Parceria entre Rodoviariaonline e PayMee apresenta nova opção de pagamento à vista, sem necessidade de cartões e boletos

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Portal Rodoviariaonline implementou em parceria com a fintech PayMee Brasil uma nova opção de pagamento à vista pelo internet banking com confirmação em tempo real. A opção de compra que busca simplificar ainda mais o serviço para seus clientes pode ser realizada por transferência bancária e está disponível para correntistas do Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Original, Inter e BS2.

A PayMee Brasil é uma startup especializada em pagamentos em tempo real que possibilita vendas à vista no comércio eletrônico ou Call Centers para clientes que desejam pagar via débito bancário ou depósito identificado. Sendo a única empresa do segmento no Brasil que cobre os principais bancos de varejo, a tecnologia da empresa permite a redução de custos e aumento dos índices de conversão de seus clientes.

De acordo com dados de 2019 da ABRATI (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), o crescimento do setor rodoviário no primeiro semestre foi de aproximadamente 15%. Observando esse progresso, o Portal Rodoviariaonline apresenta a nova solução de pagamento que amplia as opções de compra para os clientes, como as pessoas que não possuem cartão de crédito ou não querem utilizar boleto bancário, além de ser uma opção para aqueles que decidem comprar a passagem de última hora.

"Os dados da ABRATI confirmam o crescimento no mercado de viagens rodoviárias, e para alcançarmos ainda mais pessoas atualizamos nossas formas de pagamento. A PayMee com sua expertise trouxe soluções que atenderam as nossas necessidades de maneira ágil e segura ", destaca Nilton Sklaski Junior CEO da Rodoviariaonline.

O Portal Rodoviariaonline fundado em 2006, é parceiro das principais viações do Brasil e oferece passagens de ônibus para mais de 5000 destinos, como passagens rodoviárias para o Rio de Janeiro e São Paulo, até as cidades mais remotas. O Portal é conhecido por facilitar a vida dos seus passageiros permitindo compras online de maneira rápida e segura, mostrando sempre as melhores opções de compra de passagens.

Tel: (11) 2589-3350

imprensa@rm360.com.br / comercial@paymee.com.br

FONTE PayMee Brasil

