Paradise Perfected: Tortuga Bay Puntacana признан лучшим курортом Доминиканской Республики

ПУНТА-КАНА, Доминиканская Республика, 2 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Luxury Lifestyle Awards с гордостью объявляет о присвоении курорту Tortuga Bay Puntacana Resort почетного звания Лучший роскошный пляжный курорт 2024 года в Доминиканской Республике. Эта престижная награда отмечает приверженность компании Tortuga Bay предоставлению гостям уникального обслуживания, отличающегося элитными удобствами, персонализированными услугами и дизайном мирового класса.

Расположенный в центре Пунта-Каны курорт Tortuga Bay Puntacana Resort непрерывными усилиями заслужил репутацию образца в сфере роскошных путешествий. Этот великолепный оазис, известный тем, что первым в Доминиканской Республике достиг рейтинга AAA Five Diamonds, приобрел свой статус места посещения высшего уровня для искушенных и разборчивых путешественников, ищущих приватности, эксклюзивности и индивидуального подхода.

Гостям курорта Tortuga Bay предоставляются VIP-услуги по прибытии в аэропорт Пунта-Кана, обеспечивающие целостное и роскошное начало времяпровождения на курорте. За счет роскошного транспорта, специального амбассадора вилл и доступа к первоклассным удобствам, включая три километра первозданно белых песчаных пляжей, принимающее чемпионаты поле для гольфа с 45 лунками и спа, на курорте Puntacana Resort, компания Tortuga Bay обещает стильный отдых и максимальные впечатления от острова, где отдых приобретает новое значение.

Бланка Алкантара (Blanca Alcantara), генеральный менеджер курорта Tortuga Bay Puntacana Resort, выразила свою гордость за недавно полученную курортом награду: «Мы невероятно гордимся присвоенным нам компанией Luxury Lifestyle Awards званием Лучшего роскошного пляжного курорта в Доминиканской Республике. Это достижение отражает приверженность нашей команды совершенствованию и наше обязательство обеспечивать гостям по-настоящему незабываемые впечатления. Мы продолжим поддерживать высочайшие стандарты роскоши и индивидуального обслуживания, к которым привыкли наши гости».

Отличительные черты Tortuga Bay выходят за рамки безупречного обслуживания. Этот курорт гордится 13 частными виллами на пляже, спроектированными легендарным Оскаром де ла Рента (Oscar de la Renta), которые предлагают гостям уникальное сочетание элегантности и комфорта. Кроме того, работающий на территории курорта бутик колумбийского дизайнера Сильвия Черасси (Silvia Tcherassi) придает ему оттенок «латиноамериканской элегантности», представляя эксклюзивные модные изделия, проставляющие яркие культуры Латинской Америки.

Восемь ресторанов мирового класса позволяют курорту Tortuga Bay Puntacana Resort обеспечить гостям уникальное кулинарное приключение. Гости могут насладиться разнообразным выбором изысканных блюд, принадлежащих к лучшим кухням, которые мастерски готовят шеф-повара высочайшего класса, для любых вкусов и поводов.

Любители роскошных путешествий, энтузиасты гольфа, любители спа и оздоровления, а также те, кто ценит красоту природы, признают курорт Tortuga Bay Puntacana Resort идеальным местом для посещения. Приверженность курорта предоставлению персонализированного обслуживания, роскошных помещений и высококлассных удобств делает его образцом пляжного курорта высшего уровня.

Чтобы лучше познакомиться с курортом Tortuga Bay Puntacana Resort и забронировать свой следующий идеальный отдых, посетите веб-сайт https://www.tortugabayhotel.com/

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://luxurylifestyleawards.com/awards