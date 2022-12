PARAMOUNT+ CHEGA À ALEMANHA, ÁUSTRIA E SUÍÇA, CONCLUINDO UM ANO DE EXPANSÃO GLOBAL

Estrelas nacionais e internacionais, como Dani Levy e o elenco de O SHEIK, além de Anson Mount, do STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, e Marc Rissmann, de 1883, comemoraram o lançamento durante um evento exclusivo em Berlim

Após o lançamento da semana passada na França e o lançamento de hoje na Alemanha, Áustria e Suíça, o Paramount+ já está disponível em 45 mercados em todo o mundo

BERLIM, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após o lançamento na França, em1º de dezembro, o Paramount+, o serviço mundial de streaming da Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), foi lançado hoje na Alemanha, Suíça e Áustria com milhares de horas de entretenimento, solidificando um ano de expansão global, uma vez que o serviço agora está disponível em 45 mercados.

Para comemorar o lançamento mais recente, a Paramount desenrolou seu icônico Blue Carpet (tapete azul) no UCI Luxe, em Berlim, e realizou um evento inesquecível, que contou com uma apresentação em primeira mão de alguns dos conteúdos premium do Paramount+. Estrelas nacionais e internacionais compareceram a este evento exclusivo, incluindo a estrela de STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, Anson Mount, Marc Rissmann, de 1883, Dani Levy e o elenco de O SHEIK, além dos membros do elenco de GERMANY SHORE e todo o elenco de SPOTLIGHT. Durante o evento, também foi anunciado que a 2ª temporada da série YELLOWJACKETS será lançada em março em vários mercados no mundo todo.

O serviço de streaming oferece uma ampla lista de programas para toda a família, que vão desde os originais novos e exclusivos do Paramount+ até os programas e filmes de sucesso de todos os gêneros das marcas e estúdios de produção de renome mundial da Paramount, incluindo CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® e Smithsonian Channel™, tudo para oferecer o melhor dos títulos internacionais exclusivos e do conteúdo nacional.

Além da aclamada série STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, bem como o drama americano YELLOWSTONE e sua prequência, 1883, outras séries globais que estarão disponíveis no Paramount+ na Alemanha, Suíça e Áustria incluem SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, que conta a história de um dos unicórnios mais bem-sucedidos e destrutivos do Vale do Silício; A OFERTA, baseado nas extraordinárias experiências nunca antes vistas do produtor vencedor do Oscar® Albert S. Ruddy ao fazer "O Poderoso Chefão", O HOMEM QUE CAIU NA TERRA, que conta a história de um novo personagem alienígena que chega à Terra em um momento decisivo na evolução humana, e TULSA KING, cuja produção da segunda temporada foi aprovada recentemente, e que conta com Sylvester Stallone no papel de Dwight "O General" Manfredi, que após passar 25 anos na cadeia, é exilado sem cerimônia por seu chefe em Tulsa, Oklahoma, onde estabelecerá suas novas operações.

Além disso, o Paramount+ será o lar de uma seleção de novos filmes de grande sucesso após seus lançamentos no cinema e nas plataformas de entretenimento doméstico, incluindo "Top Gun: Maverick", que estará disponível no serviço em 22 de dezembro.

O Paramount+ está investindo em conteúdo e talentos locais, com uma linha incomparável de originais alemães, como DER SCHEICH (O Sheik) (22 de dezembro), SPOTLIGHT (8 de dezembro), a série bem-sucedida da Nickelodeon sobre os talentosos alunos da Escola de Artes Cênicas de Berlim, que atuam, dançam e cantam, e a série Chemistry of Death (janeiro de 2023), de SIMON BECKETT, uma série instigante sobre crimes, baseada nos aclamados romances best-seller, entre outros.

Marco Nobili, EVP e Gerente Geral Internacional do Paramount+, comentou: "Não há dúvida de que 2022 foi o ano de expansão global para o Paramount+. Com o mais recente lançamento na Alemanha, Suíça, Áustria e na França, na semana passada, agora estamos transmitindo em importantes mercados na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Austrália e em breve na Índia. Com nossa oferta de conteúdo imbatível para entreter toda a família, implementada em uma pegada bem ampla, estamos bem posicionados para continuar nossa expansão em 2023".

