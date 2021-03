Parceiro da GM Sectec e da Sumo Logic para fornecer uma plataforma de segurança integrada que proporcionará total visibilidade de ameaças

SAN JUAN, Porto Rico e MIAMI, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, líder mundial em ciber-segurança, e a Sumo Logic, pioneira em inteligência contínua, anunciaram uma parceria que irá fornecer às empresas da América Latina/Caraíbas, Estados Unidos, Europa e Ásia Pacífico uma plataforma MDR que oferece capacidades de detecção e resposta de todo o espectro em ambientes de TI distribuídos, abrangendo activos de rede, endpoint, cloud, e aplicações móveis.

A GM Sectec desenvolveu esta plataforma MDR de jogo puro, que inclui um modelo especial para acelerar o cumprimento do PCI DSS, proporcionando uma visibilidade de espectro total em toda a organização, eliminando os pontos cegos comuns demasiadas vezes explorados pelos adversários, e monitorização 24/7/365 a partir de quatro centros avançados de monitorização e resposta a incidentes de segurança e de gestão de risco digital (CIRRC) no México e nos Estados Unidos.

A Sumo Logic trará conhecimentos especializados na democratização da análise de segurança através das TI, quebrando silos antigos com novos modelos na nuvem, incluindo o DevSecOps. O SIEM da Sumo Logic fornece segurança em tempo real e análise de conformidade à escala elástica para ajudar as organizações a automatizar a recolha, e análise de dados de aplicações, infra-estruturas, segurança e a Internet das Coisas, para obter conhecimentos que podem ser processados por equipas de segurança em segundos.

Os peritos em segurança da GM Sectec aproveitam a capacidade da Sumo Logic para recolher dados de registo e métricas a partir de bens no local e em nuvem. São então capazes de identificar rapidamente e conter actividades suspeitas em nome dos clientes, perturbando ameaças antes que estas se tornem um impacto comercial.

"Temos o prazer de estabelecer uma parceria com a Sumo Logic para ajudar as organizações a compreender o seu verdadeiro risco cibernético, e responder de forma atempada, eficiente e eficaz para reforçar a sua segurança. Acreditamos que esta parceria é um passo essencial nessa direcção", disse Hector Guillermo Martinez, Presidente da GM Sectec.

"Os profissionais de segurança continuam a enfrentar obstáculos significativos com soluções de segurança herdadas, tais como o SIEM, uma vez que são incapazes de enfrentar eficazmente os volumes de dados explosivos e a evolução do panorama de ameaças. Embora o SIEM tenha sido durante muito tempo a pedra angular de qualquer carteira MDR/MSSP, muitos estão a recorrer às soluções SaaS SIEM para ambientes nebulosos ou híbridos, para adoptarem uma abordagem mais rigorosa e adaptativa aos processos e soluções de segurança", disse Jabari Norton, VP Global Partner Sales & Alliances da Sumo Logic. "Estamos entusiasmados por continuar a trabalhar com a GMSectec, o nosso parceiro líder na região da América Latina para fornecer soluções de segurança nativas da nuvem que permitam aos clientes ganharem visibilidade total no seu ambiente on-prem e nos seus ambientes de nuvem para fazer cumprir eficazmente as políticas de segurança e conformidade".

