Parceria de Bayer e Microsoft desenvolve soluções em nuvem para inovação e transparência na indústria agroalimentar

SÃO PAULO, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após o anúncio de uma parceria estratégica com a Microsoft em 2021, a Bayer lança novas soluções baseadas em nuvem para a indústria de alimentos de origem agrícola: O AgPowered Services, que utiliza o novo Microsoft Azure Data Manager for Agriculture, e oferece recursos prontos para uso à empresas e organizações de diversos portes, desde startups até companhias globais, que podem obter licenciamento e utilizá-los para suas próprias soluções digitais internas ou voltadas para o cliente.

Por exemplo, empresas que desenvolvem tecnologias destinadas à agricultura podem aproveitar a nova infraestrutura em nuvem e as funcionalidades básicas da Microsoft (Azure Data Manager for Agriculture) e obter licenças adicionais da Bayer (Bayer AgPowered Services) para construir ferramentas digitais que promovam resultados agronômicos favoráveis para os produtores. Da mesma forma, empresas de bens de consumo podem recorrer aos serviços oferecidos em nuvem para desenvolver soluções que forneçam uma visão sobre nutrientes, sustentabilidade e práticas de produção que permitam gerar confiança junto aos consumidores, partes interessadas e investidores.

O Azure Data Manager for Agriculture reúne as décadas de experiência agrícola da Bayer com as soluções em nuvem da Microsoft, que impulsionam a indústria através de funcionalidades prontas e uma infraestrutura robusta que permite que os inovadores se concentrem em um valor diferenciado. Seguindo o lançamento inicial para pré-visualização a partir de hoje, que permitirá aos clientes explorar as funcionalidades do Azure Data Manager e dos AgPowered Services, a disponibilização comercial total será anunciada em um momento posterior.

"Somente a inovação pode garantir a segurança alimentar global e, ao mesmo tempo, proteger o planeta. A agricultura moderna e a produção de alimentos geram uma enorme quantidade de dados valiosos que podem impulsionar a produtividade e a sustentabilidade", disse o Dr. Robert Reiter, Head de P&D da Divisão de Crop Science da Bayer. "Entretanto, esses dados geralmente são desconectados, sem possibilidade de uso em toda a cadeia de valor, e os custos para construir soluções digitais a partir do zero são altos. Nossas novas soluções baseadas em nuvem ajudam a superar esses desafios. Os clientes podem usar a infraestrutura e os recursos para construir suas próprias soluções e produtos digitais com base na mais robusta coleção de dados agrícolas do mundo."

Essas soluções em nuvem também respaldam um ecossistema que permite maior transparência ao longo de toda a cadeia de valor de produção de alimentos. Essa transparência, possibilitada pela interoperabilidade de ponta a ponta, facilitaria a parceria das empresas de bens de consumo com os produtores com base na forma como as lavouras são cultivadas e ajudaria os consumidores a tomar decisões de compra com mais informações, baseadas nas práticas de originação. O potencial para apoiar a agricultura sustentável e a produção de alimentos pode, em última análise, beneficiar empresas, produtores, consumidores e o planeta.

"Para viabilizar um futuro mais sustentável na agricultura, devemos ampliar a inovação que se inicia com os dados", disse Ralph Haupter, presidente da Microsoft EMEA. "Nossa parceria com a Bayer permite que nos beneficiemos das experiências uns dos outros para capacitar as empresas de forma que possam enfrentar os atuais desafios da agricultura".

Além de usar a plataforma para desenvolver suas próprias plataformas digitais internas e voltadas para o cliente, as empresas e organizações poderão trazer suas próprias soluções para o Azure Data Manager for Agriculture e disponibilizá-las para licenciamento, de forma semelhante à forma como a Bayer está oferecendo esses AgPowered Services iniciais que constituem complementos à robusta infraestrutura e capacidades básicas do Azure Data Manager:

Percepções a partir das Imagens da Bayer – Será possível acompanhar o bem estar das culturas ao longo da safra e identificar rapidamente as áreas nos campos que precisam de atenção através de uma série de imagens de satélite e dados de apoio dentro de áreas geográficas selecionadas individualmente.

