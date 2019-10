Parallel Wireless ajuda a cumprir visão OpenRAN da Vodafone na Ásia e África

NASHUA, New Hampshire, 7 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., principal empresa OpenRAN com sede nos EUA que entrega a única solução OpenRAN de ponta a ponta definida por software para cobertura e capacidade do mundo, anunciou hoje que a Vodafone, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, implementou um projeto piloto de OpenRAN da Parallel Wireless OpenRAN macro na Ásia (Turquia) e na África (República Democrática do Congo (RDC)). Ambos os experimentos de produção são parte de uma iniciativa OpenRAN de Projeto de Infraestrutura em Telecomunicações para reduzir os custos de implementação e manutenção para plataformas RAN.

Em meio à crescente demanda por serviços móveis de banda larga, os operadores móveis enfrentam desafios de implementação CAPEX e OPEX, especialmente com manutenção de redes ALL G ou trazendo nova cobertura ou capacidade a seus usuários finais. A solução OpenRAN de multitecnologia virtualizada inovadora da Parallel Wireless desagrega hardware e software para fazer implementações totalmente virtualizadas, fáceis e financeiramente viáveis para instalar, manter e atualizar qualquer tecnologia futura resultante em possível redução de OPEX por um terceiro.

A Parallel Wireless, a única solução de RAN totalmente virtualizada nativa da nuvem ALL G, tem demonstrado um desempenho bastante sólido, qualidade de serviço e benefícios de custo enquanto, pela primeira vez, transmite simultaneamente todas as 3 tecnologias RAN (2G, 3G, 4G/LTE) a clientes comerciais.

O que faz da solução Open RAN da Parallel Wireless exclusiva?

As estações de base baseadas em GPP definidas de multitecnologia definidas por software permitiram à Vodafone substituir sistemas de legado 2G por tecnologia 2G totalmente virtualizada e executar simultaneamente 2G e 4G na mesma estação de base proporcionando dados comerciais e serviços de voz a clientes Vodafone na Turquia, em partes urbanas e rurais do país. Ao mesmo tempo, os clientes na RDC estão recebendo serviço 2G e 3G da mesma estação de base simultaneamente em um experimento futuro. Os RRUs de multitecnologia são definidos por software, fáceis de implementar e manter.

O OpenRAN Controller é a única plataforma de software da indústria que virtualiza RAN ALL G e funções essenciais (p.ex., vBSC para 2G, vRNC para 3G, pequenas células e gateways essenciais para 4G) para reduzir o custo da RAN por meio da simplificação, automação e total virtualização de redes. Ela também proporciona mobilidade perfeita, breakout local e baixa latência para a melhor experiência de assinante aos clientes Vodafone. O software permite uma arquitetura OpenRAN ao usar interfaces abertas e padronizadas entre os componentes da rede e, assim, permitir um ecossistema OpenRAN. Ela também simplifica a gestão de rede e a integração de novos produtos RAN no centro da rede por meio de sua camada de automação e permite uma evolução clara da tecnologia.

Citações corroborantes

Amrit Heer, diretor de desenvolvimento de negócios para a Europa e o Oriente Médio da Parallel Wireless, declarou: "Como importante operadora global, a Vodafone está definindo o padrão para conectar a população mundial, clientes, empresas e coisas. As redes baseadas em software são caras e difíceis de manter e atualizar. Ao direcionar as redes a OpenRAN virtualizada, as operadores de telecomunicações podem colocar suas redes na nuvem a fim de entregar cobertura a cada assinante em particular a um custo muito mais baixo. Estamos orgulhosos em apoiar a Vodafone em reimaginar a infraestrutura sem fio como de custo muito mais baixo, garantindo acesso igualitário à conectividade."

Lux Maharaj, diretor de vendas para a África da Parallel Wireless, declarou: "Estamos comprometidos com nosso papel em inovar no ecossistema OpenRAN para ajudar a eliminar o divisor digital. Ao desacoplar o software RAN programável do hardware e permitir que ele seja executado em plataformas de processamento para propósitos gerais, a Parallel Wireless permite às arquiteturas nativas da nuvem proporcionar maior flexibilidade para as operadoras. Como resultado, os custos associados à construção ou modernização de redes móveis são reduzidos e a conectividade pode ser levada a cada pessoa individual no mundo."

