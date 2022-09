PARAMOUNT+ KOMMT MIT EINEM UNSCHLAGBAREN ANGEBOT NACH ITALIEN UND KOMBINIERT EIN STARKES ANGEBOT AN ITALIENISCHEN SERIEN UND FILMEN MIT EXKLUSIVEN GLOBALEN ORIGINALSERIEN

Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano und Carlo Verdone gehören neben den Weltstars Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone und Miles Teller zu den italienischen Stars, die auf Paramount+ zu sehen sind

Paramount Global setzt sein langjähriges Engagement in Italien mit Paramount+ fort und investiert mit einer Reihe von Originalen in lokale Inhalte und Talente

Während eines exklusiven Blue-Carpet-Events in den ikonischen Cinecittà Studios in Rom präsentierte der Streamingdienst sein komplettes Content-Angebot, darunter auch neue italienische Originale

MAILAND, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, der globale Streamingdienst von Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), startet morgen, am 15. September, in Italien mit mehr als 8.000 Stunden Unterhaltung.

Paramount Global rollte den Blauen Teppich aus und veranstaltete heute, am 14. September, in den kultigen Cinecittà Studios in Rom eine glanzvolle Veranstaltung mit vielen Stars, um den italienischen Start von Paramount+ zu feiern. Im Anschluss an die Veranstaltung enthüllte der Dienst sein Programm, das die größten Stars und spannendsten Geschichten enthält. Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano und Carlo Verdone gehören zu den italienischen Stars, die sich auf Paramount+ zusammengeschlossen haben, neben Weltstars wie Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Miles Teller und vielen anderen.

Der Streamingdienst bietet ein breites Angebot für die ganze Familie, das neue und exklusive Paramount+ Originale, Hit-Shows und beliebte Filme aller Genres von Paramounts weltbekannten Marken und Produktionsstudios umfasst, darunter Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® und den Smithsonian Channel™, und bietet das Beste aus internationalen Exklusivtiteln und lokalen Inhalten.

Zu den globalen Serien, die in Italien auf Paramount+ verfügbar sein werden, gehören THE OFFER, basierend auf den noch nie veröffentlichten Erfahrungen des außergewöhnlichen Oscar®-prämierten Produzenten Albert S. Ruddy, die er bei den Dreharbeiten zu „Der Pate", DER MANN, DER AUF DIE ERDE FIEL, in dem es um eine neue außerirdische Figur geht, die an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde eintrifft, und TULSA KING, in dem Sylvester Stallone die Rolle von Dwight „The General" Manfredi spielt, kurz nachdem er aus einer 25-jährigen Haftstrafe entlassen und von seinem Chef kurzerhand verbannt wurde, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen, gemacht hat.

Darüber hinaus wird Paramount+ eine Auswahl neuer Blockbuster-Filme nach deren Kinostart und Home-Entertainment-Veröffentlichung zeigen, darunter „Top Gun: Maverick", der 2022 in Italien auf den Markt kommen wird.

Der Dienst investiert in lokale Inhalte und Talente, mit einem konkurrenzlosen Angebot an italienischen Originalen, wie dem neu angekündigten FRANCESCO IL CANTICO, einer packenden Lesung eines der kultigsten Texte über die Liebe, moderiert von dem italienischen Oscar®-Preisträger Roberto Benigni; eine neue Staffel von VITA DA CARLO, mit dem beliebten italienischen Komiker und Schauspieler Carlo Verdone als Regisseur und Hauptdarsteller dieser mit Spannung erwarteten Serie über sein Leben; TI MANGIO IL CUORE, der Film, der auf Carlo Boninis und Giuliano Foschinis Roman über die Mafia in Foggia basiert und in dem Elodie in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen ist; zusätzlich zu CIRCEO, MISS FALLACI, QUATTORDICI GIORNI, CORPO LIBERO, EX ON THE BEACH und ARE YOU THE ONE?. Auch Zeichentrickserien wie die neuesten Folgen von „Beavis und Butt-Head" und "South Park" werden mit einheimischen Sprechern einen italienischen Touch erhalten. Zu den Drehbüchern gehören auch alle bereits angekündigten Originaldrehbücher, darunter BOSÉ, eine sechsteilige Serie, die das unglaubliche Leben von Miguel Bosé erzählt, einem internationalen Superstar, der seine Karriere in den späten 1970er Jahren begann.

