribution de jetons matériels. Plus important encore, cette solution offre une grande flexibilité architecturale, prenant en charge les environnements cloud hybrides et s'intégrant parfaitement aux contrôleurs de domaine existants sur site. Cette capacité a permis à l'école de placer rapidement les 1 100 appareils Windows et macOS des élèves sous une gestion centralisée et sécurisée.

Cindianne Lin, directrice générale de Lydsec Keypasco, a déclaré que la collaboration fructueuse avec Nazareth College contribue à renforcer les failles critiques en matière de sécurité pour la plateforme Microsoft 365 dans les environnements éducatifs spécialisés. Suite à ce déploiement initial à Melbourne, les discussions en vue de partenariats avec d'autres écoles dans toute l'Australie se sont accélérées. Lydsec Keypasco prévoit d'étendre ce modèle d'authentification à d'autres campus et à divers environnements d'entreprise, afin d'aider à résoudre des problèmes de cybersécurité similaires.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet officiel : https://www.keypasco.com/

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