Será possível acompanhar o bem estar das culturas ao longo da safra e identificar rapidamente as áreas nos campos que precisam de atenção através de uma série de imagens de satélite e dados de apoio dentro de áreas geográficas selecionadas individualmente. Cálculo de Graus-Dia da Bayer ( Growing Degree Day ) – Fornece um cálculo de Graus-Dia para o Crescimento (GDD, na sigla em inglês), uma informação essencial para modelos que se concentram na identificação de variáveis-chave que afetam o desenvolvimento, a saúde e a produtividade, bem como o surgimento e desenvolvimento de importantes pragas e doenças de insetos que afetam as culturas.

Fornece um cálculo de Graus-Dia para o Crescimento (GDD, na sigla em inglês), uma informação essencial para modelos que se concentram na identificação de variáveis-chave que afetam o desenvolvimento, a saúde e a produtividade, bem como o surgimento e desenvolvimento de importantes pragas e doenças de insetos que afetam as culturas. Mapas de Uso da Água em Culturas da Bayer – É possível acessar camadas de mapas e dados de apoio que ajudam a definir a quantidade de água que uma cultura está usando ou perdendo durante um período de 24 horas. Os usuários poderão entender os níveis de evaporação e transpiração das culturas e as possíveis áreas de perda de culturas devido à falta de água, que é um fator-chave para o planejamento da irrigação.

Os modelos de dados que alimentam o AgPowered Services da Bayer são desenvolvidos utilizando dados disponíveis publicamente como informações meteorológicas, sensoriamento remoto como imagens de satélite, décadas de ricas informações agronômicas resultantes dos esforços de pesquisa e desenvolvimento de mercado da Bayer, além de dados agregados, anônimos e melhorados, obtidos através do Climate FieldView™, a solução agrícola digital líder da Bayer com assinaturas em mais de 220 milhões de acres em mais de 20 países. Todas as soluções baseadas em nuvem são projetadas para atender ou superar as exigências globais de privacidade de dados, fornecendo armazenamento de dados na nuvem mais confiável do mundo com as principais ofertas de segurança.

As soluções baseadas no Azure Data Manager podem beneficiar os produtores que desejam rastrear doenças, pressão de pragas e plantas daninhas, aplicar insumos de forma precisa, identificar padrões de crescimento e produção, mensurar o rendimento potencial, rastrear e capturar emissões de carbono, e analisar o impacto do estresse térmico, chuvas, granizo e dados meteorológicos. Além de ser a primeira a disponibilizar AgPowered Services na nuvem, a Bayer está usando as funcionalidades do Azure Data Manager para gerar insights no FieldView.

Ao utilizar essas soluções empresariais baseadas em nuvem, os parceiros da cadeia de valor poderão aplicar os conhecimentos adquiridos em projeções de fornecimento, compras sustentáveis e relatórios de ESG. Eles também poderão atender rapidamente as preferências dos consumidores por ingredientes frescos e de alta qualidade, com dados que permitem a otimização dos processos de colheita, transporte e maturação, assim como a rastreabilidade avançada dos ingredientes dos alimentos.

"Este é um passo importante para acelerar o impacto do big data e da agricultura. Com informações de alta qualidade gerando conhecimentos, esperamos chegar a uma cadeia de valor que seja mais previsível, mais transparente e, o mais importante, onde o valor seja compartilhado com os produtores", disse Jeremy Williams, Head de Climate and Digital Farming da Divisão de Crop Science da Bayer. "É assim que estimulamos modelos de negócios sustentáveis para impulsionar esses benefícios do ecossistema agrícola regenerativo, fornecendo aos produtores opções para se conectarem significativamente com as cadeias de fornecimento que começam em suas fazendas".

A parceria entre a Microsoft e a Bayer é um passo significativo e estratégico para que a Bayer possa atingir sua ambiciosa meta de vendas 100% realizadas digitalmente na divisão Crop Science até 2030 e acelerar sua capacidade de agregar novos valores e oferecer soluções baseadas em resultados e habilitadas digitalmente aos clientes produtores. A Bayer está empenhada em estabelecer um novo padrão para a indústria em inovação digital, baseada em dados.

