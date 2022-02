Parceria entre SimDoctor e MobileMed traz novidade às clínicas de telerradiologia

Tudo isso graças à parceria com a MobileMed, e é por causa dela que temos o formato DICOM.

Formato DICOM

DICOM significa Digital Imaging and Communications in Medicine, cuja tradução significa Comunicação de Imagens Digitais na Medicina.

Mas isso beneficia a administração em quê?

Centralização de exames em um único banco de dados;

SLA de entrega de exames;

Armazenamento de exames em meio digital;

Controle mais eficiente do laudo pela instituição;

Entrega de laudos e exames online;

Relatórios de produtividade.

Uma das maiores vantagens dessa parceria está na capacidade de integrar dois sistemas em um só. Agora, os profissionais precisam apenas de uma única ferramenta para trabalhar, poupando tempo e trazendo grandes facilidades.

Isso porque as clínicas de radiologia normalmente usam 2 ou mais sistemas no seu dia a dia (ferramentas de laudo e de gestão de clínicas), o que demanda tempo, dedicação e muito mais investimento financeiro.

Mas, agora, graças à SimDoctor e à MobileMed, os profissionais podem reunir tudo em uma única ferramenta, igualmente prática e muito mais segura. Ainda, isso oferece outros benefícios, como:

Maior agilidade no atendimento, já que elimina os processos manuais;

Armazenamento de dados seguro, conforme a LGPD;

Maior precisão de todas as informações.

Os profissionais podem consultar os dados com poucos cliques sem abrir mão do baixo custo, da segurança ou da redução do tempo: tudo isso em uma única plataforma pensada para a praticidade.

Para testar gratuitamente a nossa ferramenta por um período de 15 dias, é só clicar aqui .

O melhor da gestão de clínicas médicas, laboratórios e, agora, clínicas de telerradiologia em um único software: SimDoctor!

Além disso, todo o processo de atendimento é feito com muito mais agilidade, pois elimina muitos dos processos manuais e, consequentemente, as chances de falhas e erros. Esses problemas podem prejudicar diretamente a eficiência dos processos, além de causarem má impressão aos pacientes.

E, convenhamos, boa impressão é tudo nos dias de hoje!

Por esses e por muitos outros motivos, o software SimDoctor pode ser aderido por clínicas de imagem! Pensando sempre na boa gestão diária, a equipe e os gestores podem ficar tranquilos quanto à capacidade de armazenamento e segurança de dados!

Isso porque a SimDoctor está de acordo com a LGPD e garante a segurança e confidencialidade de todos os dados armazenados na ferramenta. E o melhor: só são usados com a permissão explícita do usuário.

Para além da segurança, isso também é muito vantajoso para que o usuário saiba que o armazenamento e uso de suas informações pessoais é feita apenas quando ele mesmo concede, dando liberdade e autonomia.

Além dos benefícios já citados, contar com a SimDoctor em clínicas de imagem traz um bom fluxo de trabalho para todos os envolvidos. Do recepcionista ao médico realizador do exame: tudo é controlado com precisão e alta qualidade.

E um bônus: tudo por um preço que cabe no seu bolso. É um investimento de ótimo custo-benefício e traz, a médio e longo prazo, um excelente retorno financeiro, mas seus resultados podem ser vistos em poucos dias usando a ferramenta!

As clínicas de imagem nunca mais terão problemas maçantes de gestão! Com a SimDoctor, é possível gerir exames, consultas e muitos outros atendimentos ao paciente.

