Para realizar sonhos, eles foram capazes de voar - a história inspiradora de Bruno Sarti e Guilherme Gracio, ex vendedores de cestas de café da manhã que fundaram a High Class Helicópteros

Com pacotes a partir de R$ 2.300,00, a High Class tornou-se uma das empresas de voos panorâmicos mais procuradas em São Paulo.

SAO PAULO, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Esses passeios turísticos pela capital paulista proporcionam que a maior cidade do país possa ser vista através de um ângulo totalmente diferente. Entre os arranha-céus, o comandante da aeronave passa pelos principais pontos turísticos da cidade, como Museu do Ipiranga, Sambódromo do Anhembi, Catedral da Sé, Edifício Copan e avenida Paulista, entre outros pontos famosos da capital, enquanto narra, aos passageiros à bordo, um pouco da história desses locais icônicos, durante o voo que pode levar de 20 a 30 minutos.

Bruno Sarti e Guilherme Gracio - High Class Helicópteros

Para aqueles que desejam surpreender a pessoa amada em uma data especial, os pacotes românticos, carro-chefe da empresa, incluem surpreender a pessoa homenageada com um carro de luxo, levando-a a um jantar especial e, ao achar que isso é tudo, a pessoa é surpreendida ao perceber que está adentrando em um hangar para embarcar numa aeronave para um passeio romântico pela capital, normalmente noturno, que torna a experiência ainda mais singular.

Para aqueles que prezam pela agilidade, normalmente executivos ou artistas, que precisam se deslocar com rapidez do ponto A ao ponto B, pode evitar os transtornos causados pelo caótico trânsito de São Paulo, contando com o serviço de táxi aéreo também oferecido pela empresa que, apesar de proporcionar uma excelente experiência em sua 'sala vip', no aeroporto Campo de Marte, tem como objetivo a máxima rapidez no transporte do passageiro, que normalmente prefere embarcar e desembarcar o mais rápido possível.

Essas verdadeiras maravilhas modernas, máquinas extremamente robustas, como o R-44, uma das aeronaves da empresa, são equipamentos que, até pouco tempo atrás, estavam completamente fora da realidade de pessoas comuns, até mesmo dos fundadores da High Class Helicópteros, cuja experiência com essas aeronaves limitava-se a vê-las sobrevoando os céus de São Paulo.

Em meados de 2012, quando a maioria dos empreendedores desacreditavam do potencial da internet e da publicidade online, os dois jovens empreendedores de 19 anos resolveram apostar tudo o que tinham – e não era muito, em torno de R$ 1.300, para iniciar a empresa que hoje é uma das líderes em passeios panorâmicos e taxi aéreo no país.

A mãe de Bruno Sarti La Laina, durante um período de grandes dificuldades financeiras, chegou a vender milho e água de coco nas ruas da região do Brás, centro da capital paulista, até migrar para as telemensagens, um serviço bastante em alta na época onde, em alguma data especial, como aniversário por exemplo, o homenageado era surpreendido com uma ligação onde um locutor, além de lhe prestar felicitações, também tocava, ao telefone, uma linda mensagem escolhida por quem havia contratado o serviço, e não demorou muito até que ela começasse a oferecer cestas de café da manhã.

Com o sucesso da empresa, resolveu investir em algo ainda mais inovador e com uma altíssima procura: um carro de loucuras de amor, aqueles em que pessoas eram surpreendidas com um veículo repleto de balões, sirenes e fogos de artifício para marcar alguma data especial.

O sucesso destas homenagens foi tanto, que a mãe de Bruno não tinha capacidade de atender tantos clientes num único dia, e chegava a repassar os trabalhos que não dava conta para os concorrentes. Então, o jovem empreendedor enxergou ali uma oportunidade. Convidou seu melhor amigo desde a juventude, Guilherme Gracio, para deixarem o trabalho na empresa da mãe (onde trabalhavam juntos desde os 16 anos), para criarem uma empresa paralela e auxiliar no atendimento daqueles clientes excedentes, ao invés de passar serviços aos concorrentes.

"Minha mãe não tinha como dar conta de tudo. Pra não perder o cliente, ela passava os trabalhos pros concorrentes. Então eu pensei numa forma de tudo ficar ali, com a gente, e criamos a nossa própria empresa, com o nosso próprio carro de loucuras de amor. Eu fazia a locução e o Guilherme filmava e soltava fogos de artifício", conta Bruno Sarti, em entrevista à reportagem.

Com o espírito empreendedor sempre muito latente, os jovens resolveram oferecer ainda mais em seu portfólio de serviços, para atender a qualquer demanda que o cliente pudesse ter. Nascia então a High Class, ofertando, além das loucuras de amor, cestas de café da manhã, locação de videokes e telegrama animado (algo que também explodiu no gosto popular, onde um ator era convidado para surpreender os convidados de uma festa com esquetes de humor).

Pensaram então em oferecer, dentre esses serviços, passeios de helicóptero, mas Sarti conta que não era a maior aposta deles, já que imaginaram que, por conta do alto custo, seria apenas um serviço esporádico, talvez um ou dois por ano.

Com o recém-lançado serviço de campanhas online, sem entender muito como funcionava, os sócios investiram 150 reais em anúncios e, para a surpresa de ambos, o saldo havia acabo por completo no dia seguinte, mas só haviam vendido 2 cestas de café da manhã.

Para a surpresa de Bruno e Guilherme, o consumo do restante do saldo havia sido por pessoas que estavam em busca dos passeios de helicóptero, o único serviço, entre todos os demais, que os sócios não haviam habilitado no site, por não terem acreditado em seu potencial.

Sem jamais terem voado de helicóptero antes, foram em buscas de empresas especializadas neste tipo de serviço para que conseguissem entregar o ofertado. "Eu lembrei que tinha um piloto, no Campo de Marte, que havia feito um serviço em parceria com a minha mãe, de jogar pétalas do céu durante uma loucura de amor dela. Pedi o contato e fomos em busca dele. O cliente queria pousar em cima de um hotel em SP, e queria que tivesse uma limousine o esperando lá embaixo", relembra Sarti sobre o primeiro voo fechado pela High Class, que foi um sucesso.

De 1 voo por semana, não demorou até que a empresa estivesse atendendo 5 voos por semana. Bruno conta que o que a High Class fez, foi oportunizar que pessoas que talvez jamais pudessem ter acesso a esse tipo de experiência, pudessem programar e parcelar seus passeios, o que trouxe à High Class uma parcela de público que não era atendida pelas grandes companhias de taxi aéreo, garantindo o sucesso da empresa.

"Isso, somado ao fato de sempre reinvestirmos, principalmente nos anúncios, fez com que, num tempo relativamente curto, dado o altíssimo valor de uma aeronave, pudéssemos comprar o nosso primeiro helicóptero", destaca o empresário, que hoje conta com uma frota de aeronaves para, além dos passeios, que giram em torno de 200 por mês, passou a oferecer também o serviço de transporte aéreo executivo.

Hoje, a High Class estabeleceu-se como uma das maiores agências de experiências aéreas do Brasil, proporcionando que seus fundadores pudessem passar de vendedores de cestas de café da manhã, a proprietários de uma frota de helicópteros que proporcionam experiências únicas aos clientes.

A High Class está localizada no interior do Aeroporto Campo de Marte, em SP, e os passeios podem ser cotados através do site www.passeiosdehelicoptero.com.br

