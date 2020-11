Parallel Wireless s'associe à Vodafone Ireland afin de concrétiser leurs visions à l'égard des solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert

Les solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert favoriseront une couverture du réseau 4G plus rapide et rentable en Irlande

NASHUA, New Hampshire, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la plus importante entreprise américaine spécialisée dans le déploiement de solutions uniques relatives au réseau d'accès radioélectrique (RAN) ouvert à l'échelle mondiale favorisant la connectivité aux réseaux 2G, 3G, 4G et 5G en milieu urbain et rural, a annoncé aujourd'hui que Vodafone Ireland, le fournisseur offrant le réseau le plus performant et rapide au pays, devient le premier fournisseur à déployer les solutions de RAN ouvert dans le nord-ouest du pays au moyen du logiciel de gestion du RAN ouvert de Parallel Wireless en vue d'assurer une prestation plus rapide et rentable du nouveau service de réseau 4G dans 30 régions.

Alors que la demande pour des services mobiles à large bande s'accroît, les opérateurs mobiles font face à des défis concernant leurs dépenses d'investissement et d'exploitation au moment d'offrir une nouvelle couverture ou de nouvelles capacités à leurs utilisateurs finaux.

Le RAN est une approche adoptée par l'industrie qui vise à définir et à mettre au point des solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique pour les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G et qui repose sur du matériel informatique et des logiciels à vocation générale et indépendante des fournisseurs misant sur des interfaces ouvertes entre les composants. Les solutions relatives au RAN permettent aux opérateurs mobiles d'apparier les fournisseurs d'alimentation radio, de logiciels et de serveurs, favorisant ainsi la diversité des fournisseurs, une plus grande souplesse sur le plan du déploiement et une réduction du coût total de possession. Selon les prévisions, les investissements dans des solutions de RAN ouvert devraient atteindre 40 milliards de dollars et représenter plus de 50 % du total des dépenses associées au réseau d'accès radioélectrique d'ici 2026.

Vodafone, qui a été l'un des principaux promoteurs des solutions relatives au RAN ouvert en stimulant l'innovation au sein de l'industrie afin de réduire les coûts de déploiement et d'éviter l'asservissement à un fournisseur, a récemment exigé de ses fournisseurs qu'ils appuient la division fonctionnelle 7.2x du RAN ouvert pour garantir l'interopérabilité. L'entreprise mène actuellement des essais du réseau d'accès radioélectrique ouvert dans le cadre du Telecom Infra Project (TIP) en République démocratique du Congo et en Turquie avec l'aide de Parallel Wireless. « ALL G », la solution relative au réseau d'accès radioélectrique de Parallel Wireless conçue pour l'environnement cloud, affiche d'excellents résultats en matière de rendement, de qualité du service et d'avantages économiques au profit de l'opérateur.

En Irlande, des installations sont construites en fonction d'une architecture de réseau d'accès radioélectrique ouvert à l'aide d'une unité radio à distance fournie par Comba Telecom, un logiciel de Parallel Wireless qui gère les unités réparties et les unités centrales fonctionnant grâce à une unité de bande de base fournie par Supermicro et déployée sur place. Le logiciel de gestion des unités réparties et des unités centrales est relié au contrôleur intelligent en temps quasi réel de Parallel Wireless, situé dans un centre de données de Dublin et alimenté par du matériel de Hewlett-Packard au sein de l'environnement virtuel VMWare ESXi v6.7.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement pris par Vodafone Group envers l'utilisation de la technologie du RAN ouvert au sein d'au moins 2 600 emplacements au Royaume-Uni. Il s'agit du plus important engagement pris par un opérateur européen à l'égard des solutions de RAN ouvert. La technologie du réseau d'accès radioélectrique ouvert s'engage à contribuer à la construction et à l'expansion de réseaux sans fil dans les régions desservies par Vodafone, et à fournir des services numériques de prochaine génération aux utilisateurs finaux, aux collectivités et aux entreprises.

Didier Clavero, directeur de la technologie de Vodafone Ireland a déclaré : « L'ouverture de sites faisant appel à la technologie du réseau d'accès radioélectrique ouvert est un moment crucial en ce qui concerne la prestation de services de couverture mobile aux communautés rurales en Irlande, car cette approche novatrice favorise une réduction des coûts, offre une plus grande souplesse et permet aux nouveaux fournisseurs de soutenir l'expansion du réseau mobile de Vodafone dans les zones difficiles d'accès. En concentrant nos efforts sur la région du nord-ouest, nous continuerons d'identifier les collectivités à travers l'Irlande où nous sommes en mesure d'introduire un accès aux données vocales et données à haute vitesse de façon plus économique grâce à la nouvelle technologie. »

Keith Johnson, directeur d'exploitation de Parallel Wireless a déclaré : « L'industrie des télécommunications réclame des réseaux ouverts et souples afin de réduire les coûts de déploiement et d'entretien. Nous sommes ravis de collaborer avec Vodafone Ireland pour favoriser un écosystème ouvert de solutions regroupées de RAN ouvert reposant sur des interfaces ouvertes et des normes en matière de technologie du RAN ouvert. Les solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert permettront d'étendre la couverture rapidement et de manière rentable et auront des répercussions positives sur la vie des utilisateurs finaux. »

