Para cada tipo de pele, existe um sabonete facial ideal

Por isso, criar o hábito de limpeza da pele ao acordar e antes de dormir é muito importante. Nesse processo de limpeza, também é fundamental usar o sabonete facial apropriado. Só assim você conseguirá garantir os benefícios para manter uma pele bonita e saudável. Para começar os cuidados, saiba qual é o seu tipo de pele e o sabonete ideal:

Pele seca ou sensibilizada

Normalmente com poros pouco visíveis e pouca luminosidade, a pele seca está mais propensa às descamações e vermelhidão, principalmente com banhos demorados e água quente2. É essencial manter a limpeza do rosto, mas com produtos que tenham ingredientes que ajudem na hidratação da pele e não a irritem.

Para essa primeira etapa do skincare da pele seca ou sensibilizada, Dermotivin Soft Sabonete Líquido é uma excelente opção, pois além de limpar adequadamente, também ajuda a manter a hidratação devido à presença de seus agentes emolientes3.

Além disso, 95,5% dos usuários da linha Dermotivin Soft concordaram que o produto não resseca a pele4, receio de muitas pessoas que possuem a pele seca. Dermotivin Soft Sabonete Líquido está disponível na Beleza na Web por R$39,90.

Pele mista a oleosa

Segundo a dermatologista Dra. Bárbara Corrêa (CRM94392-4-RJ), "as peles mistas apresentam aspecto oleoso e poros dilatados na zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e ressecamento nas bochechas. Portanto, o ideal para quem tem esse tipo de pele é utilizar produtos que amenizem a oleosidade sem ressecá-la, mantendo sua hidratação".

Dermotivin Original Sabonete Líquido possui uma ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la5.

O produto está disponível na Época Cosméticos por R$39,90.

Pele muito oleosa

A pele muito oleosa é caracterizada por uma produção de sebo maior do que o normal, que deixa aquele aspecto brilhoso e engordurado no rosto. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), além da herança genética, contribuem para a oleosidade da pele os fatores hormonais, o excesso de sol, o estresse e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura. A pele oleosa apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de acne, de cravos e de espinhas2.

Para peles muito oleosas, Dermotivin Oil Control Sabonete Líquido pode ser a solução. Em sua fórmula exclusiva, há ingredientes que regulam a produção excessiva de sebo6. Após o uso, a pele fica imediatamente limpa e matificada com sensação de refrescância proporcionada pelos ingredientes adstringentes da fórmula7, com controle da oleosidade por até 10 horas8.

O sabonete está disponível nas principais lojas e farmácias do país, como Beleza na Web, por R$34,90.

Pele muito oleosa e acneica

A pele acneica possui cravos e espinhas que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas9.

O sabonete líquido Dermotivin Salix é o mais recomendado para esses casos. Ele contém ácido salicílico, substância que proporciona limpeza profunda dos poros combatendo os cravos e espinhas10 e, além de limpar, promove uma sensação de maciez e suavidade na pele, ajudando a evitar irritações11.

Dermotivin Salix Sabonete Líquido está disponível na Época Cosméticos por R$34,90.

Todas as linhas de Dermotivin possuem os sabonetes nas versões em barra, líquido e espuma. Agora que você já sabe o sabonete facial ideal para o seu tipo de pele, é só adquirir o seu produto e se jogar.

É importante sempre consultar um dermatologista para as melhores indicações de cuidados com a pele. Somente um especialista saberá recomendar os produtos corretos para você.

