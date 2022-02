Parallel Wireless, Türk Telekom et Juniper Networks annoncent une initiative Open RAN de pointe en Turquie

Rendre possible les communications à haut débit 4G et 5G de pointe et les nouvelles applications.

NASHUA, New Hampshire, 22 février 2022 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la société américaine Open RAN, qui offre la meilleure solution mondiale All G - 2G, 3G, 4G et 5G Open RAN, basée dans le cloud, a annoncé une collaboration avec Türk Telekom et Juniper Networks fournisseur Open RAN initiative pour fournir des communications à large bande de pointe. Türk Telekom, premier opérateur de télécommunications intégré en Turquie, va déployer la technologie Open RAN en utilisant le RAN Intelligent Controller (RIC). Les déploiements se feront sur les sites d'essai après avoir terminé les tests dans le centre d'innovation de Türk Telekom.

Türk Telekom est un adopteur précoce et un pionnier de la technologie Open RAN, utilisant un large écosystème de fournisseurs pour construire des réseaux mobiles plus flexibles, efficaces et sécurisés afin de répondre aux exigences de l'ère 5G. Türk Telekom a déjà collaboré avec Juniper Networks pour la productisation du RIC, un élément essentiel de l'architecture Open RAN, pour automatiser les réseaux, permettre une utilisation efficace des ressources et offrir une expérience client optimale.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Türk Telekom utilisera le logiciel Parallel Wireless Open RAN et le RIC de pointe de Juniper :

Parallel Wireless fournira une solution Open RAN de bout en bout utilisant les radios des bandes 1, 3, 7, 8, 20 et le logiciel DU,CU pour la 2G, 3G et 4G et les radios de la bande 78 et le logiciel DU,CU pour la 5G.

La première phase de l'essai en laboratoire utilisant le RIC pour le contrôle d'admission sur la 4G est terminée et d'autres phases sont à venir.

Juniper Networks travaillera aux côtés de Türk Telekom et de Parallel Wireless pour fournir sa vaste plate-forme RIC. Juniper déploiera le RIC en temps quasi réel (near-RT) et en temps différé (non-RT) et fera la démonstration des capacités de diverses xApps/rApps. Cela permettra à Türk Telekom de fournir plus rapidement des services différenciés à ses clients.

Cette initiative Open RAN sera testée à la fois dans le Centre d'innovation de Türk Telekom et sur le terrain par :

Construire une solution de réseau de classe mondiale, Open RAN et natif du nuage, basée sur une architecture distribuée à haute performance.

Améliorer l'agilité des services et réduire le Coût Total de Possession (CTP) global grâce à l'introduction de l'automatisation du RAN.

Fournir une solution clé en main qui optimise les exigences de capacité de trafic élevée.

Ce réseau de pointe contribuera à la mise en place de services mobiles à large bande tels que le streaming vidéo 8k , l'Internet des objets (IdO), l'e-Santé, l'e-Education et bien plus encore.

Yusuf Kirac, CTO, Türk Telekom, a déclaré : « Chez Türk Telekom, nous représentons avec succès notre pays sur la scène mondiale en jouant un rôle actif dans l'élaboration de la feuille de route pour la 5G. Grâce à notre coopération avec Juniper Networks pour la solution RIC l'an dernier, nous exportons maintenant nos nouvelles solutions technologiques à l'échelle mondiale. Nous avons également établi des collaborations avec des fabricants de technologies mondiaux. Dans le cadre de ces collaborations, nous poursuivons le développement, les tests et la production de l'Open RAN. Notre collaboration avec Parallel Wireless et Juniper Networks sur cette initiative est extrêmement importante tout au long de notre parcours Open RAN et nous sommes convaincus que cette collaboration sera une étape importante pour permettre des communications haut débit 4G et 5G de pointe et de nouvelles applications. »

Constantine Polychronopoulos, VP, 5G et Telco Cloud chez Juniper Networks, a déclaré : « Les efforts de collaboration entre les fournisseurs de technologies et les prestataires de services sont essentiels pour démontrer l'interopérabilité dans le monde réel dans ce domaine passionnant et émergent. La capacité de Juniper à fournir un SDK ouvert et des API basées sur le réseau facilite la portabilité transparente des x/rApps sur son RIC dans des environnements multifournisseurs et souligne le potentiel pour tous les opérateurs. »

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Parallel Wireless est fier d'être le partenaire de Türk Telekom, le premier opérateur de télécommunications intégré de Turquie, en lui fournissant sa plateforme logicielle Open RAN de nouvelle génération, à la pointe de la technologie, qui permet les communications à haut débit All G - 2G, 3G, 4G et 5G et les nouvelles applications numériques de pointe. »

À propos de Parallel Wireless

La plateforme logicielle O-RAN de Parallel Wireless, conforme à la norme ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), a été déployée auprès d'opérateurs de réseaux mobiles sur les six continents. Elle constitue une architecture RAN ouverte, sécurisée et intelligente pour fournir une connectivité sans fil, afin que chacun puisse être connecté à tout moment, en tout lieu et de toute manière. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Türk Telekom

Türk Telekom, avec plus de 180 ans d'histoire, est le premier opérateur de télécommunications intégré en Turquie. Disposant d'un vaste réseau de services et d'une large gamme de produits dans les domaines des services aux particuliers et aux entreprises, Türk Telekom a unifié ses produits et services de téléphonie mobile, d'Internet, de téléphonie et de télévision sous la marque unique « Türk Telekom ». « Fournisseur multiplay de la Turquie » Türk Telekom compte 16,9 millions de lignes d'accès fixes, 14,3 millions de haut débit, 2,9 millions de télévision et 24 millions d'abonnés mobiles au 31 décembre 2021. Les entreprises du groupe Türk Telekom fournissent des services dans les 81 villes de Turquie avec près de 36 000 employés. Leur objectif est d'introduire les nouvelles technologies en Turquie et d'accélérer la transformation du pays en une société de l'information. www.turktelekom.com.tr