„Heute Abend feiern wir das Debüt von Paramount+, das Hollywood nahtlos mit italienischem Geschichtenerzählen und Kreativität verbindet. Italien ist seit vielen Jahren die Heimat von Paramount, und jetzt bringen wir die besten italienischen - und weltweiten - Filme und Serien an einem Ort zusammen, auf Paramount+", sagte Tom Ryan, President und Chief Executive Officer, Streaming, Paramount, während der Präsentation auf dem Blauen Teppich.

„Wir sind der einzige Streamingdienst, bei dem Sie Sylvester Stallone, ‚SpongeBob', ‚Star Trek', ‚South Park' und unglaubliche italienische Stars wie Elodie und Verdone sehen können... alles an einem Ort", sagte Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+, während der Präsentation der Veranstaltung. „Mit über 100 Jahren Erfahrung im Geschichtenerzählen - von unserem renommierten Hollywood-Studio bis hin zu unseren internationalen Produktionszentren - weiß Paramount, wie man großartige Unterhaltung für jedermann macht."

LEISTUNGSSTARKE PLATTFORM

Unerreichte Vielfalt an italienischen Inhalten

Im Rahmen des Plans des Streamingdienstes, bis 2025 150 internationale Originalsendungen zu veröffentlichen, bringt Paramount+ Hollywood nach Italien, wo das italienische Publikum eine Fülle an Unterhaltungsangeboten, darunter auch lokal erstellte Inhalte, vorfinden wird:

FRANCESCO IL CANTICO, moderiert vom italienischen Oscar®-Preisträger Roberto Benigni; und eine neue Staffel von VITA DA CARLO, die erste Produktion mit Carlo Verdone für Paramount+, der eine Doppelrolle als Regisseur und Hauptdarsteller der Serie spielt, die sein eigenes Leben verfolgt und das sparsame Privatleben eines Mannes zeigt, der sich seinem Publikum nie verweigert, zwischen Selfies auf der Straße und Autogrammen an Raststätten.

CIRCEO, die von Cattleya in Zusammenarbeit mit VIS, der internationalen Studioabteilung von Paramount, Paramount+ und RAI Fiction produzierten Serie, die die Ereignisse rund um den berüchtigten Fall von 1975 erzählt, der die italienische Gesellschaft für immer verändert hat.

QUATTORDICI GIORNI, eine italienische Originalproduktion von Paramount+, geschrieben und inszeniert von Ivan Cotroneo, die noch in diesem Monat auf der Plattform erscheint, erzählt die Geschichte eines Paares, das sich zwei Wochen lang zurückziehen muss.

CORPO LIBERO, eine Serie von Indigo Film und Network Movie, in Koproduktion mit ZDFneo, in Zusammenarbeit mit Rai Fiction und Paramount+, in Verbindung mit All3Media International Limited, wird Ende Oktober erhältlich sein. Basierend auf dem Roman von Ilaria Bernardini und in Zusammenarbeit mit Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi und Giordana Mari geschrieben, ist es ein fesselndes Jugenddrama, das in der Welt des Turnens spielt.

TI MANGIO IL CUORE, basierend auf Carlo Boninis und Giuliano Foschinis Roman über die Mafia in Foggia, Italien, spielt Elodie in ihrer ersten Schauspielrolle als Marilena, die Frau eines der lokalen Bosse, die in den Erben der feindlichen Familie verliebt ist. Der bei den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig hochgelobte Film wird im September 2022 in die Kinos kommen und ab Januar 2023 exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein.

MISS FALLACI, die Paramount+ Original-Serie, die 2023 Premiere haben wird, erzählt die wahre Geschichte einer der umstrittensten italienischen und internationalen Journalismus-Ikonen aller Zeiten, Oriana Fallaci.

BOSÉ, die Fernsehserie wird das unglaubliche Leben eines Künstlers mit einer einzigartigen Persönlichkeit mit hohem Wiedererkennungswert porträtieren: Miguel Bosé. Die sechsteilige Serie versetzt die Zuschauer in verschiedene Abschnitte der Karriere des Singer-Songwriters, die in den späten 1970er Jahren begann, und enthüllt die Geschichten, die hinter der Inspiration, der Komposition und der Aufnahme einiger seiner bekanntesten Werke stehen, und wie sich dieser Erfolg auf sein Privatleben auswirkte. Die Serie wird unbekannte Geheimnisse lüften, uns einen Einblick in seinen Freundeskreis geben und die außergewöhnliche Beziehung zwischen Miguel und seinen Eltern zeigen.

