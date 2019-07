Para vender o ano todo, marca de biquínis aposta em novos modelos até no inverno

SÃO PAULO, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Existem vários produtos que costumam vender muito em determinado período do ano, mas, o que fazer no período de baixa procura? Com a certeza de queda nas vendas no inverno, a Pajaris decidiu viver um verão eterno para vender biquínis e maiôs e driblar a sazonalidade.

As lojas de biquínis são um dos exemplos de empreendimentos que sofrem com a queda das temperaturas, que derruba junto o faturamento de olho no comportamento do consumidor, a marca decidiu apostar em um caminho inverso da moda.

Baniu as coleções e passou a fazer lançamentos de modelos durante todo o ano, deixando de lado a velha história de que a moda praia é apenas para o verão e assim aumentando significativamente sua participação no mercado externo.

Com a aposta, a marca ganhou o público que aproveita o verão do hemisfério norte – que vai e junho a setembro –, justamente quando o clima no Brasil é mais ameno. Afinal, aproveitar a estação é fundamental, mas se adequar aos demais ciclos do ano é a saída para manter as contas em dia.

"As marcas ficam esperando o verão para lançar os melhores biquínis, enquanto nós lançamos o ano todo o que há de mais atual na moda praia. Por isso que tivemos que acabar com coleções", explica o diretor de Marketing da Pajaris, David Panades.

"As mulheres querem as novidades o tempo todo, de acordo com a necessidade pessoal delas, e não das marcas", reforça.

A estilista Camila Panades, fundadora da marca, conta que no início a ideia de fazer grandes lançamentos de biquínis no inverno parecia loucura, mas a resposta foi nos números. "Um dos nossos picos de venda acabou se tornando julho, com 90% do faturamento concentrado em biquínis", comenta.

Criatividade para vender o ano inteiro

A Pajaris tem ganhado destaque no mercado de moda praia brasileiro e é uma das queridinhas das blogueiras. A marca investe também em biquínis, maiôs, cangas, saídas de praia, e fincou seu guarda-sol na areia com visual que apela para novos cortes, curvas, estampas e modelos além do básico – e tudo isso apostando, principalmente, na venda online.

"A solução é, em vez de simplesmente deixar o seu negócio exposto a estes determinantes, usá-los como combustível para crescer o seu negócio ou inová-lo completamente", aconselha David.

www.pajaris.com.br

FONTE Pajaris

Related Links

http://www.pajaris.com.br



SOURCE Pajaris