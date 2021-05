Parallel Wireless se asocia con Millicom para ofrecer las primeras redes O-RAN de 4G en Latinoamérica

La solución O-RAN líder en el mundo facilitará la conectividad a Internet en nuevas áreas de Colombia

NASHUA, New Hampshire, 12 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la empresa Open RAN con sede en los Estados Unidos que ofrece la solución All G líder en el mundo (la solución Open RAN nativa en la nube) se enorgullece de anunciar que fue seleccionada por Millicom (NASDAQ: TIGO) como socio estratégico para ofrecer las primeras redes compatibles con O-RAN en Latinoamérica que facilitarán la tecnología 4G. Millicom es un proveedor líder de servicios de cable y móviles dedicados a mercados emergentes, principalmente en Latinoamérica, con casi 55 millones de clientes móviles. Es el proveedor líder de banda ancha e innovación de alta velocidad, que apoya "el estilo de vida digital" a través de su marca principal TIGO.

En la actualidad, hay muchas ubicaciones rurales en todo Colombia que no tienen banda ancha móvil. En esta primera fase de la asociación, Parallel Wireless ofrecerá soluciones Open RAN compatibles con O-RAN utilizando el espectro de 700 MHz, facilitando conectividad de banda ancha clave para el desarrollo económico en la región. Las redes de 4G proporcionarán servicios como el aprendizaje electrónico, la banca digital y la transmisión de video, así como la infraestructura necesaria para conectar a millones de ciudadanos, de esta manera, lo que ayudará a aumentar el producto interno bruto (PIB) en Colombia.

Como integrador de los principales sistemas, Parallel Wireless ofrecerá soluciones de extremo a extremo, incluyendo servicios de instalación e integración y monitoreo de red, a la vez que demostrará un sólido rendimiento de la red y excederá los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Junto con nuestra experiencia en la implementación de Open RAN, Parallel Wireless ofrecerá innovación de software para Open RAN para ALL G, lo que generará el ecosistema de radio y servidor más maduro basado en la plataforma Xeon® x86 de Intel.

Estos sitios se están construyendo sobre una arquitectura O-RAN con una unidad de radio remota (RRU) proporcionada por un ecosistema de socios y software de unidad distribuida inalámbrica paralela (DU) y unidad central (CU) que se ejecutarán en una vBBU (unidad de banda base virtual) proporcionada por nuestros socios de servidor como Supermicro y que se implementará en el lugar.

Al trabajar en asociación con Parallel Wireless, Millicom podrá expandir y hacer crecer las redes inalámbricas y ofrecer servicios digitales de última generación a los clientes de América Latina mediante:

La construcción de una red O-RAN de clase mundial, basada en la nube y lista para Open RAN de 5G con base en la arquitectura distribuida de alto rendimiento de Parallel Wireless.

La mejora de la agilidad del servicio y la reducción del costo total de propiedad (TCO) en general en todos los sitios distribuidos geográficamente, con la introducción de la automatización RAN.

El uso de Parallel Wireless y la experiencia de ingeniería de sus socios integradores del sistema en la construcción y administración de sitios celulares.

Xavier Rocoplan, director de tecnología e información de EVP en Millicom, expresó: "Para nosotros en Millicom, ofrecer tecnología Open RAN basada en O-RAN es un hito importante. No solo significa conectar a más personas en las áreas rurales, comenzando con Colombia, sino que también es un enfoque innovador para reducir costos, al tiempo que aumentamos la flexibilidad y la eficiencia al diversificar nuestra base de proveedores. Esperamos llevar esta tecnología a más plantas en nuestros mercados latinoamericanos, mientras cumplimos con nuestro objetivo de construir carreteras digitales que conecten a las personas, mejoren vidas y ayuden a desarrollar nuestras comunidades".

Keith Johnson, presidente de Parallel Wireless, expresó: "Millicom es un innovador en conectividad móvil. Estamos entusiasmados de asociarnos con ellos para implementar nuestras soluciones Open RAN de cumplimiento con O-RAN líderes a nivel mundial, lo que les permitirá establecer un ejemplo para los operadores de la región y les será de apoyo en sus esfuerzos para ser los primeros en ofrecer conectividad de 4G a sus suscriptores rurales y urbanos. Nos enorgullece haber sido elegidos como proveedor y socio aprobado para Millicom y esperamos ampliar las implementaciones a muchas más ubicaciones en Latinoamérica en los próximos años".

Acerca de Parallel Wireless:

En Parallel Wireless, creemos que el software tiene el poder de potenciar oportunidades increíbles para el mundo. Somos disruptores en la forma en que se construyen y operan las redes inalámbricas. Estamos reimaginando cómo el hardware, el software y la nube trabajan juntos para cambiar la economía de implementación para nuestros clientes. Nuestra plataforma de software O-RAN ALL G (2G, 3G, 4G, 5G) conforma una arquitectura RAN abierta, segura e inteligente para ofrecer conectividad inalámbrica, de modo que todas las personas puedan conectarse en el momento, lugar y modo que elijan. Trabajamos junto a los operadores de redes móviles de todo el mundo y fuimos reconocidos con más de 74 premios de la industria. En el corazón de lo que hacemos se encuentra nuestro equipo de Reimaginadores, quienes valoran la innovación, la colaboración, la actitud receptiva y el éxito de nuestros clientes. Para obtener más información, visite: www.parallelwireless.com. Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter.

Acerca de Millicom

Millicom (NASDAQ Estados Unidos: TIGO, Nasdaq Estocolmo: TIGO_SDB) es un proveedor líder de servicios fijos y móviles dedicados a mercados emergentes en Latinoamérica y África. Millicom marca el ritmo cuando se trata de ofrecer banda ancha de alta velocidad e innovación en los servicios de The Digital Lifestyle® a través de su marca principal, TIGO. Al 31 de diciembre de 2020, las subsidiarias operativas y las empresas conjuntas de Millicom empleaban a más de 21.000 personas y ofrecían servicios móviles a aproximadamente 55 millones de clientes, con una presencia de cable de más de 12 millones de viviendas aprobadas. Fundada en 1992, Millicom International Cellular S.A. tiene su sede en Luxemburgo.

