PARAMOUNT+ SERÁ LANÇADO NO JAPÃO EM PARCERIA COM A J:COM E A WOWOW INC.

A presença global do serviço de streaming da Paramount se expande para o segundo mercado asiático, após o sucesso do lançamento do serviço em 2022 na Coreia

TÓQUIO, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA) anunciou hoje o próximo lançamento de seu serviço premium de streaming Paramount+ no Japão com a J:COM, uma das principais operadoras de televisão a cabo e provedoras de internet de banda larga do Japão, e com WOWOW Inc., o principal canal pago premium do mercado. O Japão é o segundo mercado na Ásia a lançar o serviço, depois da sua estreia na Coreia no ano passado.

A partir de 1º de dezembro, a Paramount+ trará seus filmes e séries populares para o Japão por meio dos serviços on-demand do J:COM e do WOWOW, sem custos adicionais para seus assinantes.

Os fãs podem esperar originais da Paramount+, como TULSA KING, MAYOR OF KINGSTOWN e STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS. Esses títulos favoritos dos fãs serão lançados em estreia e pela primeira vez no Japão.

O catálogo do Paramount+ também incluirá títulos da vasta biblioteca da Paramount, incluindo sucessos de Hollywood como Missão: Impossível, Bumblebee, e G.I. Joe da Paramount Pictures; séries populares da CBS, como CSI: Investigação Criminal e NCIS; favoritos animados, como Bob Esponja Calça Quadrad a da Nickelodeon e South Park da Comedy Central; títulos populares do SHOWTIME®, como DEXTER e RAY DONOVAN; e séries jovens adultos da MTV e programas de música icônicos, incluindo o MTV Video Music Awards Japan.

"Com o lançamento do Paramount+ no Japão, estamos agora entregando horas de filmes e séries populares aos fãs em todos os principais mercados de streaming em todo o mundo. É um marco importante para nós e um passo crítico para o futuro do nosso negócio de streaming", disse Marco Nobili, vice-presidente executivo e gerente geral internacional da Paramount+ International. "Estou entusiasmado em fortalecer nossa colaboração com a J:COM e a WOWOW para oferecer ao público deles conteúdo incrível e adorado, bem como estrelas e personagens de nossos estúdios e marcas icônicas."

Comentário do Sr. Yoichi Iwaki, presidente e diretor representativo da J:COM: "Por muitos anos, a Paramount Global vem entregando seu canal de música MTV e uma variedade de filmes e dramas aos clientes através da J:COM TV, o que tem sido uma das características mais atraentes da J:COM TV e tem recebido o apoio dos clientes. Temos o prazer de levar o conteúdo diversificado da Paramount ao povo do Japão através desta nova parceria. Em particular, as séries dramáticas do grupo, como NCIS e CSI, são altamente aclamadas por nossos clientes, e entregaremos conteúdo atraente, incluindo produções originais da Paramount+ por meio do J:COM STREAM. Juntamente com o nosso parceiro de longa data WOWOW, garantiremos o sucesso da Paramount+ no Japão. Além disso, fortaleceremos nossas parcerias com ambas as partes para aumentar o valor da experiência de entretenimento para nossos clientes".

Comentário do Sr. Akira Tanaka, Diretor Representante, Presidente e CEO da WOWOW: "A Paramount Global continuou a liderar a indústria cinematográfica e televisiva dos EUA, produzindo consistentemente obras que movem pessoas em todo o mundo. Há 20 anos, a WOWOW entrega filmes de Hollywood e séries dramáticas da Paramount Global, todos os quais receberam muitos elogios de nossos assinantes. Com esta parceria, agora podemos oferecer um grande volume de conteúdos maravilhosos da Paramount+, incluindo filmes e dramas internacionais, através do WOWOW on demand. A WOWOW, junto com JCOM, trabalhará diligentemente para o sucesso da Paramount+ no Japão. Estamos entusiasmados com nossa parceria com a Paramount. Também espero explorar novas colaborações com ambas as empresas no futuro e conectá-las a várias novas iniciativas, usando conteúdo."

A Paramount+ é um dos serviços premium de crescimento mais rápido, com mais de 61 milhões de assinantes em mais de 45 mercados em todo o mundo. A Paramount também é o lar da Pluto TV, a pioneira do serviço FAST em todo o mundo, e está disponível em mais de 35 mercados, com o lançamento mais recente na Austrália em agosto.

Sobre a Paramount+

A Paramount+, um serviço de vídeo sob demanda e transmissão ao vivo por assinatura digital direto ao consumidor, combina esportes ao vivo, notícias de última hora e uma Mountain of Entertainment™. O serviço de streaming premium apresenta uma extensa biblioteca de séries originais, programas de sucesso e filmes populares de todos os gêneros, de marcas e estúdios de produção de renome mundial, incluindo BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel. Paramount+ com SHOWTIME, o plano fundamental do serviço, também abriga conteúdo SHOWTIME, incluindo sucessos roteirizados, projetos de não ficção aclamados pela crítica, SHOWTIME SPORTS® (incluindo o líder do setor SHOWTIME Boxing) e filmes. Este plano premium inclui eventos e programação esportiva incomparáveis por meio da transmissão local ao vivo da CBS, incluindo golfe, basquete e muito mais, além de acesso de streaming à CBS News Network para notícias 24 horas por dia, e CBS Sports HQ para notícias e análises esportivas.

Para obter mais informações sobre a Paramount+, visite www.paramountplus.com e siga @ParamountPlus nas plataformas sociais.

FONTE Paramount+

