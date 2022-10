Parceria entre Xcitium e Edge UOL oferece proteção de endpoint ZeroDwell Containment para a América Latina

BLOOMFIELD, Nova Jersey, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Xcitium, anteriormente conhecida como Comodo Security Solutions, provedora líder de proteção de endpoints, anunciou hoje que fez parceria com a Edge UOL, uma grande distribuidora de tecnologia no Brasil, para intensificar a presença e oferecer melhor suporte aos clientes na América Latina. A empresa agora oferecerá a tecnologia ZeroDwell Containment da Xcitum a seus clientes, prevenindo efetivamente ransomwares e outros ataques de malware.

A Xcitium é a primeira empresa no mercado com sua virtualização de API patenteada em nível de Kernel, que isola e remove ameaças antes que causem danos aos endpoints. A ZeroDwell Containment protege proativamente os endpoints, ao mesmo tempo em que define as bases para M/XDR como um próximo passo crítico para proteger e monitorar as empresas de forma ofensiva.

"Mais de 450 mil ameaças e arquivos desconhecidos são difundidos diariamente. Embora ninguém possa impedir ameaças, a capacidade da Xcitium de eliminar o tempo de permanência oferece aos profissionais de segurança meios para entender os riscos potenciais antes que façam mal", disse Ezra Correa, vice-presidente de mercados globais da Xcitium. "Estamos honrados em trabalhar com a Edge UOL para oferecer esse recurso a seus clientes e aumentar nossa presença na América Latina."

"Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes as melhores experiências possíveis com tecnologia inovadora que resolva problemas desconhecidos", disse Rodrigo Lobo, COO da Edge UOL. "Estamos confiantes de que esta parceria com a Xcitium intensificará nossas ofertas de segurança cibernética, proporcionando aos nossos clientes a melhor proteção de endpoint da categoria."

A Edge UOL realizará um webinar conjunto com a Xcitium em 28 de outubro de 2022 para interessados em aprender mais sobre esta nova tecnologia de última geração e o crescente cenário de ameaças. Para saber mais e inscrever-se, acesse xcitium.com/Brasil-webcast.

Para mais informações sobre a Xcitium ou para solicitar uma visita de demonstração. Xcitium.com.

Sobre a Xcitium

A Xcitium, anteriormente conhecida como Comodo Security Solutions, é usada por mais de três mil clientes e parceiros organizacionais em todo o mundo. A Xcitium foi fundada com um objetivo simples: acabar com as violações cibernéticas. Nossa tecnologia ZeroDwelll patenteada utiliza virtualização de API em nível de Kernel para isolar e remover ameaças como malwares e ransomwares de dia zero antes que causem danos a quaisquer endpoints. ZeroDwell l é a pedra angular do pacote de endpoint da Xcitium, que inclui contenção preventiva de endpoint, detecção e resposta de endpoint (EDR) e detecção e resposta gerenciadas (MDR). Desde o início, a tecnologia Xcitium tem um histórico de zero violação quando totalmente configurada.

Sobre a Edge UOL

A Edge UOL é uma empresa brasileira de tecnologia pertencente ao UOL Group, que desafia seus clientes o tempo todo com o objetivo de modernizar a infraestrutura com conceitos inovadores de computação de borda, nuvem híbrida, operação autônoma, segurança cibernética e multiconectividade. Colocamos à disposição de nossos clientes as melhores e mais avançadas tecnologias, além de um tempo especializado em projeto, criação, implementação e operação de seus ambientes