Das lokale Programm umfasst eine neue Staffel von MTVs EX ON THE BEACH mit Cecilia Rodriguez und Ignazio Moser als Moderatoren und die allererste italienische Version von ARE YOU THE ONE?, der kultigen Dating-Show von MTV.

Erwachsenenanimation mit italienischem Touch

Der Dienst wird Beavis und Butt-Head, eines der kultigsten Zeichentrickduos der 1990er Jahre, in BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE wieder einführen, eine Geschichte, die technisch gesehen zwei Jahrhunderte umspannt und verspricht, auf allen zukünftigen Listen der dümmsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten ganz oben zu stehen. Die Saga beginnt, als Beavis und Butt-Head 1998 durch eine „kreative Verurteilung" eines Jugendrichters im Space Camp landen. Nachdem sie eine Mission ruiniert haben, werden sie im Weltraum zurückgelassen, fallen durch ein schwarzes Loch und tauchen im Jahr 2022 wieder auf der Erde auf, wo sie eine ganz andere Welt vorfinden.

Der Film wird von den italienischen Stand-up-Komikern und Comedy-Autoren Edoardo Ferrario und Luca Ravenna gesprochen.

SOUTH PARK THE STREAMING WARS folgt Cartman, der sich mit seiner Mutter einen Willenskampf liefert, während ein epischer Konflikt die Existenz von South Park bedroht, während in SOUTH PARK THE STREAMING WARS - PART 2 eine Dürre die Stadt South Park an den Rand einer Katastrophe gebracht hat.

In den Filmen werden Riccardo Zanotti und Elio Biffi, Mitglieder der Musikgruppe Pinguini Tattici Nucleari, mehrere Charaktere verkörpern: Riccardo wird in der ersten Episode einen Wetterreporter spielen und die Schauspielerin Gwyneth Paltrow in der zweiten Episode, während Elio, der im ersten Teil einen Reiseführer spricht, im zweiten Film dem Komiker Larry David seine Stimme leihen wird.

Paramount+ Originale

Zu den Paramount+ Originaltiteln gehören TULSA KING mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle als New Yorker Mafia-Capo, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil geschickt wird, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen; THE OFFER, eine limitierte Serie, die auf den noch nie veröffentlichten Erfahrungen des außergewöhnlichen Oscar®-prämierten Produzenten Albert S. Ruddy basieren, die er bei den Dreharbeiten zu „Der Pate" gemacht hat, mit Miles Teller, Matthew Goode und Juno Temple; 1883, Taylor Sheridans mit Spannung erwartetes Prequel zu „Yellowstone", das die Familie Dutton auf ihrer Reise nach Westen durch die Great Plains zur letzten Bastion des ungezähmten Amerikas begleitet; 1923, ebenfalls von Sheridan, mit Helen Mirren und Harrison Ford in der nächsten Folge der „Yellowstone"-Ursprungsgeschichte, die eine neue Generation der Familie Dutton einführt und das frühe zwanzigste Jahrhundert erforscht; und HALO, eine Serie, die auf dem kultigen Xbox-Franchise basiert und einen epischen Konflikt des 26. Jahrhunderts zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung namens Covenant dramatisiert.

Außerdem ist Paramount+ die Anlaufstelle für „Star Trek" -Fans in Italien. Der Dienst bietet STAR TREK: DISCOVERY, der die Reisen der Sternenflotte auf ihren Missionen zur Entdeckung neuer Welten und neuer Lebensformen verfolgt, und ein Sternenflottenoffizier, der lernen muss, dass man zuerst sich selbst verstehen muss, um alles Fremde wirklich zu verstehen; und STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, das auf den Jahren basiert, in denen Captain Christopher Pike am Steuer der U.S.S. Enterprise stand. In der Serie werden Fan-Favoriten aus der zweiten Staffel von STAR TREK: DISCOVERY zu sehen sein: Anson Mount als Captain Christopher Pike, Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck als Wissenschaftsoffizier Spock. Die Serie folgt Captain Pike, Wissenschaftsoffizier Spock und Nummer Eins in den Jahren, bevor Captain Kirk an Bord der U.S.S. Enterprise ging, um neue Welten in der Galaxie zu erkunden.

