Parceria entre Linx e Questor otimiza gestão de contabilidade

SÃO PAULO, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Para aumentar a produtividade dos negócios e otimizar a gestão de contabilidades, a Linx, especialista em tecnologia para o varejo, e a Questor, empresa de soluções para o mercado contábil, ambas do grupo StoneCo., reforçam a integração de soluções 100% digitais que atendem todos os regimes tributários.

A parceria começou com a chegada da Linx ao grupo StoneCo., quando as empresas se aproximaram com objetivo de entregar soluções tecnológicas que auxiliem o empreendedor do varejo com a sua contabilidade, facilitando, por exemplo, o IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), demonstrações contábeis, DIRF, DCTF e muitas outras obrigações.

Atualmente, a Questor processa 7,5% de todas as folhas de pagamento geradas no Brasil e ainda investe no Questor Cloud, uma plataforma contábil completa 100% web, repleta de recursos automatizados, tornando mais simples o dia a dia da contabilidade, além de integrações como com a Linx, conectando as duas soluções para receber diretamente os dados das plataformas Linx para o sistema da contabilidade.

Já a Linx, com o intuito de cuidar das obrigações fiscais e acessórias do varejo, criou o Linx Dome, uma solução que oferece um sistema de monitoramento atualizado em relação às questões fiscais, otimiza e descomplica a contabilidade do negócio e harmoniza a relação entre varejista e seu contador.

Neste mês, para estreitar ainda mais a parceria e trazer mais transparência e simplicidade ao mercado, a Questor entregou uma ferramenta de marketplace dentro da sua estrutura, com acesso ao público pelo seu site oficial (www.questor.com.br), apresentando todas as soluções que estão integradas junto à Linx, facilitando assim a identificação de necessidade do empresário e da contabilidade.

Ricardo Pinho, diretor executivo da Linx Bridge, relata como é gratificante fazer com que as soluções digitais estejam cada vez mais presentes na vida do empreendedor. "É importante ver como a tecnologia pode alavancar assuntos relevantes em nosso dia a dia e que temos essa ferramenta em mãos. Para uma boa gestão de operações no varejo, a relação entre nossos clientes e seus contadores precisa ser fluida, sem entraves, ágil e eficiente. Juntamos peças fundamentais para descomplicar os negócios das empresas, harmonizando, assim, a relação do varejista com o seu contador. Com o Linx Dome integrado aos sistemas contábeis da Questor, o contador acompanha, em tempo real, a operação do nosso cliente e se antecipa às correções de eventuais erros, tornando o processo de fechamento mais rápido e com menos esforço", explica o executivo.

"Para que a parceria de duas empresas seja próspera, é preciso ter sinergia, com missões e propósitos conectados. É por isso que a Linx e Questor estão caminhando lado a lado, buscando soluções eficazes e favoráveis ao empreendedor brasileiro e beneficiando a contabilidade em sua operação diária", comenta Guilherme Pellegrini, gerente de operações da Questor.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo., é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam de empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

Sobre a Questor

Investida pelo grupo StoneCo., a Questor é uma empresa especialista em desenvolvimento de soluções para contabilidade, ERPs para empresas e soluções fiscais para pequenas, médias e grandes corporações. Entrega performance de processamento onde milhões de documentos fiscais geram obrigações em minutos. Além de atender às obrigações de todos os estados, a Questor desenvolve processos para simplificar e automatizar as rotinas fiscais, contábeis e de folha de pagamento, tornando as entregas de obrigações cada vez menos complexas.