SEQUÊNCIA DE CONTEÚDO ROBUSTO

Seleção incomparável de conteúdo alemão

Roteiro:

DER SCHEICH. O premiado cineasta Dani Levy conta a história de um vigarista singular. Em oito episódios, o homem de família Ringo (Björn Meyer) se reinventa e conquista o mundo financeiro de Zurique como o filho ilegítimo de uma dinastia árabe bilionária - sem nada além de várias histórias fantásticas e um extrato bancário falso de oito bilhões de dólares. A esposa de Ringo, Carla (Petra Schmidt-Schaller), se envolve simultaneamente em uma perigosa rede de mentiras, dinheiro e ganância.

A sexta temporada de SPOTLIGHT, a série de sucesso da Nickelodeon sobre os talentosos alunos de atuação, dança e canto da Escola de Artes Cênicas de Berlim. Nesta temporada, o elenco já conhecido dá as boas vindas a novos alunos e é apoiado como sempre por estrelas da TV, da música e do mundo dos influenciadores, como as cantoras Lotte e Madeline Juno, as estrelas do TikTok JulesBoringLife e Twenty4Tim, e a empresária, coreógrafa e autora Nikeata Thompson.

A instigante série sobre crimes CHEMISTRY OF DEATH, de SIMON BECKETT (janeiro de 2023), é baseada nos aclamados romances best-sellers que falam sobre o antropólogo forense Dr. David Hunter. Hunter, que desistiu de sua carreira policial após um golpe do destino, está procurando paz e sossego como médico de família no interior da Inglaterra. Mas quando um corpo é descoberto na floresta, a polícia local pede-lhe ajuda. O elenco britânico-alemão inclui Harry Treadaway, como o Dr. David Hunter, a atriz franco-alemã Jeanne Goursaud e o ator alemão Hardy Krüger Jr.

A série de suspense eco-cibernética A THIN LINE (início de 2023) gira em torno das jovens irmãs gêmeas Anna (Saskia Rosendahl) e Benni (Hanna Hilsdorf), que usam todas as ferramentas digitais à sua disposição para trazer à tona os crimes contra o meio ambiente. Quando a invasão de um servidor do governo leva a uma batida policial, a introvertida Anna é presa enquanto a carismática Benni desaparece. Pouco depois, Anna recebe a visita do chefe de uma unidade policial (Peter Kurth) contra crimes cibernéticos. Quando ele revela a ela que Benni faz parte de um novo grupo terrorista radical que está realizando ataques violentos contra políticos e empresas, Anna tem que decidir de qual lado ficar.

A série KOHLRABENSCHWARZ (2023) baseada na série misteriosa de audiodrama de mesmo nome. O ator Michael Kessler, que teve a ideia juntamente com o autor Tommy Krappweis, assume novamente o papel de protagonista como o psicólogo recém-divorciado Stefan Schwab, que foi em retiro para os tranquilos vilarejos aos pés dos Alpes. Mas ao contrário dos seus planos, ele não encontra paz, pois todas as lendas antigas parecem ter despertado repentinamente por lá: crianças desaparecem, "pecadores" são assassinados, lendas arcaicas se tornam realidade.

Sem roteiro:

Além de uma ampla seleção de reality shows internacionais, o Paramount+ também lançará destaques exclusivos do reality alemão a partir de dezembro. Em 15 de dezembro, o Paramount+ apresentará novos episódios do programa popular em formato de reality da MTV chamado Germany Shore, anteriormente conhecido como Reality Shore. As estrelas do reality com fome de festas não poupam conflito, contato físico e fazem de tudo enquanto festejam e lutam na ensolarada Croácia. Os desafios malucos levam as estrelas do reality ao limite e as unem como uma família, à medida que as emoções vem à tona.

Paramount+ Kids & Family

Também há uma ampla variedade de conteúdo infantil e familiar, como BIG NATE, uma nova série animada sobre um garoto da sexta série com uma necessidade interminável de provar seu valor para o mundo; Patrulha Canina: O Filme, bem como os 217 episódios da série, incluindo os novos episódios exclusivos da temporada 9; destaques do cinema: Esquadrão Secreto, estrelando Owen Wilson, SONIC 2: O Filme, a série STAR TREK: PRODIGY com animação gerada por computador; a nova versão dos RUGRATS: Os Anjinhos e THE FAIRLY ODDPARENTS: FAIRLY ODDER, uma nova série de mídia mista de ação ao vivo e animação, baseada na histórica série animada da Nickelodeon. OParamount+ também oferece uma biblioteca cheia das mais amadas franquias infantis e familiares, como "BobEsponja Calça Quadrada", "Patrulha Canina" e muito mais.