Zu den exklusiven Highlights von SHOWTIME® gehören AMERICAN GIGOLO, eine Neuinterpretation des Kultfilms von 1980, SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, der die Geschichte eines der erfolgreichsten und zerstörerischsten Einhörner des Silicon Valley, Uber, erzählt, und DER MANN, DER AUF DIE ERDE FIEL, der auf dem gleichnamigen Roman und Kultfilm basiert und einem Außerirdischen folgt, der an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde landet.

Sie gesellen sich zu den erstklassigen internationalen Drehbüchern von Paramount+, die von VIS in Zusammenarbeit mit unabhängigen Produktionsfirmen in verschiedenen internationalen Märkten produziert werden. Zu den bereits angekündigten Originaldrehbüchern aus aller Welt gehören SEXY BEAST und A GENTLEMAN IN MOSCOW aus Großbritannien, BOSÉ aus Lateinamerika und Spanien, SINALOAʼS FIRST LADY und ONE MUST DIE aus Mexiko sowie MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER aus Frankreich; und A THIN LINE, THE SHEIKH (DER SCHEICH) und SIMON BECKETTʼS CHEMISTRY OF DEATH aus Deutschland.

Paramount+ Kinder & Familie

Außerdem gibt es eine große Auswahl an Inhalten für Kinder und Familien. Die Wiederbelebung der Serie ICARLY mit der Schauspielerin Miranda Cosgrove in ihrer Rolle als Carly Shay, die mit ihren Freunden in den Zwanzigern Arbeit, Liebe und Familie meistert, sowie BIG NATE, eine neue Zeichentrickserie über einen Sechstklässler, der der Welt immer wieder beweisen muss, wie toll er ist, der Neustart der RUGRATS und THE FAIRLY ODDPARENTS: ANCORA PIÙ FANTA, eine neue Mixed-Media-Serie aus Live-Action und Animation, die auf der historischen Nickelodeon-Zeichentrickserie basiert, sind verfügbar.

Paramount+ bietet die CG-animierte Serie STAR TREK: PRODIGY, entwickelt von den Emmy®-Award-Gewinnern Kevin und Dan Hageman („Trollhunters" und „Ninjago"), an. Dies ist die erste „Star Trek"-Serie, die sich an ein jüngeres Publikum richtet. Sie folgt einer bunt gemischten Crew junger Außerirdischer, die herausfinden müssen, wie sie zusammenarbeiten können, während sie auf der Suche nach einer besseren Zukunft durch eine größere Galaxie navigieren. Diese sechs jungen Ausgestoßenen wissen nichts über das Schiff, das sie requiriert haben - ein Novum in der Geschichte der „Star Trek"-Franchise - aber im Laufe ihrer gemeinsamen Abenteuer wird jeder von ihnen in die Sternenflotte und die Ideale, die sie repräsentiert, eingeführt.

Paramount+ bietet auch eine Bibliothek der beliebtesten Kinder- und Familienserien wie „SpongeBob Schwammkopf", „PAW Patrol" und viele mehr.

Blockbuster Filme

Neben Neuerscheinungen wie „Top Gun: Maverick" und „Scream 5" bietet Paramount+ ikonische Klassiker auf der Plattform, wie „Grease", „Der Pate", die „Star Trek"-Franchise, „Transformers" und vieles mehr.

JETZT STREAMEN

In Italien ist Paramount+ online unter https://paramountplus.it/ , auf mobilen Geräten und einer breiten Palette von vernetzten TV-Geräten über den Vertrieb durch Apple, Amazon, Google, Samsung und andere erhältlich. Nutzer können sich nach einer 7-tägigen Testphase zum Preis von 7,99 € oder für ein Jahresabonnement für 79,90 € anmelden. In den ersten zehn Tagen (15. bis 25. September) können die Nutzer von einer Sonderaktion auf paramountplus.it profitieren und den Dienst für 4,99 € mit einer 7-tägigen Testphase nutzen.

Paramount+ wird im Rahmen einer neuen mehrjährigen Vertriebsvereinbarung auch auf Sky-Plattformen in Italien eingeführt. Im Rahmen dieser Vereinbarung haben Sky-Abonnenten mit Sky Cinema ab dem 23. September ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Paramount+ Inhalten, und die eigenständige Paramount+-App wird auch auf Sky Q und Sky Glass eingeführt.

