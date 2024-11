Paramount Pictures s'associe à la Scuderia Ferrari HP pour célébrer la sortie de Gladiator II

Dans le cadre de cette initiative, les pilotes de la Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc et Carlos Sainz assisteront à la première mondiale de Gladiator II à Londres, vêtus de smokings personnalisés conçus par le directeur de la création de Ferrari, Rocco Iannone. Leur présence apportera l'esprit exaltant de la course au lancement du film. Cette collaboration unique s'étendra également aux canaux numériques et télévisuels, présentant un contenu exclusif et une livrée aux couleurs de Ferrari lors du Grand Prix de Las Vegas, offrant aux fans une expérience immersive qui allie la narration cinématographique au frisson des performances de pointe partagées par Paramount Pictures et la Scuderia Ferrari HP.

Avec cette collaboration, Paramount Pictures et la Scuderia Ferrari HP visent à améliorer l'expérience des fans et à célébrer leur volonté commune de repousser les limites. Inspiré par l'esprit intemporel de Gladiator II et l'héritage d'innovation de Ferrari, il rend hommage à la tradition tout en traçant audacieusement de nouvelles voies, enflammant la passion et la détermination qui animent les deux marques.

« Gladiator II offre au public une expérience épique d'une ampleur inégalée », a déclaré Marc Weinstock, président du marketing mondial et de la distribution de Paramount Pictures. « Il était logique pour nous de nous associer à la marque la plus emblématique et la plus riche en adrénaline du sport automobile. Avec Ferrari, nous créons une expérience de divertissement unique qui met en valeur notre héritage commun d'excellence et d'innovation ».

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer de Ferrari, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous joindre à Paramount Pictures pour célébrer Gladiator II, un nom aussi célèbre au cinéma que la Scuderia Ferrari HP l'est en course. Avec le casting de Gladiator II qui nous rejoint au Grand Prix de Las Vegas dans des collections Ferrari et des looks personnalisés, cette collaboration met le Ferrari Lifestyle sur le devant de la scène, créant un mélange distinctif de flair cinématographique et de sport automobile ».

Gladiator II sort en salle le 15 novembre.

À propos de Gladiator II

Du légendaire réalisateur Ridley Scott, Gladiator II poursuit la saga épique du pouvoir, de l'intrigue et de la vengeance dans la Rome antique. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d'entrer dans le Colisée après que sa maison a été conquise par les empereurs tyranniques qui dirigent maintenant Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

À propos de Paramount Pictures

Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur mondial de divertissements filmés, est une unité de Paramount Global (NASDAQ : PARA) (NASDAQ : PARAA), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des médias et du divertissement, qui crée des contenus et des expériences de premier ordre pour le public du monde entier. Paramount Pictures possède certaines des marques les plus puissantes dans le domaine du divertissement filmé, notamment Paramount Pictures, Paramount Animation et Paramount Players. Les activités du CPP comprennent également Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. et Paramount Studio Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554328/Paramount_Pictures_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554327/Paramount_Pictures_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554330/Paramount_Pictures_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554325/Paramount_Pictures_4.jpg

