Parallel Wireless é o primeiro fornecedor de energia do laboratório comunitário de OpenRAN do TIP na Indonésia

NASHUA, New Hampshire, 2 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa líder de Open RAN com sede nos EUA, que oferece uma única solução macro de Open RAN compatível de O-RAN 2G 3G 4G 5G com conectividade rural e urbana, anunciou hoje que é o primeiro fornecedor de software de Open RAN a impulsionar iniciativas dessa tecnologia no laboratório comunitário do Infraprojeto da Telecom (TIP) recém lançado na Indonésia.

Como os celulares são a principal ferramenta utilizada para acessar a Internet na Indonésia, a penetração do celular aumentou de 20% em 2005 para mais de 80% hoje. Embora a demanda do assinante por dados esteja aumentando exponencialmente, a capacidade de os clientes pagarem pelo aumento do consumo é limitada. Como resultado, a pressão das operadoras de telefonia móvel (MNOs) regionais para reduzir o custo por GB está mais forte do que nunca.

As operadoras móveis da Indonésia estão procurando novas arquiteturas, como Open RAN, para comercializar o hardware, abrir interfaces RAN para evitar o bloqueio do fornecedor, misturar e combinar softwares e hardware, e implementar funcionalidades de software para oferecer confiabilidade e qualidade de experiência a um custo de implementação muito menor.

De acordo com o objetivo do governo indonésio de se tornar um dos países mais digitalmente avançados do Sudeste Asiático, o laboratório comunitário do TIP ajudará as operadoras móveis da Indonésia a testar e usar a tecnologia baseada em OpenRAN como uma vantagem para seus negócios a fim de ter maior poder de compra à medida que continuem moldando o ecossistema de telecomunicações, a inovação e o futuro do setor na região para apoiar melhor a sua diversificada base de clientes em 4G hoje e 5G amanhã.

Este laboratório comunitário representa um novo ecossistema para implementações de Open RAN com:

O TIP conduz as iniciativas de teste e validação para implementação de Open RAN na região.

A Universidade Telkom oferece recursos de engenharia para preparar a implementação da solução.

O Ministério da Comunicação na Indonésia apoia esse esforço como um meio de conectar mais pessoas com a OpenRAN.

As 4 operadoras móveis regionais líderes (Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata e Smartfren) estão testando a solução de Open RAN da Parallel Wireless no laboratório, com o plano de implementar a solução Open RAN em redes ao vivo a fim de oferecer cobertura a um custo muito menor.

A AMDOCS fornece a técnica de integração do sistema.

A inovação de software da Parallel Wireless em Open RAN de TODAS as classificações G e a perícia na implementação de Open RAN em seis continentes por mais de seis anos e a capacitação do ecossistema mais desenvolvido de rádio e servidor para Open RAN. A Parallel Wireless também oferecerá suporte também para programas de treinamento para a construção de ecossistemas locais de RAN aberta na Indonésia.

O TIP é um proponente líder de RAN aberta que está impulsionando a inovação do setor para reduzir os custos de implementação e evitar o bloqueio do fornecedor.

A solução O-RAN nativa de nuvem para TODAS as classificações G da Parallel Wireless mostrou desempenho, qualidade de serviço e custo-benefício muito robustos para operadores internacionais com:

O ecossistema mais avançado de RRUs de RAN aberta, que pode ser atualizado para 5G por software e pode suportar uma variedade de divisões de RAN em conformidade com o 3GPP.

A vBBU sediada em COTS oferece capacidade escalável aos clientes finais.

A plataforma de software para Open RAN de 2G 3G 4G mais evoluída, que virtualiza RAN para reduzir o custo por meio de simplificação, automação e virtualização total. Também oferece mobilidade contínua, breakout local e baixa permitindo a melhor experiência de assinante para os clientes finais.

O anúncio de hoje segue um compromisso contínuo do TIP com os testes e a implementação da tecnologia OpenRAN em todo o mundo. Os esforços mundiais incluem PlugFests, desenvolvimento de projetos de referência e realização de testes e implementações por mais de quatro anos.

Citações de apoio

Attilio Zani, diretor executivo, TIP, disse: "O laboratório comunitário TIP na Indonésia exemplifica a abordagem colaborativa do TIP. Ele agrega uma gama de empresas e organizações líderes do setor, como a Parallel Wireless, ao lado de formuladores de políticas e universidades para acelerar o desenvolvimento de novas soluções desagregadas, interoperáveis e baseadas em padrões que beneficiarão todas as partes interessadas. Estamos muito satisfeitos com o apoio da Parallel Wireless ao nosso primeiro laboratório comunitário no Sudeste Asiático."

Keith Johnson, Diretor de Operações da Parallel Wireless, afirmou: "O setor de telecomunicações demanda redes que sejam abertas e flexíveis para reduzir os custos de implementação e manutenção. Temos o prazer de trabalhar com o TIP para viabilizar um ecossistema aberto de soluções RAN desagregadas com base em interfaces abertas e padrões O-RAN e ser o primeiro fornecedor de Open RAN a equipar o laboratório comunitário do TIP na Indonésia com Open RAN para a principais operadoras móveis na região."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, nós acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Interrompemos a maneira como as redes sem fio são desenvolvidas e operadas. Estamos reimaginando como o hardware, o software e a nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software ALL G O-RAN forma uma arquitetura RAN aberta, segura e inteligente para fornecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam estar conectadas quando, onde e como quiserem. Estamos engajados com mais de 50 MNOs globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No centro do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores" que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre o projeto de infraestrutura de telecomunicações

O infraprojeto da Telecom (TIP) é uma comunidade global de empresas e organizações que estão impulsionando soluções de infraestrutura para promover a conectividade global. Metade da população mundial ainda não está conectada à Internet, e para aqueles que estão, a conectividade é frequentemente insuficiente. Isso limita o acesso à variedade de benefícios de consumo e comerciais oferecidos pela Internet, afetando assim o crescimento do PIB em todo o mundo. No entanto, a falta de flexibilidade de soluções atuais - exacerbada por uma escolha limitada em provedores de tecnologia - torna difícil para as operadoras construírem e atualizarem as redes de forma eficiente. Fundada em 2016, o TIP é uma comunidade de membros diversificados que inclui centenas de empresas - desde prestadores de serviços e parceiros de tecnologia até os integradores de sistemas e outras partes interessadas em conectividade. Estamos trabalhando juntos para desenvolver, testar e implementar soluções abertas, desagregadas e baseadas em padrões que proporcionem a conectividade de alta qualidade que o mundo precisa agora e nas próximas décadas. Saiba mais em: www.telecominfraproject.com

