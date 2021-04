Parallel Wireless anuncia parceria com a Etisalat para executar a primeira implementação de O-RAN da Ásia Central, no Afeganistão

As empresas devem trabalhar juntas com Intel e Supermicro para oferecer cobertura rural e urbana com boa relação custo-benefício

NASHUA, New Hampshire, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., empresa estadunidense líder de Open RAN, anunciou hoje sua parceria com a Etisalat, uma das principais operadoras de telecomunicações do mundo no Afeganistão (reconhecida pela Ookla® Speedtest® como a rede móvel mais rápida do mundo em 2020) para oferecer as primeiras soluções de O-RAN nativas em nuvem do mundo, em conformidade com as soluções Open RAN de 5G 4G 3G 2G. O trabalho será em conjunto com Intel e Supermicro, tornando-se a primeira implementação de Open RAN na Ásia Central.

O Afeganistão registrou um grande crescimento na banda larga móvel com penetração atingindo 22% em 2019, em comparação a 1% em 2013. Embora a banda larga móvel ainda esteja em seus estágios iniciais de desenvolvimento, espera-se crescimento em 2022.

As operadoras de rede móvel na Ásia Central estão enfrentando forte pressão para evoluir seus negócios e operações para impulsionar a rentabilidade. Lidar com esses desafios requer inovação no setor focada na redução de CAPEX e OPEX e na abertura das redes para evitar qualquer bloqueio de fornecedores. Redes tradicionais 2G, 3G ou 4G definidas por hardware exigem equipamentos caros e volumosos para implementar, operar ou atualizar.

As soluções Open RAN já estão prontas para atender a altas demandas, já que a solução Parallel Wireless Open RAN está fornecendo pontos de comprovação de desempenho, qualidade de serviço e relação custo-benefício em seis continentes. A Parallel Wireless também é líder com inovação em Open RAN, incluindo a primeira arquitetura de rede do mundo que une todos os padrões de conectividade móvel (2G, 3G, 4G e 5G) sob o mesmo software e abrangência nativa em nuvem.

No Afeganistão, a Parallel Wireless está inovando com parceiros do ecossistema para oferecer:

Fácil escalonamento e desacoplamento de hardware para proporcionar às operadoras móveis maior agilidade, resiliência e portabilidade em ambientes em nuvem para maior economia do custo total de propriedade (TCO).

O ecossistema de hardware de rádio Open RAN oferece unidades de rádio remota (RRUs) que permitirão que a Etisalat substitua sistemas 2G/3G/4G existentes por soluções "white box" que podem ser atualizadas para 5G no futuro.

Processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração presentes nos servidores da Supermicro trazem uma arquitetura moderna para uma unidade distribuída (DU) e uma unidade Central (CU), com implementação na extremidade de rede. Os recursos da unidade de banda-base virtual (vBBU) podem ser compartilhados entre vários recursos RRUs locais em configurações de 1 setor, de 3 setores ou de 6 setores de multiportadora para alcançar o melhor conjunto de recursos para economia de TCO.

O objetivo estratégico da Etisalat é construir e desenvolver redes sem fio para oferecer serviços digitais de última geração a seus clientes na região. Trabalhando em colaboração com Parallel Wireless, Intel e Supermicro, isso pode ser alcançado da seguinte forma:

montagem de soluções viáveis que se baseiem em uma arquitetura aberta e modular;

melhoria da agilidade do serviço por meio da implantação de soluções em nuvem; e

redução dos custos operacionais em locais geograficamente distribuídos com automação.

Citações de apoio

Hatem Bamatraf, diretor internacional de tecnologia do Etisalat Group, disse: "A combinação de Open RAN, virtualização e automação permitirá que a Etisalat atenda às necessidades dos nossos clientes com maior custo-benefício na Ásia Central. Poder utilizar um sistema de Open RAN nos ajudará não apenas a ampliar nosso investimento inicial, mas também a trazer novos serviços com muito mais rapidez. A Parallel Wireless, juntamente com a Intel e a Supermicro, se tornaram verdadeiros parceiros estratégicos e capacitadores fundamentais na realização desta implementação de Open RAN."

Jeff Sharpe, diretor de soluções Edge/5G da Supermicro, afirmou: "Estamos satisfeitos por trabalhar com a Etisalat, Parallel Wireless e Intel para possibilitar um ecossistema aberto de soluções de RAN desagregadas usando hardware de RAN neutro de fornecedor e tecnologia definida por software com base em interfaces abertas e padrões desenvolvidos pela comunidade."

Amrit Heer, diretor de vendas da Parallel Wireless, declarou: "Em colaboração com os parceiros de ecossistema, a Parallel Wireless tem como objetivo tornar a RAN mais aberta e flexível. Embora haja inovação significativa, existem consideráveis lacunas e desafios que tornam difícil implementar soluções de Open RAN de ponta a ponta, recolocando um ônus pesado nas operadoras. Acreditamos que seja o momento ideal para alinhamento e colaboração de modo a resolver os principais desafios para oferecer soluções inovadoras de RAN que estejam prontas para implementação comercial. Implementar a nossa plataforma de software líder mundial compatível com O-RAN permitirá que a Etisalat torne possível que novos serviços sejam implementados de forma rápida, perfeita e mais confiável."

Sobre o Etisalat Group

O Etisalat Group é um dos principais grupos de telecomunicações do mundo em mercados emergentes. Com receita líquida consolidada de AED 51,7 bilhões e lucro líquido consolidado de AED 9,0 bilhões em 2020, suas altas classificações de crédito refletem o sólido balanço patrimonial da empresa e desempenho de longo prazo comprovado.

Com sede em Abu Dhabi, a Etisalat foi fundada há mais de quatro décadas nos Emirados Árabes Unidos como a primeira provedora de serviços de telecomunicações do país. Na qualidade de blue-chip internacional, o Etisalat Group oferece soluções e serviços inovadores para 154 milhões de assinantes em 16 países do Oriente Médio, Ásia e África.

A Etisalat é classificada como a marca mais forte em todas as categorias na região do Oriente Médio e da África (MEA) pela consultoria Brand Finance. A Etisalat foi reconhecida como a rede móvel mais rápida em todo o mundo pela Ookla® Speedtest® em 2020, oferecendo aos seus assinantes a melhor das experiências.

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como hardware, software e nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software que atende O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão sempre, onde e como quiserem. Estamos engajados com mais de 50 operadoras de rede móvel globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No cerne do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores" que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

