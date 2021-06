Parallel Wireless anuncia el ecosistema Open RAN líder en la industria en el MWC21 Barcelona

NASHUA, New Hampshire, 8 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la empresa líder en la tecnología de redes de acceso por radio abiertas (Open RAN) compatible con O-RAN con sede en Estados Unidos, que habilita ALL G, ha alcanzado un hito en la creación del ecosistema más grande de socios de Open RAN, y planea demostrar junto con nuestros socios las últimas innovaciones en tecnología Open RAN en el MWC21 Barcelona, en el pasillo 2, stand 2015.

Parallel Wireless lidera el cambio en la industria con implementaciones e innovaciones en Open RAN, incluida la primera arquitectura de red en el mundo que unifica todos los estándares de conectividad móvil: 2G, 3G, 4G, 5G y Wi-Fi, con el mismo software integral. Junto con un ecosistema amplio de socios, Parallel Wireless puede permitir a los operadores de redes móviles (MNO) implementar redes de vanguardia y reducir, al mismo tiempo, los costos y la complejidad y aumentar los ingresos.

Este ecosistema de socios se basa en el cliente y se enfoca en ensamblar soluciones viables que giren en torno a una arquitectura abierta y modular, aprovechando las contribuciones de los principales operadores de todo el mundo que lideran el movimiento Open RAN, como Vodafone, Telefónica y MTN. En el Congreso Mundial Móvil, Parallel Wireless demostrará cómo se puede replicar esto a nivel global para acelerar la introducción por parte de los operadores de Open RAN y 5G.

Parallel Wireless está trabajando con un ecosistema amplio de socios para ofrecer una rápida innovación en todos los dominios de hardware y software. Reimagine hoy con la visión del mañana es el tema de Parallel Wireless para el evento de este año, y sus dos subtemas serán implementación e innovación. Nuestros demos de vanguardia con nuestro ecosistema amplio de socios incluyen:

IMPLEMENTACIÓN

Habilitación de todas las G con Open RAN: visite nuestro demo ALL G para saber cómo puede implementar Open RAN compatible con O-RAN y nativo en la nube en las redes 2G, 3G y 4G . Presentaremos el software de unidad centralizada (CU) y unidad distribuida (DU) de Open RAN más avanzado con socios como Red Hat, 6Wind, Whitestack, Dell y HP. Nuestras soluciones incluyen un ecosistema avanzado y desarrollado de Open RAN para radios 7.2 con socios como Comba Telecom y GigaTera Communications. También nos asociamos con proveedores de hardware para servidores como Supermicro y Silicom Ltd. Connectivity Solutions con la plataforma Xeon® x86 de Intel y nosotros formamos parte del grupo TIP Open RAN de Facebook.

visite nuestro demo ALL G para saber cómo puede implementar Open RAN compatible con O-RAN y nativo en la nube en las redes 2G, 3G y 4G Presentaremos el software de unidad centralizada (CU) y unidad distribuida (DU) de Open RAN más avanzado con socios como Red Hat, 6Wind, Whitestack, Dell y HP. Nuestras soluciones incluyen un ecosistema avanzado y desarrollado de Open RAN para radios 7.2 con socios como Comba Telecom y GigaTera Communications. También nos asociamos con proveedores de hardware para servidores como Supermicro y Silicom Ltd. Connectivity Solutions con la plataforma Xeon® x86 de Intel y nosotros formamos parte del grupo TIP Open RAN de Facebook. Open RAN reduce el TCO: en nuestro demo TCO, descubrirá cómo las soluciones Open Ran pueden reducir el costo total de propiedad (TCO) de toda su red. Demostraremos cómo es posible lograr ahorrar en gastos de capital (CapEX) mediante el software y el hardware de un ecosistema amplio de socios, que incluye hardware comercial listo para su uso (COTS) que funciona con herramientas de autoconfiguración. Con gastos operativos (OpEx) a nivel del 70 % del TCO total, los operadores de redes móviles (MNO) descubrirán cómo pueden reducir sus gastos a la mitad gracias al uso de la tecnología Open RAN.

