Parameta Solutions en PeerNova kondigen de lancering aan van ClearConsensus, een transparant, zeer trouw consensusnetwerk voor onafhankelijke prijswaardering

SAN JOSE, Californië, 10 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Parameta Solutions, de Data & Analytics-divisie van de TP ICAP Group, en PeerNova® hebben de lancering aangekondigd van ClearConsensus™, een transparant, uiterst betrouwbaar consensusnetwerk voor onafhankelijke prijswaardering (IPV). De dienst verbetert zowel de zakelijke veerkracht als de reactie op de regelgeving door de zich ontwikkelende risico-omgevingen voor de prijswaardering en -controle van wereldwijde banken aan te pakken.

"We zijn verheugd om onze samenwerking met PeerNova aan te kondigen," aldus Eric Sinclair, CEO van Parameta Solutions. "Door gebruik te maken van de technologie van PeerNova, een flexibel data- en analyseplatform, kunnen we klanten meer inzichten en een gestroomlijnd uitdagingsproces bieden voor meer efficiënte en tijdige consensus. Het is een geweldig huwelijk tussen de technologie van PeerNova en de waarneembare transactiegegevens van Parameta Solutions."

ClearConsensus combineert de door Parameta Solutions beoordeelde prijs (EvP) met het Cuneiform® moderne technologieplatform van PeerNova. In zijn eerste vorm introduceert ClearConsensus direct waarneembare transactiegegevens via het EvP, waardoor het proces van de reële waardewaterval aanzienlijk wordt verbeterd. De oplossing biedt zichtbaarheid en transparantie, met behoud van de anonimiteit van de deelnemer en data privacy. Door strenge gegevenskwaliteitcontroles en een geautomatiseerd uitdagingsproces, dat meer informatie over de deelnemers bevat, is de uiteindelijke consensusprijs verrijkt, nauwkeurig en tijdig. Vergelijkende, realtime-analyses helpen markttrends te identificeren, zodat klanten de kapitaaltoewijzing beter kunnen optimaliseren, risico's kunnen beperken en de eigendomskosten kunnen beperken.

"We zijn zeer verheugd om te kunnen samenwerken met Parameta Solutions en een ClearConsensus te kunnen lanceren," aldus Gangesh Ganesan, oprichter en CEO van PeerNova. "Als toonaangevende leverancier van unieke OTC-content, met een wereldwijde voetafdruk op de derivatenmarkt, brengt Parameta Solutions een aanzienlijke expertise mee als het gaat om het voldoen aan de wettelijke vereisten en het verbeteren van klantgegevens. In combinatie met de data- en analysemogelijkheden van PeerNova, is onze oplossing uniek gepositioneerd om het algemene consensusproces te verbeteren, waardoor klanten beter kunnen plannen voor de toekomst."

Over Parameta Solutions:

Parameta Solutions is de data- en analyseafdeling van de TP ICAP Group. Het bedrijf biedt klanten onbevooroordeelde OTC-inhoud en eigen gegevens, diepgaande inzichten op het gebied van prijsontdekking, risicobeheer, benchmark en indices, en analyses voor en na handelstransacties. De post-transactieoplossingen die worden aangeboden, helpen marktdeelnemers hun evenknie- en regelgevingsrisico's te beheersen door een groeiend aantal tools die de blootstelling op de balans beheren, evenals compressie- en optimalisatiediensten.

Over PeerNova:

het is PeerNova's missie om bedrijven in staat te stellen om met behulp van hoogwaardige gegevens met vertrouwen en tijdig te beslissen. Met de platforms van PeerNova kunnen gebruikers datakwaliteitgegevens in de gaten houden, zeer invloedrijke uitzonderingen en uitschieters identificeren en oplossen, en in realtime een snellere analyse van de dieperliggende oorzaken van het bedrijf en van het netwerklandschap uitvoeren.

In samenwerking met Parameta Solutions biedt de ClearConsensus™-oplossing een op de middenmarkt gebaseerd en zeer transparant consensusbeeld van de derivatenprijzen op de OTC-markten. Dit maakt het voor marktdeelnemers mogelijk om te optimaliseren voor het toewijzen van risicokapitaal. Het Cuneiform®-Platform van PeerNova biedt afstemming, monitoring van de gegevenskwaliteit en het onboarden van de klant, waardoor de handmatige processen worden verminderd en de operationele efficiëntie van complexe werkstromen wordt verbeterd.

PeerNova is in 2013 opgericht door ondernemers met een diepgaande expertise op het gebied van gegevens en financiële infrastructuur en is een technologiebedrijf in Silicon Valley met verkoopkantoren in New York en Londen. Kijk voor meer informatie over PeerNova op https://peernova.com.

SOURCE PeerNova, Inc.; Parameta Solutions