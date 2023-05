PARA ABU DHABI, "UM VERÃO NÃO É SUFICIENTE"

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (The Department of Culture and Tourism Abu Dhabi - DCT Abu Dhabi) anunciou a campanha "Um verão não é suficiente" ("One Summer Isn't Enough"), que mostra a ampla gama de experiências disponíveis ao longo da estação como parte do plano de Abu Dhabi para atrair 24 milhões de visitantes até 2023. Lançado durante a 30ª edição do Arabian Travel Market, o DCT Abu Dhabi também revelou três novas promoções para inspirar, emocionar e restaurar neste verão.

O Passe de Verão de Abu Dhabi (Abu Dhabi Summer Pass) com tudo incluído fornece acesso para explorar mais de 30 atrações, 600 restaurantes e uma variedade de lojas de varejo. Os visitantes também se beneficiarão da promoção "Fique mais, pague menos" ("Stay More, Pay Less") nos hotéis participantes, oferecendo uma noite extra de diversão para cada três noites reservadas no hotel.

Existem mais benefícios para as famílias. "Crianças não pagam" ("Kids Go Free"), com uma estadia de cortesia no hotel e refeições para uma criança com cada adulto pagante. Isso não é tudo, as crianças também recebem entrada gratuita para escolher os emocionantes parques temáticos da Yas Island.

Há sempre algo a mais para fazer em Abu Dhabi, com uma mistura de atrações divertidas e eventos emocionantes disponíveis durante todo o verão, incluindo o SeaWorld Abu Dhabi, que será inaugurado em 23 de maio. A nova experiência conta com diversão familiar interativa e oito campos temáticos para descobrir.

Durante todo o verão, os visitantes podem desfrutar de conectividade perfeita por meio do Experience Abu Dhabi Shuttle Bus, que é gratuito para todos. Basta entrar e sair em parques temáticos cobertos, locais culturais inspiradores e outras atrações exclusivas, no seu próprio ritmo.

Para mais informações, acesse: summer.visitabudhabi.ae

Sobre o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi)

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi – (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi e suas indústrias criativas, alimentando o progresso econômico e ajudando a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como destino internacional líder, o DCT Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e usar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar a cultura e o turismo.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, patrimônio e paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências incomparáveis, representadas por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para mais informações sobre DCT Abu Dhabi e o destino, visite tcaabudhabi.ae e visitabudhabi.ae

Vídeo — https://www.youtube.com/watch?v=-Qui3fg4sCg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2069209/Abu_Dhabi_1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2069210/Abu_Dhabi_2.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2069211/Abu_Dhabi_3.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2069212/Abu_Dhabi_4.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/2069213/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg

FONTE Abu Dhabi Department of Culture and Tourism

