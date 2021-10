Parceria entre SimDoctor e TuoTempo simplifica a gestão de pacientes em clínicas

Pensando nisso, a SimDoctor expandiu o potencial para atender clínicas de grande porte por meio de parceria e integração com o TuoTempo, CRM (Customer Relationship Management) especializado na área da saúde da Doctoralia. Com a integração dessa tecnologia, o software de gestão SimDoctor se torna ainda mais robusto e preparado para atender clínicas de diversos tamanhos e com demandas diferenciadas.

O que as clínicas ganham ao usar um software de gestão?

Segundo pesquisa da Doctoralia , a atração e a fidelização de pacientes estão no topo da lista de prioridades das clínicas médicas para este ano, e é exatamente nesses pontos que clientes SimDoctor se beneficiam ao usar o software.

Com as funcionalidades SimDoctor somadas à ferramenta TuoTempo, as clínicas médicas podem diversificar as formas de comunicação com seus pacientes, usando os recursos de SMS, e-mail, mensagens de voz, WhatsApp e notificações push. Assim, conseguem uma comunicação detalhada com os pacientes e relatórios completos sobre agendamentos, procedimentos realizados e no-show.

A integração traz também a possibilidade de personalizar um aplicativo próprio e disponibilizá-lo para pacientes agendarem consultas e se comunicarem com a clínica. Além disso, a avaliação dos médicos também é integrada e publicada diretamente no site da clínica, contribuindo para o posicionamento de marca e para a atração de novos pacientes.

Todos os benefícios da SimDoctor agora estão também disponíveis para centros médicos que precisam gerenciar mais pacientes e, consequentemente, dados e métricas. Com isso, a clínica se destaca da concorrência, aumenta a receita, reduz custos e melhora a experiência de seus pacientes, sem deixar de lado a segurança das informações e aderindo à crescente inovação e digitalização dos processos na área da saúde.

Tudo isso usando apenas o software da SimDoctor 100% integrado ao TuoTempo, que juntos se adaptam às necessidades da sua clínica e dos seus pacientes, seja quantos forem.

Para testar o software SimDoctor gratuitamente por 15 dias, acesse: https://www.simdoctor.com.br/teste-gratis

Para mais informações sobre a parceria e para solicitar uma demonstração personalizada: clinicas.doctoralia.com.br/tuotempo-simdoctor .

Contato:

Cleia Amaral

Telefone: 21- 3942-6360

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660929/SimDoctor_TuoTempo.jpg

FONTE SimDoctor

Related Links

http://www.simdoctor.com.br



SOURCE SimDoctor