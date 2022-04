Parallel Wireless faz parceria com Inatel, Telecom Infra Project (TIP), Brisanet, Claro, TIM e Vivo para realizar testes de campo da rede Open RAN no Brasil

O Inatel - Instituto Nacional de Telecomunicações é um centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, criado em 1965 e localizado em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, também conhecido como o "Vale da Eletrônica". Foi a primeira instituição de ensino superior em Engenharia de Telecomunicações no Brasil.

O Telecom Infra Project (TIP) é uma comunidade global de empresas e organizações que trabalham juntas para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de tecnologia abertas, desagregadas e baseadas em padrões que oferecem a conectividade de alta qualidade que o mundo precisa, agora e nas próximas décadas.

A Parallel Wireless oferecerá uma rede Open RAN que habilitará todas as redes G (2G, 3G, 4G e 5G) utilizando a Banda 7 para o teste, conforme indicado pelo Inatel no anúncio em seu site: https://www.inatel.br/imprensa/noticias/negocios/3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field . Este teste de campo de rede de ponta viabilizará novos serviços e aplicações para consumidores e empresas.

As operadoras de rede móvel (MNOs) na região da América Latina são incentivadas a visitar as soluções de Open RAN nativas da nuvem da Parallel Wireless em ação no Inatel, no Brasil, até junho de 2022. Entre em contato com Russell Ribeiro da Parallel Wireless para saber mais.

Russell Ribeiro, vice-presidente regional de vendas da Parallel Wireless para a América Latina, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Inatel e a TIP para apresentar nossas soluções de Open RAN nativas da nuvem de última geração, compatíveis com O-RAN, que permitem conectividade de banda larga 4G e 5G, oferecendo aplicações de ponta para os cidadãos do Brasil e de outros países da América Latina. Estamos iniciando este programa Open Field com o 4G e evoluiremos para o 5G ainda este ano. Acreditamos que este programa é um excelente espaço para que as MNOs de toda a América Latina visitem e conheçam nossa plataforma em operação em um ambiente de campo real."

Gleyson A. dos Santos, especialista em desenvolvimento de negócios do Inatel, disse: "Estou entusiasmado por participar desse teste de campo com a Parallel Wireless e o TIP, no qual mostraremos como a tecnologia Open RAN permite produtos robustos de telecomunicações sem fio com qualidade de software aprimorada, menos manutenção, adoção mais rápida de novas tecnologias e melhores experiências do usuário."

A configuração em teste conta com soluções Comba e Dell Technologies. As operadoras de rede móvel Brisanet, Claro, TIM e Vivo são parceiras no programa Open Field.

Sobre a Parallel Wireless

A plataforma de software O-RAN compatível com todas as tecnologias G (2G, 3G, 4G, 5G) da Parallel Wireless foi implementada com operadoras globais de rede móvel de seis continentes e forma uma plataforma de software aberta, segura e de arquitetura RAN inteligente para fornecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre o Inatel

Sobre o Telecom Infra Project (TIP)