Paramount+ originais

Os originais do Paramount+ incluem TULSA KING, estrelado por Sylvester Stallone como um chefe da máfia de Nova York logo após ser liberto da prisão após 25 anos e exilado sem cerimônia por seu chefe para estabelecer novas operações em Tulsa, Oklahoma; A OFERTA, uma série limitada baseada nas extraordinárias e inéditas experiências do produtor vencedor do Oscar® Albert S. Ruddy ao fazer "O Poderoso Chefão"; com Miles Teller, Matthew Goode e Juno Temple; 1883, a muito aguardada presequência de "Yellowstone" de Taylor Sheridan, que segue a família Dutton enquanto eles embarcam em uma jornada para o oeste através das Grandes Planícies em direção a última fronteira da América indomada, apresentando o astro alemão Marc Rissmann; 1923, também de Sheridan, apresenta Helen Mirren e Harrison Ford na próxima parcela da história de origem de "Yellowstone", que apresenta uma nova geração da família Dutton e explora o início do século XX; e HALO, uma série baseada na icônica franquia Xbox que dramatiza um conflito épico do século XXVI entre a humanidade e uma ameaça alienígena conhecida como Covenant.

Além disso, o Paramount+ é o destino para os fãs de "Star Trek" na Alemanha, Áustria e Suíça. O serviço traz o STAR TREK: DISCOVERY, que segue as viagens da Starfleet em suas missões para descobrir novos mundos e novas formas de vida, e um oficial da Starfleet que deve aprender que para realmente entender todas as coisas alienígenas, você deve primeiro entender a si mesmo; e STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, que é baseado nos anos em que o Capitão Christopher Pike ocupou o leme da U.S.S. Enterprise. A série contará com os favoritos dos fãs da segunda temporada de STAR TREK: DISCOVERY, Anson Mount, como Capitão Christopher Pike, Rebecca Romijn, como a Número Um, e Ethan Peck, como o Oficial de Ciências Spock. A série acompanhará o Capitão Pike, o Oficial de Ciências Spock e a Número Um nos anos anteriores à chegada do Captain Kirk na U.S.S. Enterprise, enquanto eles exploram novos mundos ao redor da galáxia.

Entre os destaques exclusivos da SHOWTIME® estão American GIGOLO, uma reimaginação atual do icônico filme de 1980; SUPER PUMPED: The Battle for UBER, contando a história de um dos unicórnios mais bem-sucedidos e destrutivos do Vale do Silício, a Uber; e O Homem Que Caiu Na Terra, baseado no novo e icônico filme de mesmo nome, que segue um alienígena que chega à Terra em um ponto decisivo na evolução humana.

Eles se juntam aos originais com roteiro internacional premium do Paramount+ produzidos em associação com empresas de produção independentes em vários mercados internacionais. Além do roteiro alemão programado, os originais com roteiro anunciados anteriormente de todo o mundo que estarão disponíveis em 2023 incluem SEXY BEAST e um Cavalheiro em Moscou, do Reino Unido; BOSÉ, da América Latina e da Espanha; SINALOA'S FIRST LADY e ONE MUST DIE, do México.

ASSISTA AGORA

A partir de hoje, na Alemanha, Suíça e Áustria, o Paramount+ estará disponível on-line em https://paramountplus.de, em dispositivos móveis e em uma ampla gama de dispositivos de TV conectados à internet por meio da Apple, Amazon, Google Samsung, Roku e muitos outros. Os usuários poderão assinar o serviço pelo preço de € 7,99 ou CHF 12 após um período de teste de sete dias. O Paramount+ também será lançado nas plataformas da Sky na Alemanha e na Áustria no dia 8 de dezembro. Por meio deste acordo, os assinantes da Sky com a Sky Cinema terão acesso ao conteúdo Paramount+ sem custo adicional, e o aplicativo Paramount+ será lançado na Sky Q. Na Suíça de língua francesa, o Paramount+ será distribuído exclusivamente via o Canal+ como parte das ofertas Canal+ Famille, Canal+ Ciné Séries e Canal+ La Totale.

Sobre o Paramount+

O Paramount+ é um serviço global de streaming de vídeo de assinatura digital da Paramount que oferece uma montanha de entretenimento premium para públicos de todas as idades. Internamente, o serviço de streaming apresenta uma ampla biblioteca de séries originais, shows de sucesso e filmes populares em todos os gêneros, de marcas e estúdios de produção de renome mundial, incluindo Showtime®, CBS, Comedy Central MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, além de uma oferta robusta de conteúdo local de primeira linha. O serviço está atualmente ativo nos EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, América Latina, Caribe, França, Itália, Irlanda, Alemanha, Áustria, Suíça e Coreia do Sul.

Para mais informações sobre o Paramount+, acesse: www.paramountplus.com

