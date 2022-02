Parallel Wireless apporte le plus grand écosystème de partenaires Open RAN de pointe au MWC Barcelone 2022

L'avenir du RAN est ouvert grâce à l'écosystème All G Open RAN le plus mature, composé de partenaires comme Comba Telecom, GigaTera Communications, Evenstar, Supermicro, Advantech, HPe, Dell, Intel, Juniper Networks, Red Hat ou encore Athonet.

NASHUA, New Hampshire, 1 février 2022 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la principale société américaine d'Open RAN conforme à l'O-RAN Alliance et native Cloud, permettant la technologie ALL G (2G, 3G, 4G et 5G), a créé le plus grand écosystème de partenaires et prévoit de présenter les dernières innovations en matière de technologie Open RAN au Mobile World Congress 2022 à Barcelone, en Espagne, à la Fira Gran, Hall 5, stand 5C61, du 28 février au 3 mars 2022.

Les réseaux Open Radio Access Networks (RAN) ont pris un essor considérable au cours des dernières années et les années à venir ne seront pas en reste. Selon le groupe Dell'Oro, les revenus cumulés de l'Open RAN de 2020 à 2025 pourraient atteindre 15 milliards de dollars, les revenus de l'Open RAN représentant plus de 10 % du marché global du RAN à l'horizon 2025. L'adoption de la technologie 5G et la possibilité de déployer et de mettre à niveau les réseaux à moindre coût incitent davantage d'opérateurs à choisir une approche Open RAN pour leur architecture réseau.

À mesure que les déploiements de l'Open RAN décollent, l'écosystème de partenaires dans tous les aspects du réseau, de la radio au serveur, en passant par les contrôleurs intelligents RAN (RIC) et le cœur, est appelé à se développer. L'Open RAN favorise la diversité des fournisseurs et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à l'interopérabilité du matériel et des logiciels, les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) disposent des réseaux les plus flexibles, les plus facilement évolutifs et les plus rentables, ce qui permet des communications à large bande de pointe.

Notre large écosystème de partenaires de premier ordre comprend :

La plupart des O-RAN Split 7.2 Radio Units (RU) matures pour fournir un accès 2G, 3G, 4G et 5G. Nos fournisseurs de radio de pointe incluent Comba Telecom et GigaTera Communications.

Les partenaires de serveurs de la plus haute qualité comprennent la puissance de traitement Supermicro x86.

Notre partenariat le plus récent est avec Juniper Networks pour leur contrôleur intelligent RAN ( RIC) de classe mondiale afin d'héberger différentes xApp/rApps.

classe mondiale afin d'héberger différentes xApp/rApps. Et pour les solutions de pointe en matière de réseau principal, nous nous associons à Athonet et à Microsoft.

En collaboration avec un vaste écosystème de partenaires expérimentés, Parallel Wireless permet aux opérateurs de réseaux mobiles de déployer des réseaux de pointe, tout en réduisant les coûts et la complexité et en augmentant les revenus. Parallel Wireless a déployé des réseaux Open RAN auprès d'opérateurs du monde entier, comme Axiata Group, IpT, Vodafone, Etisalat, Millicom, BT EE et bien plus encore.

The Future of RAN is Open (L'avenir du RAN est ouvert) est le thème de l'événement Parallel Wireless de cette année. Venez nous rendre visite dans le hall 5, stand 5C61, pour découvrir la puissance de l'Open RAN et de l'innovation sans-fil.

Et ne manquez pas de rejoindre Eugina Jordan, vice-présidente du marketing chez Parallel Wireless, qui interviendra le mercredi 2 mars dans le cadre du thème 5G Connect du MWC 22, lors d'une session intitulée « Open RAN: The Next Step » (Open RAN : la prochaine étape).

Zahid Ghadialy, directeur principal de la stratégie en matière de technologie et d'innovation chez Parallel Wireless, participera à la table ronde du lundi 28 février sur le thème « Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G » (Une vision de la 5G et l'avenir de la 6G).

Nous sommes impatients de vous accueillir à Barcelone !

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Le secteur des télécommunications exige des réseaux ouverts et flexibles afin de réduire les coûts de déploiement et de maintenance tout en maintenant la qualité du service. Nous sommes heureux de travailler avec un écosystème large et ouvert de solutions RAN désagrégées utilisant des technologies matérielles et logicielles indépendantes des fournisseurs, basées sur des interfaces ouvertes et des normes développées par la communauté. L'avenir du RAN est ouvert, et nous sommes ravis de mener la transformation du secteur du sans fil. »

À propos de Parallel Wireless

La plateforme logicielle Parallel Wireless conforme à la norme O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) a été déployée auprès d'opérateurs de réseaux mobiles sur les six continents. Elle constitue une architecture RAN ouverte, sécurisée et intelligente pour fournir une connectivité sans fil, afin que chacun puisse être connecté à tout moment, en tout lieu et de toutes les manières. Pour plus d'informations, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

