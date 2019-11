Parallel Wireless ajuda a MTN no fornecimento da visão OpenRAN para toda a África

NASHUA, New Hampshire, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., a empresa de OpenRAN sediada nos Estados Unidos e líder no fornecimento da única solução OpenRAN global, de ponta a ponta e definida por software para cobertura e capacidade, anunciou hoje que a MTN, uma das maiores companhias de telecomunicações do mundo, está preparada para instalar mais de 5.000 sites em suas 21 operações, levando a conectividade 2G, 3G e 4G através do uso da OpenRAN da Parallel Wireless para áreas previamente sem conexão.

A África é o continente mais dividido digitalmente com apenas 44% de usuários de dispositivos móveis únicos. As redes tradicionais 2G, 3G ou 4G requerem equipamentos caros e volumosos para sua implementação e operação. Estas redes baseadas em hardware são difíceis e com atualização de alto custo.

A Parallel Wireless possibilita uma transferência para arquiteturas de rede OpenRAN abertas, baseadas em software e virtualizadas para superar os desafios de implantação, proporcionando também agilidade da rede e um custo muito menor de implantação e manutenção.

A OpenRAN da Parallel Wireless demonstra um desempenho muito sólido, qualidade de serviços e benefícios de custo fornecendo simultaneamente pela primeira vez todas as 3 tecnologias RAN (2G, 3G, 4G/LTE) para clientes comerciais.

O que torna a solução OpenRAN da Parallel Wireless inigualável?

As estações base com múltiplas tecnologias, baseadas em GPP e definidas por software permitem à MTN implantar sistemas 2G com tecnologias 2G totalmente virtualizadas e executar simultaneamente 2G, 3G e 4G na mesma estação base para fornecer dados comerciais e serviços de voz para clientes da MTN na África, em áreas urbanas e rurais do continente. As RRUs de tecnologias múltiplas são definidas por software, de fácil implantação e manutenção, sendo também um software que pode ser atualizado para 5G.

A OpenRAN Controller é a única plataforma de software da indústria que virtualiza as redes ALL G RAN e funções essenciais (por exemplo, vBSC para 2G, vRNC para 3G, gateways centrais e de pequenas células para 4G) para a redução do custo da RAN através da simplificação, automação via SON em tempo real e virtualização total das redes. Fornece também mobilidade perfeita, desencadeamento local e latência baixa proporcionando a melhor experiência de assinante para os clientes da MTN. O software possibilita uma arquitetura OpenRAN ao utilizar interfaces abertas e baseadas no padrão entre os componentes da rede, e permitindo, como resultado, um ecossistema OpenRAN. Simplifica também o gerenciamento da rede e a integração de novos produtos RAN no centro da rede através de sua camada de automação permitindo uma evolução de tecnologia límpida e de bom custo-benefício.

Declarações de suporte

Rob Shuter, presidente e CEO do MTN Group, disse: "Nossa equipe de Group Technology realiza um trabalho pioneiro com a OpenRAN, concluindo ensaios de campo em Zâmbia em 2018 e implantando sites comerciais desde o início do ano 2019. Nosso foco é a criação de soluções de RAN novas e viáveis, juntamente com as implantações tradicionais de fornecedores de tecnologia de rede com o objetivo de acelerar a expansão rural em nossos mercados".

Christoph Fitih, diretor de vendas da Parallel Wireless na África, disse: "Como um dos provedores inovadores de comunicações, a MTN entende o potencial real da melhoria da cobertura através da adoção de novas arquiteturas de rede como a OpenRAN. Estamos orgulhosos por termos a MTN como parceira nestas implantações para podermos conectar as áreas previamente desconectadas sem os grandes investimentos de capital associados às implantações de redes tradicionais. Transferindo redes para a OpenRAN virtualizada, a MTN pode pôr suas redes na nuvem para fornecer cobertura a todos os assinantes por um custo muito menor. A cobertura sem fio de baixo custo alimentará o crescimento econômico, aprimorará a infraestrutura e reduzirá custos para os consumidores garantindo o acesso à conectividade com a melhor tecnologia, sem deixar ninguém para trás".

Lux Maharaj, diretor de vendas na África para a Parallel Wireless, disse: "Estamos comprometidos com nosso papel na inovação do ecossistema OpenRAN para ajudar a acabar com a disparidade digital na África. Dissociando o software RAN programável do hardware e permitindo que seja executado em plataformas de processamento de propósitos gerais, a Parallel Wireless capacita arquiteturas nativas na nuvem, proporcionando maior flexibilidade para a MTN. Como resultado, os custos associados com o desenvolvimento das redes móveis 2G, 3G, 4G são reduzidos e a conectividade pode ser levada a cada um dos moradores no continente africano. É um orgulho poder fornecer suporte para que a MTN possa reinventar uma infraestrutura sem fio de custo muito inferior, garantindo a igualdade de acesso à conectividade".

