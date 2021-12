Paramount+ presentó en exclusiva sus próximos contenidos originales para Latinoamérica con inigualables talentos internacionales

El evento tuvo la apertura de "JC" Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios & Southern Europe, Latinoamérica, Middle East y Africa Networks. En el Foro Paramount+, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellos, entrevistas one on one con talento, press junkets, pitching rooms, una cena VIP, al igual que la Blue Carpet donde directores y principales estrellas de dichas producciones desfilaron para las cámaras y compartieron con la prensa en posteriores paneles. El Hotel Sofitel en la Ciudad de México se vistió de los colores de la montaña más grande de entretenimiento para lanzar por lo más alto los contenidos de la región y originales de Paramount+.