Parascript adiciona uma nova patente a seu portfólio - métodos e sistemas para verificação de assinaturas

LONGMONT, Colorado, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Parascript, uma empresa com sede em Colorado dedicada a criar soluções alimentadas por IA para automação de processamento de documentos, recebeu o registro de uma patente (US 11521428 B1) em 6 de dezembro de 2022. A patente refere-se a métodos e sistemas de verificação de assinaturas.

A patente da Parascript refere-se a métodos e sistemas de verificação de assinaturas pode ajudar as empresas que desejam validar as identidades dos indivíduos por meio da verificação de assinaturas. Os métodos propostos capturam uma imagem exclusiva ou uma trajetória de assinatura em um bloco digital onde ela é verificada, comparando-a a uma assinatura de referência. A assinatura de referência pode estar disponível na forma de uma imagem ou de uma trajetória coletada durante o processo de assinatura em um dispositivo habilitado por caneta. A patente descreve vários casos de uso de verificação de identidade: verificação de identidade para acesso remoto a serviços, verificação de identidade em quiosques de autoatendimento, verificação automatizada de identidade presencial e codificação de biometria exclusiva em identificações, cartões de crédito, etc. A seguir, encontram-se alguns possíveis exemplos de casos de uso:

Verificação de identidade para acessar serviços remotamente por smartphone, tablet ou PC (por exemplo, integração do cliente, registro, verificação, etc.) — a assinatura é capturada por um scanner ou uma câmera no dispositivo e é comparada à assinatura de referência. Quando um documento de identificação (ID) é capturado por câmera ou scanner, a assinatura de referência é extraída da imagem na ID para verificação. Verificação de identidade em quiosques de autoatendimento — assinaturas são capturadas em um bloco de assinaturas ou com uma câmera incorporada em um quiosque de autoatendimento, como uma máquina de leitura interativa (ITM) e verificada em relação a uma assinatura extraída de um cartão de identificação escaneado pela máquina (carteira de motorista, passaporte, outra). Verificação de identidade presencial automatizada — um documento em papel que carrega a assinatura em questão (por exemplo, um pedido de cartão de crédito de marca de loja) é escaneado e combina automaticamente com a assinatura em uma identidade escaneada. Como alternativa, a assinatura em questão pode ser assinada presencialmente em um bloco de assinatura digital. Codificação de biometria de uma assinatura em cartões de identificação, cartões de crédito, cartões e outros documentos que podem exigir verificação de identidade — a assinatura de uma pessoa é coletada quando a pessoa solicita carteira de motorista, passaporte, cartão de crédito ou outra identificação. Esta assinatura está codificada no documento (chip, tarja magnética). Os dados codificados podem ser lidos e usados para verificação de assinaturas, o que elimina a necessidade de bancos de dados de assinaturas de referência e habilita um método imediato e confiável de verificação de identidade. Este método permite aumentar a segurança, uma vez que a assinatura de referência não é exposta.

Diferenciais da Parascript

Os métodos e sistemas da Parascript para verificação de assinaturas permitem a verificação automática de assinaturas de alta precisão para verificação de identidade. As tecnologias inovadoras de aprendizado de máquina permitem o processamento simultâneo de assinaturas apresentadas em diferentes formas (trajetória ou imagem) sem convertê-las no mesmo tipo de entrada. Isso elimina as limitações que impedem o uso de verificação automática de assinaturas para fins de verificação de identidade e melhora a precisão da verificação de assinaturas.

Parascript

O software da Parascript permite que as empresas economizem mais de US$ 1 bilhão por ano. O software de última geração da Parascript incorpora tecnologias proprietárias de IA com o objetivo de oferecer soluções robustas de captura de dados que trazem os mais altos níveis de precisão ao processar documentos. Com mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, a Parascript pode automatizar processos orientados para documentos em formatos estruturados, semiestruturados e não estruturados, reduzindo drasticamente o envolvimento humano. A Parascript automatizou o setor postal, a hipoteca, o processamento de pagamentos e centenas de outros processos.