INNOVACIÓN

Nuevos servicios más rápido con la automatización: visite nuestro demo de automatización para descubrir cómo las funciones de última generación nativas de la nube como automatización de RAN, autoconfiguración, pruebas de software manos libres, integración y entrega, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) hacen posible la escalabilidad, flexibilidad e innovación con la capacidad para lanzar nuevos servicios más rápido. Con herramientas de automatización nativas de la nube con socios como Red Hat, obtendrá los beneficios no solo de la flexibilidad de opciones y el ahorro de costos, sino también de la agilidad, escalabilidad y facilidad de administración y la capacidad de actualización que forman parte de la promesa de Open RAN.

visite nuestro demo de automatización para descubrir cómo las funciones de última generación nativas de la nube como automatización de RAN, autoconfiguración, pruebas de software manos libres, integración y entrega, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) hacen posible la escalabilidad, flexibilidad e innovación con la capacidad para lanzar nuevos servicios más rápido. Con herramientas de automatización nativas de la nube con socios como Red Hat, obtendrá los beneficios no solo de la flexibilidad de opciones y el ahorro de costos, sino también de la agilidad, escalabilidad y facilidad de administración y la capacidad de actualización que forman parte de la promesa de Open RAN. Mantener las redes heredadas y actualizar a 5G y después de ella: los MNO hacen frente con frecuencia al mantenimiento de las redes heredadas 2G, 3G y 4G mientras planifican cómo migrarán a 5G y después de ella. Con nuestras soluciones basadas en software, la compatibilidad con múltiples G del mismo servidor COTS, la innovación y la capacidad de actualización son perfectas y eficientes. Visite este demo para descubrir cómo puede actualizar sus redes a 5G y después de ella, y al mismo tiempo seguir siendo compatible con las redes heredadas 2G, 3G y 4G.

También asegúrese de participar en la mesa redonda del lunes 28 de junio en la que Eugina Jordan, vicepresidenta de Marketing de Parallel Wireless y otros de empresas como Mavenir, Orange Wholesale International Networks, Accenture, Fujitsu Network Communications, Inc., y Spirent, analizarán la "Open RAN".

Además, Parallel Wireless tiene el orgullo de haber sido nominada a los premios Global Mobile Awards (GLOMO) 2021 de GSMA en la categoría "mejor avance de la tecnología móvil" para nuestra solución All G - 2G, 3G, 4G y 5G Urban Macro Open RAN de Parallel Wireless. Los ganadores del premio se anunciarán en el MWC21 Barcelona el miércoles 30 de junio a las 12:00 (hora central europea).

¡Esperamos verlos pronto en Barcelona!

Keith Johnson, presidente de Parallel Wireless, señaló: "Uno de los principales temas de conversación en el MWC será de qué manera, como resultado de la implementación continua de la tecnología 5G, la economía de la industria móvil tendrá que cambiar. Años de consolidación han dejado a la industria de las telecomunicaciones con apenas dos proveedores gigantes de la tecnología de redes de acceso por radio (RAN). La industria de las telecomunicaciones demanda redes abiertas y flexibles que permitan reducir los costos de implementación y mantenimiento. Nos complace trabajar con Telecom Infra Project (TIP), O-RAN Alliance y Open Compute Project para hacer posible un ecosistema amplio y abierto de soluciones RAN desagregadas mediante el uso de hardware RAN y tecnología de software definidas por proveedores independientes basados en interfaces abiertas y estándares desarrollados por la comunidad".

Acerca de Parallel Wireless

En Parallel Wireless creemos que el software tiene el poder de liberar oportunidades increíbles para el mundo. Somos disruptores en la forma en que se construyen y operan las redes inalámbricas. Estamos reimaginando cómo el hardware, el software y la nube trabajan juntos para cambiar la economía de implementación para nuestros clientes. Nuestra plataforma de software O-RAN ALL G (2G, 3G, 4G, 5G) conforma una arquitectura RAN abierta, segura e inteligente para ofrecer conectividad inalámbrica, de modo que todas las personas puedan conectarse en el momento, lugar y modo que elijan. Trabajamos junto a los operadores de redes móviles de todo el mundo y fuimos reconocidos con más de 74 premios de la industria. En el corazón de lo que hacemos se encuentra nuestro equipo de Reimaginadores, quienes valoran la innovación, la colaboración, la actitud receptiva y el éxito de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.parallelwireless.com. Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FUENTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless