Parceria entre Parlacom e NewNet para Infraestrutura de Pagamento

Um dos maiores desafios desse mercado é a habilidade de oferecer novos mecanismos de segurança juntamente com a agilidade dos sistemas operantes na nuvem e, consequentemente, eliminar os custos de grandes infraestruturas. Em uma rede segura e que está de acordo com as normas do PCI, as empresas de pagamento agora possuem uma plataforma completa e aprovada.

De acordo com Clóvis Lacerda, CEO da Parlacom, "As empresas de pagamento e financiamento podem rapidamente expandir suas ofertas de serviço com mais agilidade, segurança e baixos custos, já que não precisarão mais de infraestruturas caras, reduzindo dramaticamente o ROI".

Essa tem sido uma crescente exigência em um mercado cada vez mais competitivo, onde novas empresas estão causando uma grande desestruturação do modelo tradicional da indústria.

"A integração da plataforma de M2M da Parlacom com nossa aplicação de STC oferece uma solução completa. Ela conecta os pontos finais da transação financeira, desde o equipamento operando um simcard, protegido através de conexões seguras, até a autorização da transação final com os sistemas de serviços financeiros", disse Devarajan Puthupparambil, Diretor de Negócios da NewNet.

A TRANSACT 2018 em Las Vegas mostrou o caminho irreversível da indústria na procura de mecanismos seguros e protegidos, onde a tokenização e o blockchain são as frentes em discussões de especialistas.

Sobre a Parlacom

A Parlacom, uma das maiores empresas de M2M no Brasil, oferece soluções globais de M2M e IoT para companhias de tecnologia. Sua plataforma está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 1 milhão de simcards para centenas de empresas no Brasil e no exterior. Mais informações disponíveis em www.parlacom.net.br

Contato: Sandro Tamman, Diretor Executivo pr@parlacom.net, 81.999660272

Sobre a Newnet

A NewNet Communication Technologies é uma importante fornecedora de comunicação e soluções de pagamentos. A NewNet Secure Transactions (NST) oferece roteamento e troca de transações de pagamentos seguros e transport solutions.

Contato: Edison Lima, Diretor de Vendas Regionais edison.lima@newnet.com

FONTE Parlacom

